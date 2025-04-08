В Астане представили новую бронемашину казахстанского производства

ЦАМТО, 7 апреля. В Астане представили новую плавающую бронемашину Terrex Barys-A 8х8 казахстанского производства, сообщает агентство Kazinform.

Базой для создания многоцелевой амфибийный бронемашины стала ББМ Terrex сингапурской компании Singapore Technologies Engineering. Казахстанская сторона приобрела все документы, дающие право на сборку и модернизацию данной техники. В ближайшее время машина должна пройти испытания в различных погодных и природных условиях. В случае успешных испытаний, будет дан "зеленый свет" на серийное производство, отмечает Kazinform.

"Terrex Barys-A – это боевая машина, соответствующая технологиям современности. Она сделана в Казахстане для наших вооруженных сил", – сказал председатель Ассоциации предприятий оборонно-промышленного комплекса Айбек Барысов.

В свою очередь, глава Минобороны РК Руслан Жаксылыков напомнил, что президент страны Касым-Жомарт Токаев поставил перед министерством цель укомплектовать казахстанскую армию современными образцами вооружения и техники.

"Когда происходит рост международной напряженности, то становится очевидной необходимость развития отечественного производства с высокой долей локализации, собственных конкурентоспособных образцов, отвечающих современным требованиям и способных выполнять широкий спектр задач, – пояснил глава Минобороны.

Как сообщает Kazinform, бронированная колесная машина Terrex Barys-A 8х8 построена на универсальной платформе. Такую платформу можно использовать для создания бронетранспортеров, колесных танков, мобильных 120-мм минометов, командно-штабных машин, разведывательных машин и ближнего зенитно-ракетного комплекса. Таким образом, можно создать универсальную линейку бронетехники для ВС Казахстана и сократить расходы на их обслуживание и ремонт.

Минозащищенность бронемашины усилена инновационной конструкцией двойного V-образного днища, что значительно улучшает защитные характеристики.

Устойчивость к водным препятствиям позволяет преодолевать водные преграды при волнении до 3 баллов. Скорость на воде благодаря двум гребным винтам достигает 6 узлов (более 11 км/ч).

Машина оснащена шестицилиндровым дизельным двигателем Caterpillar C9 с турбонаддувом мощностью 600 л.с. и шестискоростной автоматической трансмиссией Allison 4500SP. Максимальная скорость – более 90 км/ч.

Длина бронемашины составляет 8,5 м, ширина – 3,4 м, высота – 3 м, клиренс – 0,4 м. Вместимость – до 12 десантников с вещевыми сумками плюс два члена экипажа.

Вооружение может быть представлено различными боевыми модулями калибра от 7,62 мм до 105 мм. Автоматические пушки с большими углами наведения способны поражать цели на верхних этажах зданий, атаковать низколетящие воздушные объекты, включая БЛА и вертолеты, говорится в сообщении Kazinform.