Акции Rheinmetall рухнули на 27 процентов на фоне торговой войны, которую ЕС объявил Трамп

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Акции немецкого оборонного концерна Rheinmetall сегодня рухнули сразу на 27 процентов. Об этом сообщает издание Börse. В публикации отмечается, что позже они немного скорректировались, но падение все равно составило 10 процентов. При этом подчеркивается, что акции других оборонных компаний Германии также серьезно пострадали. Так, Hensoldt потерял более 10 процентов в начале торгов, а Renk – почти девять процентов.

Таможенная паника, похоже, не знает границ. Даже европейская оборонная промышленность, которая в последние месяцы была одним из абсолютных победителей на фондовом рынке благодаря суперциклу, рушится под давлением американской политики

– констатирует Börse.

С автором материала очень сложно не согласиться. Оборонная промышленность Германии до недавнего времени была едва ли не единственным светлым пятном в терпящей бедствие экономике ФРГ. Немецкие оружейники довольно потирали руки, получая госзаказы для удовлетворения собственных военных потребностей Берлина, а также контракты на производство оружия для Украины.

Во многом именно поэтому Европа в целом и Германия в частности выступали против мирного урегулирования конфликта на Украине. Но торговые пошлины, о введении которых несколько дней назад объявил Дональд Трамп, подкосили даже оружейную отрасль Европы.

Однако, сколь бы ни прискорбными были последствия падения акций оборонных концернов Германии, настоящей проблемой для них является даже не это. Гораздо хуже та неопределенность, которая воцарилась в международной торговле. И уж совсем плохо, когда решение вопроса зависит от воли и настроения одного человека.