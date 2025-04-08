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Военное обозрение

Российский колесный «Тор» демонстрируют в Бразилии

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Источник изображения: topwar.ru

В бразильском Рио-де-Жанейро состоялась Международная латиноамериканская выставка авиационных и оборонных систем LAAD 2025.

Рособоронэкспорт представил в Рио-де-Жанейро экспозицию российской продукции военного назначения для различных видов вооруженных сил, вызывающей наибольший интерес в латиноамериканском регионе. В рамках деловой программы велись предметные встречи и переговоры с представителями министерств обороны и других силовых структур латиноамериканских государств.

Действительно, в Латинской Америке у российских оружейников немало взаимовыгодных интересов.

Так, на южноамериканском континенте планируется развивать проекты по совместной разработке и производству различных типов оружия, беспилотных аппаратов, высокоточных средств поражения, и даже самолетов и военно-морской техники, отмечают в Рособоронэкспорте.

«Главная цель участия Рособоронэкспорта в LAAD 2025 – обсуждение проектов технологического сотрудничества со странами латиноамериканского региона. На сегодня определился главный мировой тренд в области производства вооружения и военной техники – «стратегическая автономия» через развитие национальной оборонной промышленности», - заявил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Традиционно высокий интерес к российской продукции в области противовоздушной и противоракетной обороны.

Так, российский оборонный холдинг «Алмаз-Антей» представил в Бразилии линейку средств противодействия воздушным угрозам: это зенитная ракетная система большой дальности С-400 «Триумф», экспертная система средней дальности С-350Е «Витязь», а также экспортный ЗРК малой дальности – «Тор-М2К».

Источник изображения: topwar.ru

«Тор-М2К» - это зенитный ракетный комплекс разработки и производства Ижевского электромеханического завода «Купол» (входит в состав Концерна ВКО «Алмаз-Антей»), размещенный на колёсном шасси.

По оценкам военных специалистов, колесный «Тор» способен обеспечить противовоздушную оборону наземных военных и стратегических объектов в любых погодных и климатических условиях.

Радиолокационная аппаратура и ракетное вооружение «Тора» позволяют обнаруживать и гарантированно поражать как самолёты и вертолёты любого типа, так и управляемые авиационные бомбы, беспилотные аппараты, крылатые и противорадиолокационные ракеты, снаряды РСЗО и другие средства воздушного поражения.

Комплексы могут интегрироваться с другими средствами противовоздушной обороны, что создает эшелонированную систему ПВО, способную выстраивать несколько уровней защиты. ЗРК «Тор-М2К» поражает цели, летящие с любых направлений со скоростью до 730 м/с, на дальности до 16 км и высоте до 12 км. Максимальная скорость движения боевой машины достигает 80 км/час.

Источник изображения: topwar.ru

Как отмечают в Рособоронэкспорте, все выставляемые на форуме вооружения и военная техника прошли проверку в реальных боевых условиях, и модернизируются с учетом обратной связи от военных специалистов Минобороны РФ и силовых ведомств, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Кстати, в декабре 2022 года расчет ЗРК «Тор-М2К» ПВО Белоруссии успешно сбил в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области залетевшую из Украины ракету комплекса С-300.

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Бразилия
Россия
США
Украина
Продукция
Tор-М2
С-300
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