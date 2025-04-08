ВС Норвегии намерены закупить дополнительные 155-мм гаубицы K9 "Тандер"

ЦАМТО, 7 апреля. Вооруженные силы Норвегии планируют удвоить парк самоходной артиллерии за счет дополнительной закупки 24 ед. 155-мм гаубиц K9 "Тандер" южнокорейской компанией Hanwha Aerospace.

По информации Defense News, стоимость приобретения оценивается в 5,65 млрд. норвежских крон (534 млн. долл.). Проект закупки включает поставку как дополнительных гаубиц, так и запасных частей для них.

Как предполагается, 155-мм гаубицы поступят на вооружение артиллерийского дивизиона в рамках формирования новой бригады, которая создается для укрепления обороны Норвегии на крайнем севере.

Закупка установок предусмотрена в рамках предложенной правительством Норвегии программы повышения боевых возможностей ВС страны, которая оценивается в 17 млрд. крон. Предложение включает новые проекты на сумму около 7 млрд. норв. крон и расширение действующих проектов на сумму около 10 млрд. норв. крон. В числе других проектов: расширение возможностей по разминированию на море, поставка новых военных грузовиков и модернизация объектов инфраструктуры. Планы закупки должны быть одобрены норвежским парламентом.

В составе ВС Норвегии уже имеется 28 гусеничных гаубиц K9, а также 14 транспортно-заряжающих машин K10. Подписанный в 2022 году контракт на их закупку включал опцион, предусматривающий приобретение дополнительных установок.

Дополнительные гаубицы увеличат общий бюджет проекта покупки артиллерии калибра 155 мм до 11,1 млрд. норв. крон. В Балтийском регионе другими операторами K9 уже являются Польша, Финляндия и Эстония.

Правительство также планирует дополнительно потратить 3,9 млрд. крон на расширение возможностей по противоминной борьбе на море, увеличив общий бюджет проекта до 8,74 млрд. норв. крон. Одобренный норвежским парламентом в 2023 году план расширения возможностей по разминированию ВМС Норвегии, в частности, будет включать поставку дистанционно управляемых и автономных систем.

По информации правительства, ранее одобренный проект наращивания парка средств противоминной борьбы был признан недостаточным по сравнению с потребностями в условиях изменения ситуации в сфере безопасности. Программа должна обеспечить поиск и обезвреживание мин и других взрывоопасных устройств под водой для повышения безопасности мореплавания в норвежских водах. Кроме того, он позволит помочь защитить важные подводные объекты.