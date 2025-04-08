Космонавт Рыжиков: Экипаж «Союза МС-27» проведет два выхода в открытый космос

Экипаж космического корабля «Союз МС-27» планирует провести два выхода в открытый космос, заявил космонавт Сергей Рыжиков. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Запланированы два выхода в открытый космос», — сказал командир экипажа.

Ранее «Роскосмос» сообщил, что госкомиссия утвердила основной и дублирующий экипажи «Союза МС-27» к пуску.

В марте госкорпорация сообщила, что пуск «Союза-2.1а» с «Союзом МС-27» и экипажем на его борту состоится 8 апреля.