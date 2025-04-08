Лицам без гражданства предлагают разрешить заключать контракт на службу в ВС РФ

Прием документов у граждан поступающих на военную службу по контракту с Министерством обороны Российской Федерации в пункте отбора на военную службу по контракту.

Законопроект прошел согласование МВД, ФСБ, МИД, ФСИН и Минобороны РФ

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Министерство юстиции России предложило разрешить лицам без гражданства проходить службу по контракту в Вооруженных силах РФ. Об этом сказано в тексте пояснительной записки к соответствующему законопроекту, с которой ознакомился ТАСС.

"Законопроектом вносятся изменения в федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе", в соответствии с которыми предусматривается предоставление лицам без гражданства права на заключение контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации и воинских формированиях", - сказано в документе. Там также говорится, что соответствующие изменения предлагается внести и в федеральные законы "Об обороне", "О статусе военнослужащих ", "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", "О системе государственной службы в Российской Федерации" и ряд других.

Законопроект прошел согласование МВД, ФСБ, МИД, ФСИН и Минобороны РФ. Также документ одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев заявил, что законопроектом предлагается наделить лиц без гражданства, желающих заключить контракт о прохождении военной службы, такими же правами и обязанностями, которыми обладают иностранные граждане.

"По действующему законодательству, иностранные граждане могут проходить военную службу по контракту только на "неофицерских" должностях - солдатами, матросами, сержантами и старшинами. Соответствующее ограничение предлагается распространить и на лиц без гражданства", - сказал он.