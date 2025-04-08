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Интерфакс-АВН

Пошлины Трампа увеличат себестоимость в аэрокосмической отрасли - отраслевая ассоциация

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Boeing_vs_ Airbus
Иллюстрация на тему отношений компаний Boeing и Airbus. Источник: mycockpit.org.

Москва. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Объявленные президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе пошлины увеличат себестоимость самолетов Boeing Co. и Airbus, двигателей GE Aerospace и сотен других товаров оборонно-аэрокосмической отрасли, пишет CNBC.

"Из-за этого расходы в отрасли определенно увеличатся", - приводит телеканал слова Дака Хардвика, вице-президента по международным делам Ассоциации аэрокосмической промышленности (Aerospace Industries Association) США, представляющей в том числе интересы указанных компаний.

Ассоциация просит администрацию Трампа оставить в силе оказавшиеся под угрозой из-за пошлин положения 45-летнего соглашения, обеспечивающего беспошлинный режим торговли гражданскими воздушными судами и импорт продукции, связанной с обороной и национальной безопасностью.

В указе Трампа о введении пошлин говорится, что "если США хотят сохранить эффективный зонтик безопасности для защиты своих граждан и родной земли, а также для своих союзников и партнеров, им нужна большая экосистема производства товаров и upstream-выпуска, чтобы выпускать эти товары без лишней зависимости от импорта ключевых ресурсов и компонентов".

Ранее в этом году американский лидер также объявил о введении отдельных отраслевых пошлин на сталь и алюминий, которые активно используются в авиастроении.

"Свободная торговля очень важна для нас, - заявил на слушаниях в Сенате в прошлую среду глава Boeing Келли Ортберг. - Безусловно, мы идеальный пример экспортной компании, которая продает больше за рубеж. Это позволяет создавать рабочие места в США, долгосрочные рабочие места с высокой ценностью. Поэтому важно, чтобы у нас оставался доступ к этому рынку и чтобы мы не оказались в ситуации, когда некоторые рынки для нас закрыты".

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