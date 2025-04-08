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ТАСС

Песков: Путин поддерживает идею прекращения огня на Украине

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

Пресс-секретарь российского лидера указал, что для этого предстоит решить несколько вопросов, а пока они висят в воздухе

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддерживает идею прекращения огня на Украине, но для этого предстоит решить несколько вопросов, а пока они висят в воздухе. На это указал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Дональда Трампа о необходимости прекратить удары.

"Президент Путин действительно поддерживает идею о необходимости прекращения огня. Но до этого предстоит ответить на целый ряд вопросов. Эти вопросы висят в воздухе, и пока ответа на них никто не дал", - отметил он.

Песков пояснил, что речь идет "о неподконтрольности киевского режима, о невозможности киевского режима контролировать действия целого ряда экстремистских и националистических подразделений, которые просто не слушаются Киев". "Это связано и с планами дальнейшей милитаризации Киева, - перечислил представитель Кремля. - Все эти нюансы по-прежнему на повестке дня". 

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