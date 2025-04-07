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Военное обозрение

«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA

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Источник изображения: topwar.ru

38-й Научно-исследовательский испытательный ордена Октябрьской революции Краснознамённый институт бронетанковой техники имени маршала бронетанковых войск Федоренко Я. Н., также называемый для краткости НИИИ БТ Минобороны, завершил сравнительные испытания американской боевой машины пехоты Bradley M2A2 ODS SA, взятой на поле боя в зоне СВО в качестве трофея.

Согласно опубликованным результатам, поставляемые американцами ВСУ БМП Bradley M2A2 ODS SA имеют превосходство над применяемой ВС РФ боевой машиной пехоты БМП-3 по основным параметрам: противоснарядная, противопульная и противоминная стойкость, что достигается конструкцией машины. Противоминная защита БМП Bradley лучше за счет установки на днище двух листов из стали и алюминия, противоминного коврика и амортизирующих кресел десанта. БМП-3 имеет противопульную защиту, тогда как БМП Bradley держит 30-мм снаряды.

По огневой мощи: 25-мм автоматическая пушка М242 превосходит 30-мм автоматические пушки 2А42 и 2А72, имеет большую кучность и дальность действительной стрельбы, а также бронепробиваемость.

Источник изображения: topwar.ru

Также в список преимуществ БМП Bradley входят эксплуатационно-технические характеристики, характеристики эргономики, тогда как БМП-3 имеет превосходство по динамичности, запасу хода, проходимости и возможности преодоления водной преграды на плаву, а также благодаря наличию 100-мм орудия.

Источник изображения: topwar.ru

По итогам проведенных испытаний 38-й НИИИ БТ МО дает несколько рекомендаций, которые должны привести российскую БМП-3 к превосходству над американской машиной.

Источник изображения: topwar.ru

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
2А42
2А72
Bradley
БМП-3
Компании
Минoбороны РФ
6 комментариев
№1
07.04.2025 15:17
Все описываемые проблемы БМП-3 решаются очень просто. Отказ от плавучести. Пока БМП-3 плавает, сравнение с Бредли не корректно. Это сравнение квадратного с красным. Будет изменена доктрина наступательной операции с плавающими БМП, тогда и броня дополнительная появится и многое другое хорошее. Особенно умиляет сравнение огневой мощи 100 мм пушки с закрытых позиций с 25 мм "зубочисткой" ближнего боя. Или сравнение 30 тонного, трехметрового монстра с легкой, плавающей машиной. Рекомендации НИИИ БТ Минобороны, это рекомендации "капитана очевидность". Не надо и испытания проводить, сел в кабинете и написал за пару дней. Такое впечатление, что в этом НИИИ заняться нечем, кроме как плодить исследования "английских и китайских" ученых.
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№2
07.04.2025 15:45
Как всегда, похрен на удобство пехоты, давайте толщину брони и пушку сравнивать. Ну это плоть от плоти, военные профессионалы как никак, и даже тут печально всё. По броне и защищённости понятно, а с огневой мощью на которую так все наяривали, как дела обстоят?
1). Хоть кто-то официально признал, что буржуйская 25мм пушка в 2 раза превосходит по кучности и бронепробиваемости наши 30мм. И то, табличное равенство технической кучности 2А72 (вооружение. помимо БМП-3 еще и БТР-82А) с 2А42 БМП-2/БМД-2 несколько призрачное и требует расследования и уголовных дел против целой пачки заслуженных дедушек.
2). Стрельба с закрытых позиций это крайне сомнительное преимущество. До СВО это никому не было нужно, в довоенных  курсах стрельб упражнений по стрельбе из БМП и БМД с ЗОП нет (ни у ВДВ, ни у СВ). И сомневаюсь, что появились сейчас. А по прямой наводке у Бредли ТОУ с его 900 мм бронепробития и мощным фугасным действием выполняет роль 2А70.
3). Курсовые пулемёты и стрельба из амбразур - это вообще анекдот. Психологическая поддержка, разве что.
С огневой мощью тоже всё не очень, но зато да, плавает*.

Кстати, а почему все считают, что Бредли не умеет плавать?
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№3
07.04.2025 18:58
Цитата, Hazzard сообщ. №2
Хоть кто-то официально признал, что буржуйская 25мм пушка в 2 раза превосходит по кучности и бронепробиваемости наши 30мм.
А ничего авторы отчета сравнивают БОПС против БПС?
Почему не сравнили с нашим БОПС 3УБР11?
Ну и говорят что американцы не поставляли 25 мм БОПС на Украину.
Откуда тогда авторы отчета  взяли  его?
Как авторы отчета умудрились найти 10 человек на Бредли, если это стало только на А3.
На машине которая у хохлов 9 человек.
Цитата, Hazzard сообщ. №2
Кстати, а почему все считают, что Бредли не умеет плавать?
Потому что на вашем фото машина без ДЗ и доп.брони.
Почему сравнивали БМП-3 без ДЗ?
В общем кто делал отчет подошел к этому спустя рукава.
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№4
07.04.2025 19:38
Всё правильно, ведь  можно разработать и установить дополнительную броню на БМП-3, как в своё время дополнительное бронирование на КВ-1 ставили  в 1941 году и такое же съёмное. Надо поплавать можно и снять. Запас по весу есть. Второе, по бронепробиваемости тут уже написали сравнение БОПС и БПС. По осколочно- фугасному действию 25 мм и 30мм сравнения нет,значит всё исходим из дуэльных ситуаций. Всё Т-34 и Тигр сравниванием. А основная цель для пушек такого калибра всё таки ТОЖС ( гранатомётчики, пулемётчики  и т.д.). Правда и дроны сейчас  появились. Сегодня на базе БМП-3 уже минимум два новых образца,где Бредли отдыхает. Вопрос когда они будут в серии.Ну и сам заголовок можно ведь просто написать Отчёт по испытаниям.......,для НИИИИ это норма, так делают всегда. А читатели пусть сами сравнивают что и как.
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№5
07.04.2025 19:38
Цитата, Сергей-82 сообщ. №3
А ничего авторы отчета сравнивают БОПС против БПС?
Почему не сравнили с нашим БОПС 3УБР11?
Ну и говорят что американцы не поставляли 25 мм БОПС на Украину.
Откуда тогда авторы отчета  взяли  его?

Я так думаю, потому что в войсках его нет. А вот американцы скорее всего поставили.

Цитата, Сергей-82 сообщ. №3
Как авторы отчета умудрились найти 10 человек на Бредли, если это стало только на А3.
На машине которая у хохлов 9 человек.

Тоже бугагнул с этого. За 20 прошедших лет можно было бы и узнать что ОШС мотопехотного взвода США изменилось только при перевооружении модификацией M2A3, где  было восстановлено посадочное место за механиком-водителем БМП.
Впрочем, недавно был скандал, когда не Настоящие Военные Профессионалы, а просто люди умеющие гуглить отрецензировали:

Эволюция мотопехотного взвода  США (на БМП) Версия FM 7-7J, Appendix A , 7 May, 1993 и FM 3-21-7, Appendix A, August 20, 2002.

Организация современной мотопехотной роты и взвода  США (на БМП) Версия учебника №1.
Тактика. издание 2-е измененное и дополненное. Под общей редакцией генерал-полковника В. А. Шаманова. РВВДКУ, 2015 (2016) г.
Авторский коллектив: доктор военных наук, профессор П. А. Дульнев (введение, глава 1); кандидат военных наук, профес-сор полковник запаса К. К. Костин, доцент полковник запаса Нечеса А.В. (глава 11); кандидат технических наук, доцент полковник запаса В. И. Кудрявцев (гла-ва 10); доцент полковник запаса Ю. К. Шершуков (главы 4, 5); доцент полков-ник В. А. Максимов (главы 2, 3); доцент полковник запаса В. И. Климов (главы 6, 7); полковник А. В. Фурдеев (главы 8, 9).

Где вообще ОШС с потолка взят был. Всем плевать.

Цитата, Сергей-82 сообщ. №3
Почему сравнивали БМП-3 без ДЗ?

Наверно потому что её нет. Я хз где Лерон увидел чтобы на СВО шли БМП в заводской ДЗ. Пока мне ребята говорят, что она даже далеко не на всех танках стоит (с взрывчаткой, а не пустые коробочки).
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№6
07.04.2025 20:18
Цитата, Hazzard сообщ. №5
Наверно потому что её нет
https://anna-news.info/bmp-3-s-dinamicheskoj-zashhitoj-poyavilis-v-zone-svo/
Есть и при том на СВО.
Цитата, Hazzard сообщ. №5
Пока мне ребята говорят, что она даже далеко не на всех танках стоит (с взрывчаткой, а не пустые коробочки).
Я встречал на форумах про эту проблему.

По отчету куча вопросов, с какой дистанций обстреливали обе машины, с каких курсовых углов.
Ну и эргономика десанта в М2А2 так себе.
Цитата, Hazzard сообщ. №5
мотопехотного взвода США изменилось только при перевооружении модификацией M2A3, где  было восстановлено посадочное место за механиком-водителем БМП.
Не только ,вот в А3 размещение.
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