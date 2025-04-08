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ТАСС

Лицам без гражданства предлагают разрешить заключать контракт на службу в ВС РФ

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Прием документов у граждан поступающих на военную службу по контракту с Министерством обороны Российской Федерации в пункте отбора на военную службу по контракту
Прием документов у граждан поступающих на военную службу по контракту с Министерством обороны Российской Федерации в пункте отбора на военную службу по контракту.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Законопроект прошел согласование МВД, ФСБ, МИД, ФСИН и Минобороны РФ

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Министерство юстиции России предложило разрешить лицам без гражданства проходить службу по контракту в Вооруженных силах РФ. Об этом сказано в тексте пояснительной записки к соответствующему законопроекту, с которой ознакомился ТАСС.

"Законопроектом вносятся изменения в федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе", в соответствии с которыми предусматривается предоставление лицам без гражданства права на заключение контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации и воинских формированиях", - сказано в документе. Там также говорится, что соответствующие изменения предлагается внести и в федеральные законы "Об обороне", "О статусе военнослужащих ", "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", "О системе государственной службы в Российской Федерации" и ряд других.

Законопроект прошел согласование МВД, ФСБ, МИД, ФСИН и Минобороны РФ. Также документ одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев заявил, что законопроектом предлагается наделить лиц без гражданства, желающих заключить контракт о прохождении военной службы, такими же правами и обязанностями, которыми обладают иностранные граждане.

"По действующему законодательству, иностранные граждане могут проходить военную службу по контракту только на "неофицерских" должностях - солдатами, матросами, сержантами и старшинами. Соответствующее ограничение предлагается распространить и на лиц без гражданства", - сказал он. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
1 комментарий
№1
08.04.2025 15:52
Цитата, q
"Законопроектом вносятся изменения в федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе", в соответствии с которыми предусматривается предоставление лицам без гражданства права на заключение контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации и воинских формированиях", - сказано в документе.

Взяли бы за образец почти двухвековой опыт французского иностранного легиона, чего велосипед изобретать....
Отслужил  по контракту 5 лет в российском иностранном легионе без нарушенийзаконов и воинской дисциплины   - получил гражданство РФ.
Из 15 миллионов гастарбайтеров находящихся в России легко можно набрать 300-500 тыс. штыков, кто не согласен, тому депортация в течении 24 часов без права повторного въезда в РФ.
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