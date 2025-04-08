ВМС США приняли на вооружение АПЛ SSN-797 "Айова" класса "Вирджиния"

ЦАМТО, 7 апреля. Командование ВМС США приняло на вооружение новую атомную подводную лодку класса "Вирджиния" – (SSN-797) "Айова".

Торжественная церемония состоялась 5 апреля на военно-морской базе "Нью-Лондон" (шт.Коннектикут).

"Айова" – это 13-я подводная лодка класса "Вирджиния", поставленная компанией General Dynamics Electric Boat (GDEB) ВМС США, и 24-я АПЛ, построенная в рамках соглашения о сотрудничестве с Huntington Ingalls Industries Newport News Shipbuilding.

Строительство SSN-797 началось в сентябре 2016 года. Церемония закладки киля состоялась в августе 2019 года, крещения – в июне 2023 года, спуск на воду – в августе 2023 года. Подлодка была передана ВМС США в декабре 2024 года.

SSN-797 стала шестой из десяти подводных лодок версии "Блок.4", отличающихся рядом конструктивных изменений, выполненных с целью снижения общей стоимости и повышения эксплуатационной готовности за счет увеличения межремонтного срока службы.

Как сообщал ЦАМТО, подводные лодки класса "Вирджиния" – это многоцелевые АПЛ, предназначенные для действий на больших и малых глубинах, проецирования военной силы, противолодочной и противокорабельной борьбы; доставки небольших групп ССО к месту проведения операций; нанесения ударов по наземным целям с применением крылатых ракет морского базирования (КРМБ) "Томагавк"; асимметричных боевых действий; ведения наблюдения и разведки; установки морских мин.

АПЛ класса "Вирджиния" строятся в соответствии с соглашением о сотрудничестве, подписанным General Dynamics Electric Boat и HII Newport News Shipbuilding. Всего для ВМС США, последовательно совершенствуя боевые возможности, планируется построить более 40 АПЛ серии "Вирджиния". Помимо 18 АПЛ, построенных в вариантах "Блок.1", "Блок.2" и "Блок.3", планируется построить 10 подлодок в варианте "Блок.4", 10 подлодок в варианте "Блок.5", пять подлодок в варианте "Блок.6" и пять подлодок в варианте "Блок.7".

Длина корпуса подводной лодки класса "Вирджиния" составляет 114,5 м, ширина – 10,4 м, водоизмещение – 7835 т, глубина погружения превышает 243 м, скорость хода в подводном положении – более 25 узлов, экипаж – 135-140 человек.

Реактор АПЛ не требует перезагрузки ядерным топливом в течение запланированного срока эксплуатации (33 года), что снижает затраты на эксплуатацию и увеличивает продолжительность выполнения задач по предназначению.