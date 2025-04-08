Войти
Известия.ru

Стартовали совместные военные учения России и Таджикистана

483
0
0
Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Вооруженные силы России и Таджикистана начали совместные военные учения на территории республики. Об этом 7 апреля сообщили в Минобороны РФ.

«Контингенты двух стран отработают организацию применения Вооруженных сил по уничтожению террористических бандформирований, подготовку подразделений к выполнению поставленных задач в условиях горной местности», — уточнили в ведомстве.


Атташе по вопросам обороны при посольстве РФ в Таджикистане Вячеслав Хлестов на церемонии старта учений подчеркнул, что они помогут на практике проверить накопленный опыт, отработать различные сценарии и выработать единый подход к ведению боевых действий в сложных условиях.

В Минобороны рассказали, что основными этапами учений станут ведение совместной операции по ликвидации незаконных вооруженных формирований, а также управление подразделениями в ходе прикрытия государственной границы и уничтожения прорвавшихся бандгрупп.

Основу российского воинского контингента составляют подразделения 201-й российской военной базы: горные, мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, а также экипажи авиационной группы на ударных вертолетах Ми-24 и транспортно-боевых Ми-8МТВ5-1.

Уточняется, что в учениях будут участвовать операторы дронов различных типов и мобильных групп радиоэлектронной борьбы. Активная фаза учений пройдет с 7 по 11 апреля.

1 апреля в Бенгальском заливе стартовали российско-индийские военно-морские учения «Индра Нэви – 2025». В программу вошли операция по оказанию помощи аварийному кораблю, поиск и блокирование подводной лодки и артиллерийские стрельбы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Таджикистан
Продукция
Ми-24
Ми-8
Ми-8МТ
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.04 22:18
  • 2
Россия переоценила свои силы, начав спецоперацию на Украине слишком маленьким контингентом - Царёв
  • 08.04 22:05
  • 1
И еще раз по поводу БМП и "рекомендаций" - раз статья на эту тему появилась снова.
  • 08.04 17:23
  • 11
«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA
  • 08.04 17:08
  • 3
Французская армия начинает копировать военный опыт России
  • 08.04 16:23
  • 1
В России рассказали о прорыве в создании субмарин
  • 08.04 16:03
  • 8370
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.04 15:52
  • 1
Лицам без гражданства предлагают разрешить заключать контракт на службу в ВС РФ
  • 08.04 10:43
  • 1
Ответ на "Война США с Ираном грозит большими последствиями и для России"
  • 08.04 07:55
  • 0
Сравнительный анализ: Отличия сухих строительных смесей “Основит” и “Perel”
  • 08.04 02:49
  • 0
Вопросы по поводу "«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA"
  • 08.04 02:48
  • 1
Война США с Ираном грозит большими последствиями и для России
  • 07.04 22:13
  • 0
Ответ на "В США сравнили российский «Корнет» с Javelin"
  • 07.04 19:38
  • 1
Бразилия приобретает британские десантные вертолётные корабли-доки Albion и Bulwark
  • 07.04 19:35
  • 0
О литературоцентричности России, и ее последствиях.
  • 07.04 19:13
  • 1
Россия обеспокоена рядом вопросов глобальной безопасности, их надо решать - Дмитриев