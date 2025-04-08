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ТАСС

Баканов обсудил с коллегой из NASA работу по запускам с комплекса "Байтерек"

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Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов
Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.
Источник изображения: © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

Глава Роскосмоса и Кеннет Бауэрсокс также затронули вопросы сотрудничество двух стран на МКС

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 7 апреля. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов обсудил с заместителем администратора NASA по реализации космических программ Кеннетом Бауэрсоксом работу по запускам с будущего ракетного комплекса "Байтерек". Об этом сообщили в Роскосмосе.

"На повестке дня с Казахстаном - совместное празднование 70-летия города и космодрома Байконур, которые были основаны 2 июня 1955 года. А также работа по запуску с комплекса "Байтерек" и развитие туризма на Байконуре", - говорится в сообщении.

В госкорпорации также отметили, что Баканов обсудил с представителем NASA сотрудничество двух стран на Международной космической станции (МКС) и предстоящий 8 апреля пилотируемый пуск корабля "Союз МС-27". В российском экипаже вместе с Сергеем Рыжиковым и Алексеем Зубрицким по программе перекрестных полетов находится астронавт NASA Джонатан Ким. "Также Дмитрий Баканов и Кеннет Бауэрсокс проговорили вопросы празднования годовщины стыковки "Союз-Апполон", - добавили в госкорпорации.

Кроме того, в Роскосмосе сообщили, что в понедельник Баканов проинспектировал объекты космодрома Байконур, где осмотрел рабочие места подготовки космических кораблей "Союз" и "Прогресс" и монтажно-испытательный корпус ракет "Союз". 

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