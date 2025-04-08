Как Европа рассчитывает сделать из Украины "стального дикобраза" (The Economist, Великобритания)

Economist: в Европе предложили вложиться в украинскую оборонку

В Европе считают, что Киев должен наращивать производство собственного оружия, а его союзникам необходимо вложиться в развитие украинского ВПК, пишет The Economist. План, предложенный Каей Каллас, издание называет лучшим способом поддержать Украину. Впрочем, ее коллеги не поддержали эту идею.

Вложения в оборонную промышленность страны — лучший способ поддержать ее в борьбе

Прекращение огня между Россией и Украиной остается отдаленной перспективой, и Европа почти не продвигается к созданию "сил безопасности" для его соблюдения. Американская военная помощь сокращается и скоро иссякнет полностью, если только Дональд Трамп ее не возобновит, а это представляется весьма маловероятным. Лучший способ гарантировать безопасность Украины, считают ее сторонники, — вооружить ее до зубов, независимо от того, состоится ли прекращение огня или нет. С этой целью 19 марта Европейская комиссия изложила для Украины двухсоставную "стратегию дикобраза".

Во-первых, Европа закупит для Украины больше боеприпасов и систем вооружения, включая важнейшие ракеты ПВО. Во-вторых, укрепит собственную оборонную промышленность Украины, которую называют "наиболее эффективным и экономически выгодным способом поддержки военных усилий Киева". План — детище бывшего премьер-министра Эстонии, а ныне верховного дипломата Европейского союза Каи Каллас. В этом году она намерена удвоить военную помощь Украине до 40 миллиардов евро (44 миллиардов долларов).

Доводы в поддержку инвестиций в военную промышленность Украины весьма убедительны. Украина была крупным производителем оружия еще в советское время, однако эта отрасль значительно ослабла после обретения страной независимости в 1991 году. Тем не менее три года назад, когда Россия "начала полномасштабное вторжение", по-прежнему сохранялась инженерная база и к тому же вырос преуспевающий технологический сектор, на который можно было опереться. У страны была основа: отлаженное производство и множество инженерных школ и университетов, из которых люди с узкоспециализированными знаниями хлынули в ВПК, говорит бывший министр обороны Андрей Загороднюк, ныне глава Центра оборонных стратегий в Киеве.

"С 2022 года развитие было чрезвычайно активным. Неуклонно внедряются инновации", — добавил он. На Западе на военные закупки обычно уходят годы, на Украине же идея может воплотиться в оружие в руках солдата буквально за считанные месяцы.

В прошлом году украинские оружейные компании произвели продукции на сумму 10 миллиардов долларов, по данным мартовского доклада Украинского института будущего. Рост поистине поразительный: трехкратный по сравнению с 2023 годом и десятикратный — по сравнению с 2022 годом. На более чем 800 частных и государственных предприятиях оборонного сектора трудятся 300 тысяч квалифицированных рабочих. Александр Камышин, который курирует оборонную промышленность в команде президента Украины Владимира Зеленского, говорит, что в этом году объем производства составит порядка 15 миллиардов, однако потенциал отрасли составляет порядка 35 миллиардов. Главный барьер — нехватка денег, но с этим, как он надеется, помогут союзники.

Какую именно долю потребностей ВСУ удовлетворяют за счет местного производства, неясно. В докладе Украинского института будущего указывается цифра в 30%, но Загороднюк считает, что в действительности она приближается к 50%. Бесспорно то, что производство неуклонно растет — несмотря на постоянные российские удары по заводам. "По некоторым объектам били по пять раз или того чаще, — говорит Загородник. — Но они выстояли". Заводы рассредоточены по всей стране и занимают большую площадь, что повышает их устойчивость к атакам.

В этом году Украина рассчитывает произвести 5 миллионов беспилотников с видом от первого лица (FPV), которые господствуют на поле боя, против 2 миллионов в прошлом. Она намерена выпустить 30 тысяч более крупных беспилотников большой дальности для ударов в глубоком тылу противника. Кроме того, Зеленский поставил цель — три тысячи современных крылатых ракет, таких как "Нептун" с дальностью полета тысячу километров (одна из них недавно поразила нефтеперерабатывающий завод в Крыму), и "ракетных дронов" вроде турбореактивной "Паляницы". Украина также испытывает на российских целях баллистические ракеты собственного производства: они чрезвычайно быстры и, следовательно, их сложнее перехватить. Однако ракетный эксперт Фабиан Хоффман считает эти целевые показатели для больших ракет очень смелыми.

Неуклонные обновления вывели Украину в мировые лидеры по технологиям радиоэлектронной борьбы. Бывший чиновник немецкого министерства обороны Нико Ланге считает, что украинские системы теперь превосходят как российские, так и западные. Одним из последних успехов стал комплекс РЭБ "Лима", который подавляет систему наведения планирующих бомб, до недавнего времени опустошавших оборонительные позиции ВСУ.

Украина также наращивает производство стандартных боеприпасов. В прошлом году она отправила на фронт более 2,5 миллиона артиллерийских и минометных снарядов, чему немало способствовало партнерство с норвежской компанией Nammo и франко-германской KNDS. (Правда, следует отметить, что к минометным снарядам украинского производства были нарекания по качеству.) Ежемесячное производство полюбившейся войскам самоходной гаубицы "Богдана" на Краматорском заводе тяжелого станкостроения ускорилось с шести до почти 20 штук. Это втрое быстрее, чем французская фирма Nexter выпускает свои более дорогие САУ Caesar ("Сезар"). При большем европейском финансировании производство "Богдан" может удвоиться.

Однако в производственных возможностях Украины есть значительные пробелы, поэтому совместные предприятия с европейскими и американскими фирмами жизненно важны. В частности, по-прежнему приходится импортировать шасси для бронетехники, необходимой для переброски личного состава на передовую. Немецкий оборонный гигант Rheinmetall недавно открыл на Украине первый из запланированных двух заводов для производства БМП Lynx ("Рысь").

Еще одна важнейшая задача — снизить зависимость Украины от западных систем ПВО, особенно американских. Необходимое их число "настолько велико, что даже импортом его удовлетворить невозможно", признает Загороднюк. В январе главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил, что Украина разрабатывает систему, которая сможет сбивать баллистические ракеты. А совместное предприятие с французской фирмой Thales (входит в состав консорциума, который производит систему ПВО SAMP-T), обеспечит доступ к передовым радарам и оптоэлектронике.

Прямым европейским инвестициям в оборонные компании Украины мешают несовершенная правовая система страны и низкий кредитный рейтинг. Ланге считает, что инвестиции должны идти в более динамичные частные компании, а не государственные. Кроме того, у украинских компаний имеются трудности с цепочками поставок. Бывший директор НАТО по политике и планированию Фабрис Потье встревожен зависимостью Киева от китайских узлов для беспилотников. Он считает, что Европа должна предоставить украинцам "оптику, гироскопы, датчики и системы управления полетом". Загороднюк полагает, что Европа могла бы обеспечить Украине превосходство над Россией, снабдив ее передовыми станками, узлами и программным обеспечением.

Самый быстрый способ вооружить украинских бойцов (и с этим согласны почти все) — это так называемая датская модель: Украина расставляет приоритеты, Копенгаген платит, а датские эксперты оценивают поставщиков и контролируют выполнение заказа. В прошлом году датчане закупили 18 гаубиц "Богдана", которые отправились прямиком в ВСУ. Далее средства пошли на беспилотники большой дальности и ракетные системы. 125 миллионов евро поступили из датского национального фонда Украины, 20 миллионов — из Швеции, 2,7 миллиона — из Исландии и 390 миллионов евро — в виде процентов с замороженных российских активов. 3 апреля Дания пообещала выделить еще 264 миллиона евро. Украина надеется, что в этом году на инициативу будет выделено не менее миллиарда евро. Камышин говорит, что на датскую модель перешли "более пяти" европейских стран.

К несчастью, план Каллас рассыпался на европейском саммите 20 марта. Некоторые обвинили ее в том, что она не провела должной дипломатической работы и не заручилась предварительным согласием коллег. В итоге план был смягчен: на боеприпасы будет потрачено "всего лишь" 5 миллиардов евро. Однако Каллас полна решимости возродить план. И если она снова потерпит неудачу, то Европа отринет скорейшую и эффективнейшую возможность для Украины защитить себя самостоятельно.