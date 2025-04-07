Разбиение "Сферы". Над спутниковыми системами "Марафон IoT" и "Скиф" сгустились тучи

Незнайка на Луне. Источник: FAF Entertainment

Спут­ни­ковые сис­те­мы свя­зи "Ма­рафон IoT" и "Скиф", вхо­дящие в фе­дераль­ный кос­ми­чес­кий проект "Сфе­ра", мо­гут уй­ти в не­бытие. Мно­гие учас­тни­ки рос­сий­ско­го рын­ка спут­ни­ковых ком­му­ника­ций слы­шали, что но­вая ко­ман­да "Рос­кос­мо­са" ре­шила от них от­ка­зать­ся. При этом да­же пес­си­мис­ты пред­ла­гают не то­ропить­ся с окон­ча­тель­ны­ми вы­вода­ми и дож­дать­ся 1 мая 2025 г.

К этому сроку президент РФ Владимир Путин поручил федеральному правительству совместно с госкорпорацией "Роскосмос" утвердить нацпроект по развитию космической деятельности на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г. Такое поручение глава государства дал по итогам заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 5 декабря 2024 г. Как следует из текста поручения, опубликованного на сайте Кремля 28 декабря 2024 г., этот нацпроект должен "комплексно определять задачи, мероприятия, целевые показатели и ожидаемые результаты развития" космической деятельности. Срок исполнения данного поручения - 1 мая 2025 г.

Со дня этого поручения в ГК "Роскосмос" сменился генеральный директор: в феврале 2025 г. вместо прежнего руководителя Юрия Борисова на эту должность заступил Дмитрий Баканов из Минтранса. Как говорят участники рынка, с приходом нового главы "Роскосмос" изменил взгляды на перспективы различных спутниковых систем. В кулуарах конференции Satellite Russia 2025, которую две недели назад провела Информационная группа ComNews, участники рынка впервые поделились слухами, что "Роскосмос" намерен отказаться от низкоорбитальной спутниковой системы для услуг интернета вещей "Марафон IoT", а также от космической системы "Скиф" для предоставления ШПД-сервисов со средней орбиты.

Обе системы - уже не бумажные проекты: государство начало тратить на них деньги. Еще в сентябре 2023 г. "Роскосмос" заключил госконтракты на изготовление спутников "Марафон IoT" и "Скиф" с компанией "Информационные спутниковые системы" им. академика М.Ф. Решетнева" (АО "Решетнев"). Правда, тогда госкорпорация нашла деньги только на половину плановой численности этих спутниковых группировок: на 132 космических аппарата "Марафон IoT" (вместо 264) и на шасть спутников "Скиф" (вместо 12).

В октябре 2022 г. "Роскосмос" вывел на орбиту первый, демонстрационный спутник "Скиф-Д" (он был запущен в качестве попутного груза, вместе с тремя космическими аппаратами "Гонец-М", ракетой-носителем "Союз-2.1б" с космодрома Восточный).

Кадры решают все

Проект "Сфера" входил в зону ответственности заместителя генерального директора по космическим комплексам и науке ГК "Роскосмос" Александра Блошенко. Но 14 февраля 2025 г. "Роскосмос" сообщил, что Александр Блошенко ушел в отставку по соглашению сторон. Как выяснил ComNews, в середине марта из "Роскосмоса" уволился и директор департамента перспективных программ и проекта "Сфера" Сергей Прохоров.

Александр Блошенко и Сергей Прохоров являлись, соответственно, председателем и заместителем председателя совета директоров АО "Спутниковая система "Гонец". Год назад, 29 марта 2024 г., "Роскосмос" наделил эту компанию полномочиями оператора всех новых орбитальных группировок, входящих в федеральную программу "Сфера": "Гонец" (включая принципиально новые космические аппараты "Гонец-М1"), "Экспресс-РВ", "Скиф" и "Марафон IoT".

Генеральный директор АО "Спутниковая система "Гонец" Андрей Манойло сообщил корреспонденту ComNews: "В связи с увольнением [из "Роскосмоса"] Александр Блошенко и Сергей Прохоров сложили полномочия в совете директоров "Гонца". Кто будет избран вместо них, определит ГК "Роскосмос".

Кадровые потери произошли и в АО "Решетнев": недавно эту производственную компанию покинул генеральный конструктор Александр Кузовников. Пресс-служба "Решетнева" подтвердила корреспонденту ComNews уход Александра Кузовникова, напомнив, что он проработал на предприятии с 2007 г. по 2025 г., пройдя трудовой путь от инженера до генерального конструктора. Новым генконструктором АО "Решетнев" стал Михаил Валов, который с 2022 г. работал на предприятии заместителем генерального конструктора.

Пресс-служба "Роскосмоса" оставила без ответа вопрос корреспондента ComNews о перспективах спутниковых систем "Марафон IoT" и "Скиф". По сведениям ComNews, основным автором нового нацпроекта по развитию космической деятельности на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г. от "Роскосмоса" выступает Сергей Карутин - генеральный директор АО "Институт навигационных технологий", а в недавнем прошлом - генконструктор системы ГЛОНАСС. Корреспондент ComNews дозвонился до Сергея Карутина, но он сослался на большую занятость и переадресовал вопросы в пресс-службу "Роскосмоса".

Пациент скорее мертв

"Дальнейшая судьба перспективных проектов "Скиф" и "Марафон IoT" в рамках нового национального проекта в настоящее время не определена. Демонстрационный космический аппарат "Скиф-Д", удачно запущенный в 2022 г., до сих пор штатно функционирует на орбите, а два спутника "Марафон IoT", которые разработало АО "Решетнев", готовы к запуску до конца текущего года", - сообщил корреспонденту ComNews источник, близкий к "Роскосмосу".

Владелец компании "Интернет решения" Игорь Ильинчик рассуждает: "Думаю, что закрытие программ "Марафон IoT" и "Скиф" в большей степени, не исключая другие причины, связано с отсутствием денег. Вывод делаю из косвенного признака: одна из дочерних структур "Роскосмоса", являющаяся нашим клиентом, более полугода не платит по обязательствам. Юрист этой компании своими действиями продемонстрировал, что платить по долгам они не собираются. В результате мы подали иск в арбитражный суд, и мы далеко не единственные".

Игорь Ильинчик полагает, что проблемы с финансированием госпроектов и гособоронзаказа связаны в первую очередь с "запредельной учетной ставкой ЦБ, которая съела заложенные в бюджеты проектов деньги и лишает производителей средств на продолжение работы".

Акционер АО "КА-Интернет" Сергей Пехтерев поддерживает идею переформатирования всего проекта "Сфера". "Пересмотр проекта "Сфера" вполне реален и даже необходим: он принимался в досанкционное время, и сейчас, безусловно, стоит оценить динамику его отдельных составляющих, - убежден Сергей Пехтерев. - Кроме этого, параллельно возник и динамично развивается проект "Бюро 1440", создавая конкуренцию с отдельными проектами внутри "Сферы" - например, со "Скифом". Проект "Скиф" базировался на передовой уникальной технологии с использованием цифровых фазированных антенных решеток, которую планировалось создавать с участием западных партнеров, что сейчас из-за санкций невозможно. Также возможны и бюджетные ограничения, поэтому идея сфокусироваться на наиболее универсальных проектах, показывающих лучшую динамику развития, является весьма здравой".

Космические карты

Неделю назад Кремль опубликовал перечень поручений по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января 2025 г. при участии Владимира Путина. Среди этих поручений - включить низкоорбитальные спутниковые группировки связи и навигации в нацпроекты "Беспилотные авиационные системы", "Экономика данных и цифровая трансформация государства", национальный проект по развитию космической деятельности на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г., а также обеспечить дополнительное финансирование этих мероприятий.

Одной из функций системы "Марафон IoT", в соответствии с ее тактико-техническим заданием, была возможность контроля и управления беспилотными аппаратами и, шире, - любыми беспилотными системами. Валентин Анпилогов, заместитель генерального директора АО "Висат-Тел" - одного из основных идеологов создания системы "Марафон IoT", - рассуждает: "Если закрытие проекта "Марафон IoT" действительно произойдет, это поставит под вопрос выполнение поручений президента РФ - других подобных систем у государства нет даже в проекте". Валентин Анпилогов отметил, что, в отличие от иных спутниковых систем, в системе "Марафон IoT" проблемы наличия элементной компонентной базы для космического и земного сегментов решены на 100%. "В России имеется и мощный производственный потенциал для серийного изготовления абонентских устройств, прототипы которых уже широко применяются в наземных сетях IoT, и не только в России, - говорит заместитель гендиректора "Висат-Тел". - По сути, система "Марафон IoT" относится к классу систем D2D-IoT, а также имеет высокий экспортный потенциал. Закрытие проекта "Марафон IoT" станет мощным ударом по технологическому суверенитету России и перспективам взаимодействия с дружественными странами".

Системы "Марафон IoT" и "Скиф" являются не только элементами программы "Сфера" - обе они были включены в Стратегию развития отрасли связи Российской Федерации на период до 2035 г., которую премьер-министр Михаил Мишустин утвердил распоряжением от 24 ноября 2023 г. № 3339-р.

Как следует из этого документа, первый этап реализации стратегии (2023-2030 гг.) предусматривает в том числе создание спутниковой системы на средних орбитах "Скиф" для обеспечения широкополосного доступа к сети Интернет и низкоорбитальной многоспутниковой системы передачи данных "Марафон IoT" для услуг интернета вещей (М2М/IоТ), в том числе в интересах авиации (для предоставления глобального сервиса АЗН-В и линий С2 для беспилотных воздушных судов).

В качестве целевых показателей стратегия зафиксировала создание и вывод на орбиту 12 космических аппаратов "Скиф" и 264 спутников "Марафон IoT" к 2030 г. В случае, если "Роскосмос" решит пустить "Скиф" и "Марафон IoT" под нож, возникнет коллизия с утверждением новой версии Стратегии развития отрасли связи РФ на период до 2035 г., в которой эти группировки будут купированы.

Алек­сей Ми­колен­ко,

Лео­нид Ко­ник