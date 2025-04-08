Эксперты: размещение войск ЕС на Украине лишено практического смысла

По мнению старшего научного сотрудника британского Королевского объединенного института оборонных исследований Джека Уотлинга, "коалиции желающих" не стоит пытаться реализовать эту затею

НЬЮ-ЙОРК, 7 апреля. /ТАСС/. Инициатива Франции, Великобритании и других стран "коалиции желающих" по размещению на территории Украины собственных боевых соединений лишена практического смысла без участия США и определения ими гарантий безопасности для контингента. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

США не выражают заинтересованности в реализации сценария с размещением европейских войск на Украине, поэтому чем менее полными будут гарантии Соединенных Штатов, тем западнее "коалиции желающих" придется дислоцировать свои подразделения, что снижает практическое значение военного присутствия до нуля. "Какую цель могла бы преследовать европейская бригада или две, скажем, находясь во Львове, который ближе к Берлину, чем к линии фронта на Донбассе", - указывает агентство.

По мнению старшего научного сотрудника британского Королевского объединенного института оборонных исследований Джека Уотлинга, "коалиции желающих" не стоит пытаться реализовать эту затею. Франция и Великобритания рассматривают для себя как наиболее вероятное количество военных 25 тыс. человек, это число несопоставимо даже с теми резервами, которые ВС РФ высвободили после завершения операции по вытеснению ВСУ из Курской области.

Старший научный сотрудник лондонского Международного института стратегических исследований (IISS) Дуглас Барри также указывает, что размещение меньшего по размерам контингента около 10 тыс. послужит "приглашением для России их испытать", а более крупная группа войск в 100 тыс. военных не сможет пребывать на Украине долго из-за высоких расходов на содержание. В целом, по его мнению, "коалиция желающих" при реализации своего плана будет балансировать на тонкой грани между угрозой прямого удара со стороны РФ и тем, чтобы действительно попытаться оказать сдерживающий эффект в конфликте.

В то же время бывший командующий ВС США в Европе Бен Ходжес считает, что у ЕС, Норвегии и Канады хватит сил для размещения эффективного контингента на территории Украины без участия США, и "коалиции желающих" необходимо "срочно" приступать к реализации инициативы.

Ранее 12 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что присутствие войск стран НАТО под любым флагом и в любом качестве на украинской земле является для России угрозой. По его словам, Москва не примет этого ни при каких условиях.