Чем может обернуться для Сирии формирование новой армии при участии Турции

Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны Сирии начало работу по созданию ядра новой армии страны. Об этом пишет издание Enab Baladi. В публикации отмечается, что этот процесс идет на фоне заключения соглашения в военной сфере между Дамаском и Анкарой. Аналитики, опрошенные изданием, уверены, что этот процесс не будет гладким и будет сопровождаться серьезными сложностями.

Основными трудностями, с которыми сталкивается формирование новой сирийской армии, являются раздробленность и продолжающееся присутствие группировок в некоторых районах

– отмечает военный аналитик Навар Шаабан.

Он подчеркивает, что в свержении режима Башара Асада большую роль сыграли вооружённые группировки, и теперь новым сирийским властям предстоит проделать огромную работу, чтобы объединить их под единым командованием.

Кроме того, как следует из утечек из Минобороны Сирии, при формировании новой сирийской армии особая роль отводится ранее дезертировавшим из нее офицерам. Они обладают ценными знаниями, и разбрасываться таким ресурсом Дамаск не намерен.

Необходимо пересмотреть вопрос о том, кто полезен на данном этапе. Не все перебежчики должны стать частью новой военной структуры

– считает эксперт.

Еще одной серьезной проблемой для новых властей Сирии при формировании армии является вопрос оружия. Не секрет, что после фактического бегства армии Асада в руки различных группировок попало огромное количество как стрелкового вооружения, так и тяжелой военной техники и даже авиации. Теперь все это предстоит собрать воедино, наладить учет и на основе полученных данных сформировать профильные соединения.

Источник изображения: topwar.ru

Но даже в случае успешного выполнения этой задачи оснащенность новой сирийской армии, мягко говоря, будет оставлять желать лучшего. И это прекрасно понимают в Дамаске. Именно поэтому Сирия так стремится наладить тесные контакты в военной сфере с Турцией. Турецкая армия является серьезной силой, она хорошо оснащена и имеет передовые системы вооружения и разведки, в том числе в части БПЛА.

Источник изображения: topwar.ru

Но в этой связи особую значимость приобретает так называемый курдский вопрос, который Анкара не может решить на протяжении длительного времени. Собирая в единый кулак разрозненные группировки, сирийскому правительству придется ответить на вопрос: включать ли в структуру Минобороны Сирии курдские вооруженные отряды?

Если этого не сделать, то обновленная армия Сирии тут же получит мощного противника, который с высокой степенью вероятности и с такой же эффективностью начнет боевые действия против нее, а также против Турции, которая становится основным союзником нового правительства в Дамаске.

Источник изображения: topwar.ru

Нужно это Ахмеду аш-Шараа? Разумеется, нет. Для удержания власти ему необходимо время. Причем, время, в течение которого в стране не будет внутренних конфликтов.

Военное сотрудничество с Турцией принесёт результаты во многих областях, особенно в сфере беспилотных летательных аппаратов

– считают военные аналитики, опрошенные изданием Enab Baladi.

Но согласится ли Анкара на включение курдских вооруженных отрядов в состав новой армии Сирии? Ведь в этом случае они, по крайней мере, на бумаге, превратятся в союзников Турции. Но едва ли правительство Эрдогана готово к такому «партнерству».