Нет войне! (Público.es, Испания)

Público: Запад развязывает войны по всему миру, чтобы сохранить гегемонию

Лживый Запад принес многим странам беды и разрушения, пишет Público. Не делая выводов, Евросоюз снова ввязывается в конфликт с Россией. Ради защиты интересов дряхлого "европейского сада" уничтожается население Украины. Наше возмущение переходит в ярость, признаются авторы.

На протяжении нескольких месяцев в средствах массовой информации говорят о подготовке к войне, об увеличении оборонных бюджетов, о закупке оружия, об отправке войск на Украину. В последние недели интенсивность этих речей и посланий в Европейском союзе, а также заявлений и выступлений президента США и ключевых представителей новой администрации только возросла.

Например, "уважаемый" президент Пятой французской республики сказал, что готов предложить свой ядерный арсенал для защиты Европы (французские ракеты, честно говоря, немного устарели и заржавели). Вдохновленные обещаниями по поводу французских ракет, лидеры многих европейских стран заявили, что готовы отправить войска на Украину.

Следуя примеру своих коллег, премьер-министр Испании сказал, что также готов присоединиться к этим инициативам, которые необходимы для обеспечения европейской безопасности. После этого все испанские политические деятели, за редким исключением, присоединились к заявлениям о коллективной европейской обороне, чтобы не остаться в стороне от столь важной миротворческой миссии. В отношении ряда левых партий неясно, выступают ли они против или за НАТО, поддерживают ли они перевооружение, отправку войск на Украину и войну с Россией. Такая ситуация беспорядка и неразберихи может быть удобна некоторым деятелям, хотя мы, обычные люди, далеки от этого и не получаем никаких выгод от этих интриг.

Главный аргумент, который приводили разные политики, заключается в том, что Россия представляет угрозу для Европы и готова в любой момент вторгнуться в "европейский сад", как назвал Европу Боррель. Это может быть правдой. Поскольку мы не обладаем даром прорицания и способностью предсказывать будущее, нам следует воспринимать реальность такой, какая она есть, избегать манипуляций и публичного дискурса. Он стал настолько строгим, что не допускает никаких сомнений в позициях, отстаиваемых ЕС и, до недавнего времени, самим НАТО.

Политики из "европейского сада" говорят, что Россия представляет угрозу безопасности Европы. Кстати, в качестве показательных примеров они утверждали, что сербы — преступники, что у Саддама Хусейна было оружие массового поражения и что Каддафи был опасным для своего народа лидером. Они всегда используют одни и те же аргументы, и всегда ложные.

Запад разрушал государства, которые старались создать свою инфраструктуру: университеты, больницы, дороги, школы и прочее. Запад принес во многие страны страдания, кровь, смерть и разрушения, превратив их в государства-неудачники. Теперь на территориях, которые трудно назвать государствами, царит хаос во всех сферах, кроме добычи полезных ископаемых, которые организованно и бесплатно отправляются по назначению. Запад лгал раньше, лжет сейчас и будет лгать впредь.

Кажется, что Германия, Франция и другие страны не извлекли уроков из истории на протяжении последних двухсот лет и даже из новейшей истории ХХ века. Европа снова ввязывается и втягивает всех нас в конфликт с Россией. НАТО и Европа вновь начали свой "Дранг нах Остен", "продвижение на восток". Вновь на слуху одни и те же имена, страны и интересы. Поразительная настойчивость!

Более того, сейчас на карту поставлено нечто особо важное. Страны на периферии капитализма, которым суждено было стать поставщиками природных ресурсов, рабского труда и задворками Запада, заявляют о себе и бросают вызов своим бывшим метрополиям на равных. К сожалению, не все могут это сделать, ведь империализм разрушил большинство этих стран. Однако многие достаточно сильны и развиты, чтобы бросить вызов правилам и гегемонии Запада. На бывших колониальных территориях, где люди были обречены на голод и страдания, сегодня строят корабли, подводные лодки, тракторы, автомобили, атомные электростанции, компьютеры, самолеты, ракеты, ядерное оружие, космические аппараты отличного качества, в большем количестве и, главное, гораздо дешевле, чем в могущественных метрополиях. Судя по тому, что мы наблюдаем, это только начало. Старые военные союзы и старые торговые "соглашения" радикально меняются.

И еще один важный факт: Европейский союз открыто продвигает войну. Он призывает покупать и производить больше оружия, создавать армии, чтобы продолжать войну против России на Украине. Есть также кое-что, о чем нам не рассказывают. В военных фильмах, в новостях, в еженедельных сводках конфликт кажется далеким и как бы ненастоящим. Он похож на игру, в которой как будто никто не умирает. Три минуты военных кадров, а затем кулинарное шоу. Ничего страшного не происходит.

И все же в настоящих боях люди, женщины и мужчины, которые уходят на фронт, страдают по-настоящему. Они испытывают жажду и голод, мерзнут, их обстреливают, бомбят, ранят пулями и осколками, которые попадают в живот или в грудь, разносят внутренности, отрывают ноги, руки и головы. Вот что на самом деле происходит на Украине, где население страны уничтожают ради защиты интересов старого "европейского сада".

Страдают не только солдаты на передовой. Убивают и ранят тех, кто находится далеко, в своих городах и поселках, когда они отдыхают дома или делают покупки в магазинах.

А еще надо помнить, что с боя не всегда возвращаются. Многие погибают от взрывов. Некоторых привозят в закрытых гробах. Кто-то возвращается живым, но искалеченным, без ног, рук и зубов, слепым или полубезумным от пережитого. Именно такими вернутся молодые европейцы и, в частности, испанцы, которые отправятся на этот или любой другой фронт. Разве для этого наши семьи растили сыновей и дочерей, чтобы они погибали, как собаки, ради интересов бесчестных элит, которые не станут приносить в жертву своих детей? После конфликта бедные всё равно останутся бедными, но с погибшими или ранеными детьми.

Когда мы слышим, как наш премьер-министр и прочие политики с таким самодовольством и легкомыслием говорят о перевооружении, увеличении военных расходов и отправке войск на Украину, наше возмущение растет. Когда мы видим, как лидеры левых сил, занимающих противоположную позицию, молчат и не осуждают политику разжигания войны или, что еще хуже, беспечно оправдывают ее, наше возмущение переходит в ярость. Будет жаль, если левые силы, довольно слабые в политическом и организационном плане, постигнет крах. Такая безответственность перед лицом войны, которая, начавшись, может перерасти в ядерный конфликт, должна привести к глубокому осмыслению политики, программы, социального и культурного самоопределения левых сил, выступающих за социализм и преодоление капитализма.

Между конфликтом на Украине и геноцидом палестинского народа также есть связь. И то и другое — реакция Запада на происходящие в мире изменения, его неприятие необратимого процесса, ведущего к многополярному, полицентричному порядку, в котором США больше не смогут поддерживать свою экономическую, политическую и военную гегемонию. Война в Газе доказала, что США и их европейские вассалы стремятся контролировать Ближний Восток, а государство Израиль — всего лишь их военно-политический инструмент в этом регионе.

Когда Карл Маркс писал свои теоретические работы о капитализме и классовой борьбе, он понимал мир как набор стабильных систем, которые должны были завершить свои циклы, чтобы созрели условия для перемен и революции. Однако новейшая история последних 150 лет показала нам, что системы "нестабильны" и существует тесная взаимосвязь между капиталистическим кризисом, милитаризацией и войнами. Способность действовать и реагировать на эту нестабильность стала решающим фактором быстрых и коренных изменений, которые произошли и продолжают происходить в мировых экономических и властных структурах.

Сейчас в связи с российско-украинским конфликтом мы снова оказались в острой ситуации "системной нестабильности". Мы должны подготовиться, не теряя времени, чтобы уметь существовать в условиях этой нестабильности. Настала очередь действовать нынешним поколениям.

Авторы: Антонио Фернандес (Antonio Fernández) — писатель, историк, Эктор Ильуэка (Héctor Illueca) — доктор права, преподаватель Университета Валенсии, Маноло Монерео (Manolo Monereo) — политический аналитик, Аугусто Самора (Augusto Zamora) — преподаватель международного публичного права.