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ЦАМТО

БЛА эстонской компании Threod Systems обнаружены у боевиков в ДРК

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Военнослужащие ВС Конго
Военнослужащие ВС Конго.
Источник изображения: wikimedia.org

ЦАМТО, 7 апреля. Проправительственное ополчение на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) захватило перехваченный у боевиков БЛА EOS C VTOL, произведенный эстонской компанией Threod Systems.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, БЛА с надписью "EOS C" был продемонстрирован на видео бойцами ополчения группировки Альянс патриотов за свободное и суверенное Конго (APCLS), которое действует в регионе Масиси провинции Северное Киву против поддерживаемой Руандой повстанческой группировки "Движение 23 марта" (M23).

Представитель APCLS заявил, что БЛА изготовлен в Эстонии, эксплуатировался Руандой и был сбит в районе Масиси 30 марта. Еще два БЛА были сбиты несколькими неделями ранее в районе Валикале, в 80 км к западу. Продемонстрированный БЛА не имел внешних повреждений от оружия. Это позволяет предположить, что он разбился из-за неисправности.

Разработанный компанией Threod Systems EOS C VTOL представляет собой гибридный БЛА, оснащенный съемными штангами с четырьмя несущими винтами для вертикального взлета и посадки. Размах крыла аппарата – 5 м, длина – 1,8 м, максимальная взлетная масса – 14,2 кг, масса полезной нагрузки – 1,1 кг. БЛА с электродвигателем развивает скорость до 108 км/ч, дальность действия аппарата составляет до 50 км, продолжительность полета – до 3 часов. БЛА оснащается блоком наблюдения с ЭО/ИК камерами и лазерным дальномером.

Продемонстрированный APCLS БЛА, вероятно, был оснащен электронно-оптической станцией eOPIC-5 компании Threod, оборудованной цветной камерой высокого разрешения и длинноволновой инфракрасной камерой.

В июне 2022 года ЦАМТО сообщал о поставке БЛА EOS C VTOL компанией Threod Systems в качестве помощи Вооруженным силам Украины. Судя по опубликованным в ДРК фото- и видеоматериалам, Threod Systems не стесняется поставлять свою продукцию группировке, которая находится под санкциями ООН за нарушение норм международного права. Сама компания отказалась комментировать появление своих БЛА в ДРК.

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