The Sun: британская пилотажная группа "Красные стрелы" может пересесть на М-346

В британских ВВС хотят заменить устаревшие самолеты типа Hawk на М-346 российской разработки, пишет The Sun. В таком случае англичанам придется обратиться к Путину, поскольку итальянский самолет основан на российском Як-130.

Джером Старки

В британских ВВС рассматривают возможность приобретения М-346, так как самолеты типа Hawk начинают устаревать.

Вчера консерваторы заявили, что замена культовых самолетов пилотажной группы 50-летней давности на самолеты российской разработки была бы "возмутительной".

В таком случае британским ВВС придется обратиться к Владимиру Путину, поскольку завод в Йоркшире, производивший самолеты Hawk, закрылся в 2020 году, а достойную британскую альтернативу надо разрабатывать еще много лет.

Это может означать переход на российские самолеты, несмотря на публично заявленную роль "Красных стрел" в демонстрации возможностей британской промышленности и "укреплении репутации Великобритании".

Вчера вечером теневой министр обороны от Консервативной партии Джеймс Картлидж заявил: "Когда „Красные стрелы“ исполняют свои блестящие пируэты в воздухе, их красные, белые и синие инверсионные следы символизируют британский флаг, а не российский триколор. Налогоплательщики сочли бы это чрезвычайно странным".

Парламентарий-консерватор Алек Шелбрук, бывший министр обороны, высказался, что этот шаг был бы "возмутительным".

Он добавил: "Для страны, которая твердо стояла и стоит плечом к плечу с Украиной, такой шаг будет символизировать совершенно не то, что надо. Это оскорбление для тысяч погибших".

Бывший маршал авиации Эдвард Стрингер заявил, что "Красные стрелы" должны "демонстрировать британские образцы техники, навыки и опыт".

А бывший главный маршал авиации сэр Майк Грейдон предупредил: "Это экстраординарное решение. Общественность отреагирует бурно".

С самого своего основания в 1954 году "Красные стрелы" летали на самолетах британского производства — сначала на Folland Gnat, а затем на Hawk. Предшественники "Красных стрел", группа "Черные стрелы" летали на британских Hawker Hunter.

Но самолеты Hawk T1, на которых летает группа, должны быть выведены из эксплуатации к 2030 году, в то время как у более новых Hawk Т2, которые крайне необходимы для обучения пилотов, возникли проблемы с двигателем.

Они должны были быть сняты с эксплуатации в 2040 году, но в ноябре новый главный маршал авиации Рич Найтон заявил: "Я хотел бы заменить Hawk Т2 как можно скорее".

Лучше всего могла бы с этим справиться британская фирма Aerials в Бристоле, но пока что у них нет даже прототипа. Среди других вариантов — модернизированный Hawk, американский учебно-тренировочный Boeing или корейский KAI T-50 "Золотой орел".

Но правительство подтвердило, что рассматривает возможность приобретения самолета итало-российской разработки Aermacchi M-346 стоимостью 19 миллионов фунтов стерлингов.

Бывший инструктор ВВС Великобритании по скоростным реактивным самолетам Тим Дэвис заявил, что покупка российского самолета была бы "предательством".

Он заявил The Sun: "Замена на что-либо иностранное было бы серьезной ошибкой: это показало бы миру, что Великобритания больше не может проектировать и строить отличные учебные самолеты. Покупка чего-либо еще, особенно итальянский М-346, который основан на российском Як-130, граничит с государственной изменой".

Министр по оборонным закупкам Британии Мария Игл заявила: "Учебно-тренировочный самолет M-346 является одним из доступных на рынке вариантов".

Министерство обороны добавило: "Мы еще не определились с будущим самолетом для "Красных стрел".

Самолет М-346 первоначально был известен как ЯК/АЕМ-130. В 1996 году итальянская фирма Aermacchi (AEM) начала совместную работу над этим самолетом с ОКБ имени А.С. Яковлева (ЯК).

Это ОКБ также производит мощные российские самолеты "Сухой", которые используются на Украине.

Когда совместная работа прекратилась, Aermacchi провела ребрендинг Як-130 на М-346, но внешний дизайн остался прежним.

Новый владелец Aermacchi, холдинг Leonardo, настаивают на том, что M-346 был "произведен в Европе в соответствии с самыми строгими стандартами НАТО".

Они сообщили, что по меньшей мере ВВС 10 стран НАТО использовали его для подготовки, включая пилотов британских ВВС, которые были вынуждены проходить обучение в Италии на итальянских самолетах из-за нехватки исправных самолетов Hawk в Великобритании.