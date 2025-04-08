Трамп считает, что Иран ответственен за обострение на Ближнем Востоке

Вашингтон. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Текущие проблемы на Ближнем Востоке связаны с тем, что у Ирана появились деньги, заявил президент США Дональд Трамп.

"На Ближнем Востоке прямо сейчас происходит много всего того, что нужно утихомирить. (...) И это все случилось, потому что Иран, как вы знаете, раньше никому не давал денег, потому что у него не было денег. Теперь же у него денег много. Посмотрим, что будет дальше", - заявил Трамп журналистам в ответ на вопрос, о чем он намерен беседовать в понедельник с прибывшим в Вашингтон премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

По словам американского президента, до нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года таких проблем на Ближнем Востоке не было, а у Вашингтона "не было проблем с Ираном".

Трамп также сообщил, что одной из тем переговоров с Нетаньяху будут американские тарифы на израильские товары.

Нетаньяху же "хочет достичь взаимопонимания с Трампом по поводу нанесения удара по ядерным объектам Ирана, когда дипломатия потерпит неудачу". Он считает маловероятным заключение ядерной сделки между Вашингтоном и Тегераном, сообщал ранее портал Axios со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

В воскресенье глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, со своей стороны, что Иран будет готов к переговорам по ядерной программе при условии отмены санкций против него.

Аракчи отметил, что прямые переговоры с США, которые в нарушение Устава ООН продолжают угрожать применением силы, не имеют смысла. Тем не менее Тегеран готов к опосредованным переговорам.