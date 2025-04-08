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Межпартийные разногласия разрослись до размеров пропасти (The Wall Street Journal, США)

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Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне.
Источник изображения: © AP Photo / Mariam Zuhaib

WSJ: 80% республиканцев в США выступают против поддержки Киева

Разногласия между двумя политическими партиями США по поводу внешней политики переросли в пропасть, пишет WSJ. Соласно опросу издания, почти 80% республиканцев выступают против оказания финансовой помощи Украине, тогда как ее продолжение поддерживают 83% демократов.

Александр Уорд

Аарон Зитнер

Также новый опрос выявил слабую поддержку территориальной экспансии президента Трампа за счет присоединения Канады и Гренландии

Как показывают опросы Wall Street Journal, разногласия между двумя политическими партиями по поводу американской внешней политики переросли в пропасть. Избиратели-республиканцы все чаще выступают против помощи Украине, свободной торговли и международных обязательств.

Об огромной разнице свидетельствует новый опрос WSJ, в ходе которого были проверены два противоположных утверждения о внешних союзах Америки. Около 81% республиканцев согласны с тем, что союзники США взяли на себя недостаточную ответственность за собственную оборону, и Вашингтон должен прекратить тратить на их защиту свои налоговые средства. А среди демократов 83% уверены, что международные альянсы являются источником силы и должны поддерживаться за счет налогов.

Разница во мнениях возникла из-за того, что республиканцы годами придерживались все более изоляционистских взглядов на роль Америки в мире, а демократы продолжали поддерживать международные альянсы.

В 2019 году Чикагский совет по глобальным вопросам (Chicago Council on Global Affairs, CCGA) обнаружил разницу в 15 пунктов, спросив избирателей, выигрывают ли США от альянсов в области безопасности с европейскими союзниками. К 2023 году разрыв вырос до 30 пунктов, причем среди демократов преимущества виделись 80%, а среди республиканцев — только 50%.

Согласно новому опросу WSJ, 83% демократов поддерживают дальнейшую финансовую помощь Украине, а против выступают 79% республиканцев. На протяжении 2023 и 2024 годов демократы заявляли, что США должны делать для поддержки Украины больше, а республиканцы — что страна и так делает слишком много.

Среди всех избирателей, принявших участие в новом опросе, 49% поддержали продолжение помощи Украине, в то время как против выступили 44%.

Тем временем, по территориальным амбициям президента Трампа в отношении Гренландии и Канады, что является одной из основных целей внешней политики президента,опрос выявил однобокую оппозицию. Около 62% избирателей считают это плохой идеей против 25% тех, кто видит в контроле над этими двумя территориями путь к укреплению национальной безопасности и американской экономики. Вопрос не касался аналогичных желаний Трампа контролировать Панамский канал или (как минимум временно) сектор Газа.

Среди республиканцев 51% назвал территориальную экспансию хорошей идеей, а 28% — плохой, причем здесь большинство гораздо меньше, чем по большинству других политических предложений президента.

В целом результаты опроса совпали с позициями партийных лидеров. Бывший президент Джо Байден и демократы решительно поддерживали защиту Украины, часто заявляя, что США намерены продолжать в том же духе “столько, сколько потребуется”. С момента прихода к власти Трамп, Вэнс и иже с ними проявляют куда меньше интереса к тяжелому положению Киева, предпочитая вместо дальнейшей помощи Украине выступать посредниками в прекращении конфликта с Россией.

“Именно демократы являются поборниками интернационализма и многосторонности США, включая альянсы”, — отметила Дина Смелц (Dina Smeltz) из Чикагского совета по глобальным вопросам.

Вот еще один пример различий в ориентации двух партий: согласно новому опросу, положительное отношение к НАТО испытывают 81% демократов и лишь 31% республиканцев.

В отношении свободной торговли скептицизм последних проявился в вопросе о том, помогают или вредят американской экономике пошлины. Около 77% республиканцев заявили, что благодаря им появляются в том числе рабочие места, а 93% демократов пожаловались на последовавшее за их введением повышение цен и прочие негативные моменты. Опрос проводился еще до крупного спада на фондовом рынке, который произошел на фоне объявленных Трампом тарифов для большинства торговых партнеров США.

С точки зрения президента во внешнеполитических опросах было несколько явно положительных моментов. Незначительное большинство американцев поддерживают серьезное сокращение иностранной помощи — с 51% до 45%. Опять же, результаты разнятся в зависимости от партийной принадлежности: 92% республиканцев сокращение поддерживают, 85% демократов критикуют.

Этот результат последовал за практически полным упразднением Агентства США по международному развитию (USAID) усилиями Трампа и Илона Маска, который возглавляет работу администрации по сокращению федерального бюджета. В последние годы на иностранную помощь США тратили из него около 1%.

Отвечая на вопрос о депортации членов ОПГ в Сальвадор, "за" высказались 62%, "против" — 32%. Большинство депортацию поддержало, даже в случае отсутствия надлежащего судебного разбирательства с целью установления принадлежности подозреваемых к бандам.

На прошлой неделе администрация Трампа признала, что по ошибке отправила жителя Мэриленда, подозреваемого в связях с бандой MS13, в опасную тюрьму в Сальвадоре, хотя Вэнс и другие высокопоставленные руководители все равно продолжают отстаивать правильность решения.

С 27 марта по 1 апреля Wall Street Journal опросил по телефону и электронной почте 1500 зарегистрированных избирателей. Допустимая погрешность для всей выборки составила плюс-минус 2,5 процентных пункта.

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