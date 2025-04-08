Войти
Военное обозрение

Подсчитана стоимость потерянной ВСУ в Курской области боевой техники западного производства

505
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Вторгшиеся на территорию Курской области войска киевского режима за время боевых действий потеряли 1,5 тысячи единиц боевой техники западного производства, поставленной «союзниками». Такие данные предоставила группировка войск «Север».

ВСУ в Курской области потеряли 1,5 тысячи единиц западной техники на сумму примерно 2,7 млрд. долларов. Однако эти цифры не окончательные, поскольку боевые действия на территории российского региона еще идут, а противник бросает в бой все подряд, пытаясь остановить продвижение российских войск. Кроме того, в подсчет не попала техника производства самой Украины, а ее там накрошили тоже очень много, поскольку силы вторжения ВСУ комплектовались очень хорошо.

По нашим данным, в ходе курской авантюры группировка «Север» уничтожила около 1,5 тысячи единиц натовской техники.

— приводит РИА Новости слова источника в группировке.

Часть уничтоженной в Курской области техники ВСУ уже отправили в металлолом, часть эвакуировали в тыл в качестве трофеев для дальнейшей эксплуатации, а часть отправили в музейные экспозиции.

Как отмечается, общая стоимость потерянной ВСУ техники НАТО подсчитана на основе данных из открытых источников, поэтому окончательная сумма в 2,7 млрд. долларов может быть заниженной, поскольку реальную стоимость поставляемой Киеву техники узнать невозможно.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.04 22:18
  • 2
Россия переоценила свои силы, начав спецоперацию на Украине слишком маленьким контингентом - Царёв
  • 08.04 22:05
  • 1
И еще раз по поводу БМП и "рекомендаций" - раз статья на эту тему появилась снова.
  • 08.04 17:23
  • 11
«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA
  • 08.04 17:08
  • 3
Французская армия начинает копировать военный опыт России
  • 08.04 16:23
  • 1
В России рассказали о прорыве в создании субмарин
  • 08.04 16:03
  • 8370
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.04 15:52
  • 1
Лицам без гражданства предлагают разрешить заключать контракт на службу в ВС РФ
  • 08.04 10:43
  • 1
Ответ на "Война США с Ираном грозит большими последствиями и для России"
  • 08.04 07:55
  • 0
Сравнительный анализ: Отличия сухих строительных смесей “Основит” и “Perel”
  • 08.04 02:49
  • 0
Вопросы по поводу "«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA"
  • 08.04 02:48
  • 1
Война США с Ираном грозит большими последствиями и для России
  • 07.04 22:13
  • 0
Ответ на "В США сравнили российский «Корнет» с Javelin"
  • 07.04 19:38
  • 1
Бразилия приобретает британские десантные вертолётные корабли-доки Albion и Bulwark
  • 07.04 19:35
  • 0
О литературоцентричности России, и ее последствиях.
  • 07.04 19:13
  • 1
Россия обеспокоена рядом вопросов глобальной безопасности, их надо решать - Дмитриев