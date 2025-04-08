Reuters: ЕС планирует создать совместный оборонный фонд для закупки техники

ЦАМТО, 7 апреля. Евросоюз планирует создать совместный межгосударственный оборонный фонд для закупки техники, передает агентство Рейтер со ссылкой на проект документа.

"Министры финансов Евросоюза на этой неделе обсудят создание совместного межгосударственного оборонного фонда, который будет закупать и владеть оборонной техникой, а также взимать плату с государств-членов за его использование... "Европейский оборонный механизм" (European Defence Mechanism, EDM), который также будет выдавать займы, будет принимать стран-членов не из Евросоюза, таких, как Великобритания, Украина или Норвегия", – цитирует "РИА Новости" сообщение агентства, которое ссылается на имеющийся проект документа.

Отмечается, что документ, подготовленный аналитическим центром Bruegel, подразумевает, что фонд позволит обеспечить оборонное финансирование без увеличения государственных долгов отдельных стран. Согласно сообщению агентства, обсуждение проекта нового фонда, которое должно пройти в субботу на неформальной встрече глав министерств финансов Евросоюза в Варшаве, является частью общеевропейской дискуссии касательно финансирования якобы возможной атаки со стороны России на фоне понимания европейских лидеров, что они больше не могут полностью положиться на США в вопросе своей обороны.

Как напоминает "РИА Новости", Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы", которая предусматривает задействование порядка 800 млрд. евро в ближайшие четыре года для укрепления обороны стран Евросоюза и накачивания Украины оружием. Позднее название стратегии было изменено на менее агрессивное "Готовность 2030" из-за протеста ряда стран ЕС.

Стратегия "Готовность 2030" предусматривает привлечение порядка 800 млрд. евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств (порядка 650 млрд. евро), еще 150 млрд. евро задействуют в виде кредитов. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. "Готовность 2030" предусматривает увеличение расходов стран Евросоюза на оборону на 1,5% ВВП (от текущего уровня).