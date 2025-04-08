В сети опубликовано новое видео посадки перспективного китайского истребителя шестого поколения J-36

Источник изображения: topwar.ru

В небе Китая заметили новейший боевой самолет, сняв его полет на видео в тот момент, когда он возвращался на аэродром по окончании очередных летных испытаний. В сети было опубликовано это новое видео посадки перспективного китайского истребителя шестого поколения J-36, из-за отсутствия хвоста несколько напоминающего летающий треугольник.

И хотя это уже не первые кадры снижающегося боевого самолета, последняя съемка, где он пролетает на малой высоте над шоссе с движущимися автомобилями, позволяет получить приблизительное представление о его размерах.

В этом и заключается ее отличие от предыдущих видео.

О характеристиках новой китайской боевой машины известно немного. В частности, есть данные, что самолет обладает малозаметностью и повышенным радиусом действия. Одна из его главных нестандартных конструктивных особенностей – наличие трех двигателей. С помощью такого нововведения создатели самолета добились повышенной тяги и маневренности.

Источник изображения: topwar.ru

Примечательно, что одновременно с J-36 в Китае разрабатывается еще одна версия истребителя шестого поколения. Кадры с ним выкладывают в интернет гораздо реже. До недавней съемки он появлялся «на публике» только один раз – в конце прошлого года. Поэтому эксперты не сошлись во мнениях по поводу того, сколько летных испытаний данной машины проводилось – одно или два.

Речь идет о меньшем по размеру J-50. Он выглядит немного более «традиционно» и оснащен двумя двигателями, а не тремя. Этот самолет также имеет «бесхвостую» конструкцию.