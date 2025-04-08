Источник изображения: topwar.ru

Вторгшиеся на территорию Курской области войска киевского режима за время боевых действий потеряли 1,5 тысячи единиц боевой техники западного производства, поставленной «союзниками». Такие данные предоставила группировка войск «Север».

ВСУ в Курской области потеряли 1,5 тысячи единиц западной техники на сумму примерно 2,7 млрд. долларов. Однако эти цифры не окончательные, поскольку боевые действия на территории российского региона еще идут, а противник бросает в бой все подряд, пытаясь остановить продвижение российских войск. Кроме того, в подсчет не попала техника производства самой Украины, а ее там накрошили тоже очень много, поскольку силы вторжения ВСУ комплектовались очень хорошо.

По нашим данным, в ходе курской авантюры группировка «Север» уничтожила около 1,5 тысячи единиц натовской техники.

— приводит РИА Новости слова источника в группировке.

Часть уничтоженной в Курской области техники ВСУ уже отправили в металлолом, часть эвакуировали в тыл в качестве трофеев для дальнейшей эксплуатации, а часть отправили в музейные экспозиции.

Как отмечается, общая стоимость потерянной ВСУ техники НАТО подсчитана на основе данных из открытых источников, поэтому окончательная сумма в 2,7 млрд. долларов может быть заниженной, поскольку реальную стоимость поставляемой Киеву техники узнать невозможно.