Бронеразведчик БРМ-3К с 57-мм пушкой мог удивить своей огневой мощью

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Бронированная разведывательная машина БРМ-3К "Рысь" вполне годится для установки боевого модуля АУ-220М "Байкал".

Судя по публиковавшимся открытым данным, применяемая автоматическая 57-мм пушка имеет максимальную скорострельность в 120 выстров в минуту. Боекомплект насчитывает две сотни бронебойных и осколочно-фугасных снарядов.

Максимальная дальность стрельбы - до 12000 метров. С пушкой спарен пулемет калибра 7,62 мм. Его боекомплект две тысячи патронов.

Модуль вращается на 360 градусов. Он способен поражать цели по вертикали: от минус 5 до плюс 75 градусов.

Развитая система управления огнем предназначена для управления процессом обнаружения и идентификации целей, наведением и огнем 57-мм автоматической пушки и 7,62-мм пулемета при стрельбе с места, с ходу и на плаву во всех условиях боевого применения.

СУО включает в себя комбинированный прицельный комплекс с телевизионным и тепловизионным каналами, лазерные дальномеры и независимую 2-плоскостную стабилизацию поля зрения.

Сам же бронированный гусеничный разведчик отличается высокой подвижностью, маневренностью и проходимостью. При необходимости, он может преодолевать вплавь водные преграды.