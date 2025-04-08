Совбез Белоруссии: Европа не заинтересована в мире на Украине, доставляя боеприпасы

Госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович отметил, что что Европа вложила много средств на военные действия на Украине

МИНСК, 6 апреля. /ТАСС/. Европа не заинтересована в мире на Украине, продолжая ее финансировать, доставляя туда боеприпасы. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в эфире телеканала "Беларусь-1".

"Европа сегодня не заинтересована в мире, это самое страшное, не думает о своем народе. Смешно [говорить] - прекратить военные действия. Но продолжать финансировать Украину, доставлять туда боеприпасы, различные материальные запасы для ведения военных действий. То есть дальше продолжать готовить Украину для ведения войны", - сказал Вольфович. Он добавил, что что Европа вложила много средств на военные действия на Украине.

По его словам, при этом первопричины начала военных действий не рассматриваются. "Самое главное - те первопричины, о которых говорил президент РФ, никто не рассматривает в Европе, их не интересует первопричины начала военных действий, и в той же Америке" - сказал Вольфович.

Он рассчитывает, что президент США Дональд Трамп поможет достижению мира. "Хотелось бы, чтобы Трамп довел свое предложение до логического завершения и способствовал прекращению военных действий, достижению мира между РФ и Украиной", - сказал он.