Войти
ЦАМТО

В Астане представили новую бронемашину казахстанского производства

500
0
0
БКМ Terrex 2 – Barys-A 8х8
БКМ Terrex 2 – Barys-A 8х8.
Источник изображения: Казахстан Парамаунт Инжиниринг

ЦАМТО, 7 апреля. В Астане представили новую плавающую бронемашину Terrex Barys-A 8х8 казахстанского производства, сообщает агентство Kazinform.

Базой для создания многоцелевой амфибийный бронемашины стала ББМ Terrex сингапурской компании Singapore Technologies Engineering. Казахстанская сторона приобрела все документы, дающие право на сборку и модернизацию данной техники. В ближайшее время машина должна пройти испытания в различных погодных и природных условиях. В случае успешных испытаний, будет дан "зеленый свет" на серийное производство, отмечает Kazinform.

"Terrex Barys-A – это боевая машина, соответствующая технологиям современности. Она сделана в Казахстане для наших вооруженных сил", – сказал председатель Ассоциации предприятий оборонно-промышленного комплекса Айбек Барысов.

В свою очередь, глава Минобороны РК Руслан Жаксылыков напомнил, что президент страны Касым-Жомарт Токаев поставил перед министерством цель укомплектовать казахстанскую армию современными образцами вооружения и техники.

"Когда происходит рост международной напряженности, то становится очевидной необходимость развития отечественного производства с высокой долей локализации, собственных конкурентоспособных образцов, отвечающих современным требованиям и способных выполнять широкий спектр задач, – пояснил глава Минобороны.

Как сообщает Kazinform, бронированная колесная машина Terrex Barys-A 8х8 построена на универсальной платформе. Такую платформу можно использовать для создания бронетранспортеров, колесных танков, мобильных 120-мм минометов, командно-штабных машин, разведывательных машин и ближнего зенитно-ракетного комплекса. Таким образом, можно создать универсальную линейку бронетехники для ВС Казахстана и сократить расходы на их обслуживание и ремонт.

Минозащищенность бронемашины усилена инновационной конструкцией двойного V-образного днища, что значительно улучшает защитные характеристики.

Устойчивость к водным препятствиям позволяет преодолевать водные преграды при волнении до 3 баллов. Скорость на воде благодаря двум гребным винтам достигает 6 узлов (более 11 км/ч).

Машина оснащена шестицилиндровым дизельным двигателем Caterpillar C9 с турбонаддувом мощностью 600 л.с. и шестискоростной автоматической трансмиссией Allison 4500SP. Максимальная скорость – более 90 км/ч.

Длина бронемашины составляет 8,5 м, ширина – 3,4 м, высота – 3 м, клиренс – 0,4 м. Вместимость – до 12 десантников с вещевыми сумками плюс два члена экипажа.

Вооружение может быть представлено различными боевыми модулями калибра от 7,62 мм до 105 мм. Автоматические пушки с большими углами наведения способны поражать цели на верхних этажах зданий, атаковать низколетящие воздушные объекты, включая БЛА и вертолеты, говорится в сообщении Kazinform.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Продукция
Terrex
Компании
Allison
Caterpillar
ST Engineering
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.04 22:18
  • 2
Россия переоценила свои силы, начав спецоперацию на Украине слишком маленьким контингентом - Царёв
  • 08.04 22:05
  • 1
И еще раз по поводу БМП и "рекомендаций" - раз статья на эту тему появилась снова.
  • 08.04 17:23
  • 11
«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA
  • 08.04 17:08
  • 3
Французская армия начинает копировать военный опыт России
  • 08.04 16:23
  • 1
В России рассказали о прорыве в создании субмарин
  • 08.04 16:03
  • 8370
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.04 15:52
  • 1
Лицам без гражданства предлагают разрешить заключать контракт на службу в ВС РФ
  • 08.04 10:43
  • 1
Ответ на "Война США с Ираном грозит большими последствиями и для России"
  • 08.04 07:55
  • 0
Сравнительный анализ: Отличия сухих строительных смесей “Основит” и “Perel”
  • 08.04 02:49
  • 0
Вопросы по поводу "«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA"
  • 08.04 02:48
  • 1
Война США с Ираном грозит большими последствиями и для России
  • 07.04 22:13
  • 0
Ответ на "В США сравнили российский «Корнет» с Javelin"
  • 07.04 19:38
  • 1
Бразилия приобретает британские десантные вертолётные корабли-доки Albion и Bulwark
  • 07.04 19:35
  • 0
О литературоцентричности России, и ее последствиях.
  • 07.04 19:13
  • 1
Россия обеспокоена рядом вопросов глобальной безопасности, их надо решать - Дмитриев