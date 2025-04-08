Войти
ИноСМИ

Британская пилотажная группа "Красные стрелы" может пересесть на самолеты российской разработки. Это вызовет гнев общественности (The Sun, Великобритания)

532
0
0
Самолет Як-130 во время открытия Международного авиационно-космического салона МАКС-2015
Самолет Як-130 во время открытия Международного авиационно-космического салона МАКС-2015.
Источник изображения: © РИА Новости Владимир Астапкович

The Sun: британская пилотажная группа "Красные стрелы" может пересесть на М-346

В британских ВВС хотят заменить устаревшие самолеты типа Hawk на М-346 российской разработки, пишет The Sun. В таком случае англичанам придется обратиться к Путину, поскольку итальянский самолет основан на российском Як-130.

Джером Старки

В британских ВВС рассматривают возможность приобретения М-346, так как самолеты типа Hawk начинают устаревать.

Вчера консерваторы заявили, что замена культовых самолетов пилотажной группы 50-летней давности на самолеты российской разработки была бы "возмутительной".

В таком случае британским ВВС придется обратиться к Владимиру Путину, поскольку завод в Йоркшире, производивший самолеты Hawk, закрылся в 2020 году, а достойную британскую альтернативу надо разрабатывать еще много лет.

Это может означать переход на российские самолеты, несмотря на публично заявленную роль "Красных стрел" в демонстрации возможностей британской промышленности и "укреплении репутации Великобритании".

Вчера вечером теневой министр обороны от Консервативной партии Джеймс Картлидж заявил: "Когда „Красные стрелы“ исполняют свои блестящие пируэты в воздухе, их красные, белые и синие инверсионные следы символизируют британский флаг, а не российский триколор. Налогоплательщики сочли бы это чрезвычайно странным".

Парламентарий-консерватор Алек Шелбрук, бывший министр обороны, высказался, что этот шаг был бы "возмутительным".

Он добавил: "Для страны, которая твердо стояла и стоит плечом к плечу с Украиной, такой шаг будет символизировать совершенно не то, что надо. Это оскорбление для тысяч погибших".

Бывший маршал авиации Эдвард Стрингер заявил, что "Красные стрелы" должны "демонстрировать британские образцы техники, навыки и опыт".

А бывший главный маршал авиации сэр Майк Грейдон предупредил: "Это экстраординарное решение. Общественность отреагирует бурно".

С самого своего основания в 1954 году "Красные стрелы" летали на самолетах британского производства — сначала на Folland Gnat, а затем на Hawk. Предшественники "Красных стрел", группа "Черные стрелы" летали на британских Hawker Hunter.

Но самолеты Hawk T1, на которых летает группа, должны быть выведены из эксплуатации к 2030 году, в то время как у более новых Hawk Т2, которые крайне необходимы для обучения пилотов, возникли проблемы с двигателем.

Они должны были быть сняты с эксплуатации в 2040 году, но в ноябре новый главный маршал авиации Рич Найтон заявил: "Я хотел бы заменить Hawk Т2 как можно скорее".

Лучше всего могла бы с этим справиться британская фирма Aerials в Бристоле, но пока что у них нет даже прототипа. Среди других вариантов — модернизированный Hawk, американский учебно-тренировочный Boeing или корейский KAI T-50 "Золотой орел".

Но правительство подтвердило, что рассматривает возможность приобретения самолета итало-российской разработки Aermacchi M-346 стоимостью 19 миллионов фунтов стерлингов.

Бывший инструктор ВВС Великобритании по скоростным реактивным самолетам Тим Дэвис заявил, что покупка российского самолета была бы "предательством".

Он заявил The Sun: "Замена на что-либо иностранное было бы серьезной ошибкой: это показало бы миру, что Великобритания больше не может проектировать и строить отличные учебные самолеты. Покупка чего-либо еще, особенно итальянский М-346, который основан на российском Як-130, граничит с государственной изменой".

Министр по оборонным закупкам Британии Мария Игл заявила: "Учебно-тренировочный самолет M-346 является одним из доступных на рынке вариантов".

Министерство обороны добавило: "Мы еще не определились с будущим самолетом для "Красных стрел".

Самолет М-346 первоначально был известен как ЯК/АЕМ-130. В 1996 году итальянская фирма Aermacchi (AEM) начала совместную работу над этим самолетом с ОКБ имени А.С. Яковлева (ЯК).

Это ОКБ также производит мощные российские самолеты "Сухой", которые используются на Украине.

Когда совместная работа прекратилась, Aermacchi провела ребрендинг Як-130 на М-346, но внешний дизайн остался прежним.

Новый владелец Aermacchi, холдинг Leonardo, настаивают на том, что M-346 был "произведен в Европе в соответствии с самыми строгими стандартами НАТО".

Они сообщили, что по меньшей мере ВВС 10 стран НАТО использовали его для подготовки, включая пилотов британских ВВС, которые были вынуждены проходить обучение в Италии на итальянских самолетах из-за нехватки исправных самолетов Hawk в Великобритании.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Италия
США
Украина
Продукция
M-346
Як-130
Компании
Boeing
KAI
Leonardo
ОКБ им. Яковлева
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
NATO
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.04 22:18
  • 2
Россия переоценила свои силы, начав спецоперацию на Украине слишком маленьким контингентом - Царёв
  • 08.04 22:05
  • 1
И еще раз по поводу БМП и "рекомендаций" - раз статья на эту тему появилась снова.
  • 08.04 17:23
  • 11
«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA
  • 08.04 17:08
  • 3
Французская армия начинает копировать военный опыт России
  • 08.04 16:23
  • 1
В России рассказали о прорыве в создании субмарин
  • 08.04 16:03
  • 8370
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.04 15:52
  • 1
Лицам без гражданства предлагают разрешить заключать контракт на службу в ВС РФ
  • 08.04 10:43
  • 1
Ответ на "Война США с Ираном грозит большими последствиями и для России"
  • 08.04 07:55
  • 0
Сравнительный анализ: Отличия сухих строительных смесей “Основит” и “Perel”
  • 08.04 02:49
  • 0
Вопросы по поводу "«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA"
  • 08.04 02:48
  • 1
Война США с Ираном грозит большими последствиями и для России
  • 07.04 22:13
  • 0
Ответ на "В США сравнили российский «Корнет» с Javelin"
  • 07.04 19:38
  • 1
Бразилия приобретает британские десантные вертолётные корабли-доки Albion и Bulwark
  • 07.04 19:35
  • 0
О литературоцентричности России, и ее последствиях.
  • 07.04 19:13
  • 1
Россия обеспокоена рядом вопросов глобальной безопасности, их надо решать - Дмитриев