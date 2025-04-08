Минобороны РФ показало кадры поражения танка Abrams ВСУ

Минобороны РФ 7 апреля показало кадры боевой работы подразделений группировки войск «Север» по ликвидации бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области.

Российскими военными с помощью расчетов FPV-дронов удалось вывести из строя американский танк Abrams. Он пытался нанести огневое поражение по позициям подразделений РФ.

Операторы группировки войск «Север» прямым попаданием беспилотника (БПЛА) остановили вражеский танк.

В этот же день стало известно, что за сутки ВСУ потеряли свыше 150 боевиков в Курской области. Уточняется, что также были ликвидированы бронетранспортер, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, миномет, два пункта управления БПЛА.