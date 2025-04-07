«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA

Источник изображения: topwar.ru

38-й Научно-исследовательский испытательный ордена Октябрьской революции Краснознамённый институт бронетанковой техники имени маршала бронетанковых войск Федоренко Я. Н., также называемый для краткости НИИИ БТ Минобороны, завершил сравнительные испытания американской боевой машины пехоты Bradley M2A2 ODS SA, взятой на поле боя в зоне СВО в качестве трофея.

Согласно опубликованным результатам, поставляемые американцами ВСУ БМП Bradley M2A2 ODS SA имеют превосходство над применяемой ВС РФ боевой машиной пехоты БМП-3 по основным параметрам: противоснарядная, противопульная и противоминная стойкость, что достигается конструкцией машины. Противоминная защита БМП Bradley лучше за счет установки на днище двух листов из стали и алюминия, противоминного коврика и амортизирующих кресел десанта. БМП-3 имеет противопульную защиту, тогда как БМП Bradley держит 30-мм снаряды.

По огневой мощи: 25-мм автоматическая пушка М242 превосходит 30-мм автоматические пушки 2А42 и 2А72, имеет большую кучность и дальность действительной стрельбы, а также бронепробиваемость.

Источник изображения: topwar.ru

Также в список преимуществ БМП Bradley входят эксплуатационно-технические характеристики, характеристики эргономики, тогда как БМП-3 имеет превосходство по динамичности, запасу хода, проходимости и возможности преодоления водной преграды на плаву, а также благодаря наличию 100-мм орудия.

Источник изображения: topwar.ru

По итогам проведенных испытаний 38-й НИИИ БТ МО дает несколько рекомендаций, которые должны привести российскую БМП-3 к превосходству над американской машиной.