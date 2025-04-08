Глава Госдепа США призвал страны НАТО наращивать собственные возможности

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Американский госсекретарь Марко Рубио призвал страны - члены НАТО наращивать собственные военные возможности в рамках блока, поскольку Вашингтон уже внес значительный вклад в альянс.

В своей публикации в одной из западных соцсетей Рубио подчеркнул, что НАТО должно быть настоящим альянсом, все члены которого должны обладать собственными возможностями. При этом США планируют и дальше поддерживать НАТО. Глава американского Госдепа считает, что украинский кризис должен был продемонстрировать наличие реальных угроз для безопасности, в том числе касающихся стран - членов альянса.

Исходя из этого, Рубио надеется, что на предстоящем саммите НАТО в Гааге участники мероприятия согласятся взять на себя конкретные обязательства в этом направлении. В частности, как заявлял ранее Рубио, каждая страна - член альянса должна повысить свои военные расходы до 5% от ВВП.

В то же время президент США Дональд Трамп констатировал, что Вашингтон не может продолжать тратить серьезные средства на обеспечение НАТО в то время, как существует риск потери 1,9 триллиона долларов на международной торговле. Комментируя возможный рост темпов инфляции в связи с вводимыми пошлинами на импорт, Трамп в очередной раз обвинил своего предшественника Байдена в нанесении ущерба американской экономике.

Как сообщалось ранее, первой страной НАТО, выразившей готовность увеличить свои расходы на оборону до 5% от ВВП, является Польша.