Атомный ледокол "Якутия" взял курс на Мурманск

Универсальный атомный ледокол "Якутия" проекта 22220 покинул достроечную набережную "Балтийского завода" и отправился в порт приписки Мурманск. Как сообщили в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации, судно пройдет по Балтийскому морю, Атлантике, Баренцеву морю и пришвартуется в порту в Кольском заливе.

В течение нескольких месяцев специалисты завода и подрядных организаций готовили ледокол к переходу. После поднятия флага судно вошло в состав атомного ледокольного флота России.

Атомный ледокол "Якутия" ОСК

"Якутия" стала четвертым по счету судном, построенным на "Балтийском заводе" по проекту 22220 по заказу ФГУП "Атомфлот". До этого на заводе построили и передали заказчику ледоколы "Арктика", "Сибирь" и "Урал".

Универсальный атомный ледокол "Якутия" – четвертое судно проекта 22220, построенное по заказу ФГУП "Атомфлот". Его заложили в мае 2020 года, спустили на воду в ноябре 2022 года. В декабре 2024 года сообщалось, что судно провело этап заводских ходовых испытаний.

На "Балтийском заводе" продолжается строительство еще трех ледоколов проекта 22220, получивших наименования "Чукотка", "Ленинград" и "Сталинград".

Основные характеристики ледоколов проекта 22220: