Войти
Военное обозрение

Акции Rheinmetall рухнули на 27 процентов на фоне торговой войны, которую ЕС объявил Трамп

468
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Акции немецкого оборонного концерна Rheinmetall сегодня рухнули сразу на 27 процентов. Об этом сообщает издание Börse. В публикации отмечается, что позже они немного скорректировались, но падение все равно составило 10 процентов. При этом подчеркивается, что акции других оборонных компаний Германии также серьезно пострадали. Так, Hensoldt потерял более 10 процентов в начале торгов, а Renk – почти девять процентов.

Таможенная паника, похоже, не знает границ. Даже европейская оборонная промышленность, которая в последние месяцы была одним из абсолютных победителей на фондовом рынке благодаря суперциклу, рушится под давлением американской политики

– констатирует Börse.

С автором материала очень сложно не согласиться. Оборонная промышленность Германии до недавнего времени была едва ли не единственным светлым пятном в терпящей бедствие экономике ФРГ. Немецкие оружейники довольно потирали руки, получая госзаказы для удовлетворения собственных военных потребностей Берлина, а также контракты на производство оружия для Украины.

Во многом именно поэтому Европа в целом и Германия в частности выступали против мирного урегулирования конфликта на Украине. Но торговые пошлины, о введении которых несколько дней назад объявил Дональд Трамп, подкосили даже оружейную отрасль Европы.

Однако, сколь бы ни прискорбными были последствия падения акций оборонных концернов Германии, настоящей проблемой для них является даже не это. Гораздо хуже та неопределенность, которая воцарилась в международной торговле. И уж совсем плохо, когда решение вопроса зависит от воли и настроения одного человека.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Украина
Компании
Renk
Rheinmetall
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.04 22:18
  • 2
Россия переоценила свои силы, начав спецоперацию на Украине слишком маленьким контингентом - Царёв
  • 08.04 22:05
  • 1
И еще раз по поводу БМП и "рекомендаций" - раз статья на эту тему появилась снова.
  • 08.04 17:23
  • 11
«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA
  • 08.04 17:08
  • 3
Французская армия начинает копировать военный опыт России
  • 08.04 16:23
  • 1
В России рассказали о прорыве в создании субмарин
  • 08.04 16:03
  • 8370
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.04 15:52
  • 1
Лицам без гражданства предлагают разрешить заключать контракт на службу в ВС РФ
  • 08.04 10:43
  • 1
Ответ на "Война США с Ираном грозит большими последствиями и для России"
  • 08.04 07:55
  • 0
Сравнительный анализ: Отличия сухих строительных смесей “Основит” и “Perel”
  • 08.04 02:49
  • 0
Вопросы по поводу "«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA"
  • 08.04 02:48
  • 1
Война США с Ираном грозит большими последствиями и для России
  • 07.04 22:13
  • 0
Ответ на "В США сравнили российский «Корнет» с Javelin"
  • 07.04 19:38
  • 1
Бразилия приобретает британские десантные вертолётные корабли-доки Albion и Bulwark
  • 07.04 19:35
  • 0
О литературоцентричности России, и ее последствиях.
  • 07.04 19:13
  • 1
Россия обеспокоена рядом вопросов глобальной безопасности, их надо решать - Дмитриев