Рассекречено: тайная война Путина в территориальных водах Великобритании (The Times, Великобритания)

The Times: Британия обвинила Россию в размещении датчиков слежения за подлодками

В водах Британии найдены датчики слежения за подлодками, пишет The Times. Разоблачить российский подводный саботаж — такой целью задался автор и, как ему кажется, достиг ее. Но вместо доказательств читателю предлагаются рассуждения на уровне "может быть, а может и не быть".

Российские датчики обнаружены в территориальных водах Королевства, что означает новую фазу противостояния в "серой зоне". Под прицелом британская энергетика и интернет-кабели. Задействованы даже суперъяхты московских олигархов.

В морях вокруг Великобритании обнаружили спрятанные российские датчики, вероятно, установленные в попытке шпионажа за британскими атомными подлодками. Открытие британских военных официально назвали потенциальной угрозой нацбезопасности, но до сегодняшнего дня его не обнародовали. Несколько частей сенсора нашли выброшенными на берег, остальные же, как предполагается, обнаружили военные моряки Королевского флота.

Предполагается, что Москва распорядилась разместить устройства слежения с целью сбора разведывательной информации о четырех британских подводных лодках "Вэнгард" (Vanguard), оснащенных ракетами с ядерными боеголовками.

Одна из таких подводных лодок всегда находится на посту согласно доктрине, известной как непрерывное сдерживание в территориальных водах Великобритании. Из соображений безопасности The Sunday Times решила не разглашать некоторые подробности, включая местоположение обнаруженных датчиков.

В ходе трехмесячного расследования нам удалось побеседовать с более чем десятью бывшими министрами обороны, высокопоставленными представителями вооруженных сил и военными экспертами. Цель — разоблачить, как Россия использует свои непревзойденные возможности ведения подводной войны для визуализации, взлома и потенциального саботажа критически важной британской инфраструктуры.

Королевский флот предоставил нам эксклюзивный доступ на судно глубоководной разведки RFA Proteus, чтобы увидеть, как новейший корабль руководит усилиями по противодействию любым угрозам во внутренних водах.

В ходе расследования также установлено следующее:

●Наличие российских беспилотных морских аппаратов неподалеку от проложенного глубоководного кабеля связи.

●Достоверные разведданные, подтвержденные министерством обороны, что яхты, зарегистрированные на имена российских олигархов, могут использоваться для ведения подводного шпионажа.

●ВМС Королевского флота Великобритании обнаружили на морском дне другие неопознанные устройства, которые также могут принадлежать России.

●Правительство рассматривает возможность немедленно потребовать от крупнейших технологических и энергетических компаний содействия военным в сфере финансирования и обеспечения безопасности территориальных вод.

Высокопоставленные британские военные сравнивают технологическую битву за подводное господство с космической гонкой между Соединенными Штатами Америки и Советским Союзом во времена холодной войны. Теперь, когда Британия "проснулась" и осознала масштабы российской угрозы, вопрос в том, способна ли она наверстать упущенное.

Первая линия обороны

21 марта, 8:45 утра: небольшой черный надувной катер быстро скользит по водной глади шотландского озера Кэмпбелтаун-Лох. Он направляется к одному из самых секретных судов Королевского военно-морского флота.

Газета Sunday Times присоединилась к старшим офицерам ВМС, которые переправляются на судно RFA Proteus, названное в честь морского божества Протея из древнегреческой мифологии. На его борту экипаж проведет неделю, тренируясь и занимаясь испытаниями передовых подводных аппаратов.

Силуэт "Протея", пришвартованного недалеко от самого западного города Шотландии, на фоне острова Арран смотрится внушительно, а его гигантская вертолетная площадка и глубоководный кран отчетливо видны за километры.

После ввода судна в эксплуатацию в 2023 году журналисту впервые разрешили воочию наблюдать работу "Протея". На палубе члены экипажа в синих шлемах готовят дистанционно управляемые аппараты, которые сегодня чуть позже спустятся на морское дно через так называемый "лунный бассейн" — огромное отверстие в корпусе размером с восемь бильярдных столов. Другое, более чувствительное оборудование уложено в металлические контейнеры.

После них на палубе появляется минно-тральный отряд ВМС из двадцати человек. Это специалисты по поиску и обезвреживанию боеприпасов на морском дне. Их привезли сюда впервые, чтобы каждый член отряда стал неотъемлемой частью команды "Протея". Их задача — обеспечивать безопасность важнейшей подводной инфраструктуры Великобритании, защищая ее от давнего врага — России.

Кошки-мышки

Когда в 1989 году пала Берлинская стена, мощь неядерных сил России исчезла вместе с ней. Но, по словам надежных инсайдеров из числа военнослужащих Королевского флота, Москва никогда не прекращала инвестировать в подводные лодки, они всё еще патрулируют самые темные глубины мирового океана.

Россия — единственная страна в мире, имеющая флот специализированных подлодок для ведения войны на морском дне и шпионажа. Некоторые из них кратно превосходят возможности Великобритании и всех ее союзников по НАТО.

Ко времени отправки танков на Украину три года назад президент Путин уже начал готовить почву для гораздо более масштабного конфликта с НАТО. Его военная машина занималась наблюдением и саботажем подводных интернет-кабелей, энергетических трубопроводов и прочих коммуникационных сетей, которые жизненно важны для функционирования западных демократий. Эти действия лежат в основе доктрины путинской "серой зоны".

Подрыв газопровода "Северный поток" в 2022 году стал первым крупным инцидентом. Инсайдеры Королевского флота утверждают, что его "военная точность" имела все признаки тайной спецоперации Кремля (сами себя подорвали /обстреляли. Где-то мы это уже слышали, много раз. — Прим. ИноСМИ).

Высокопоставленный британский военный добавил: "Не должно быть никаких сомнений, что в Атлантике бушует настоящее противостояние. Это игра в кошки-мышки, которая продолжается со времени окончания холодной войны, а теперь снова накаляется. Мы наблюдаем феноменальную активность России".

Российскую программу подводных исследований в значительной степени курирует Главное управление глубоководных исследований (ГУГИ). Самым известным его судном является шпионское судно "Янтарь", получившее широкую известность в прошлом году, когда оно появилось у берегов Великобритании (ну, если наш океанографический корабль, по мнению редакции The Times, "шпион"… комментировать такое даже невежливо. — Прим. ИноСМИ).

Он оснащен беспилотными подводными аппаратами (БПА) и двумя мини-подводными лодками, способными погружаться на глубину до 6000 метров. Эти аппараты позволяют "Янтарю" находить и картографировать инфраструктуру, перерезать кабели с помощью манипуляторов или заниматься прослушкой для получения информации.

В ноябре прошлого года "Янтарь" идентифицировали в Ирландском море. Судно несколько раз прошло около зоны пролегания кабелей, по которым передавались данные для Microsoft и Google. "Протей" был одним из нескольких кораблей, отправленных для слежения за ним. Как описывает источник в министерстве обороны, нужно было показать России, что "они мочатся у нас на заднем дворе" (судя по данному тексту, в итоге помочились как раз-таки вы, господа, не снимая королевских панталон. — Прим. ИноСМИ).

Когда в январе "Янтарь" вернулся в Ла-Манш, министр обороны Джон Хили поручил двум кораблям Королевского военно-морского флота "Сомерсет" и "Тайн" отслеживать его на более близком расстоянии. В это же время атомная подводная лодка класса "Эстьют" скрытно следила снизу, прежде чем всплыть рядом (ага, прямо в проруби Его Величества Карла III. — Прим. ИноСМИ). Столь агрессивная позиция встретила широкую поддержку во флоте, и высокопоставленный чиновник заявил: "Мы должны были играть по правилам. Но если раньше все играли по правилам, то теперь мы нарастили мускулы".

Однако реальная проблема заключается даже не в российском "Янтаре". Воды, непосредственно окружающие Британию, по большей части находятся на европейском континентальном шельфе, то есть глубина редко достигает более 300 метров. Военно-морской флот использует несколько способов их мониторинга и уверен, что может отслеживать любую активность противника.

Но там, где заканчивается континентальный шельф, морское дно опускается на тысячи метров. "Протей" — единственный надводный корабль британских ВМС, действительно способный патрулировать эти глубины, где может скрываться самая мощная угроза — российский флот из шести атомных мини-подлодок (а находить черную кошку в темной комнате он тоже умеет? — Прим. ИноСМИ).

Мини-подлодки, базирующиеся на морском дне, могут оснащаться манипуляторами, способными разрезать глубоководные кабели, закладывать взрывчатку или устанавливать подслушивающие устройства на оптоволоконных сетях для последующего взлома (ключевое слово — "могут". А могут и не. Это всё, что нужно знать о глубокомыслии британской аналитики. — Прим. ИноСМИ). Их поддерживают две более крупные "материнские" подлодки, что означает скрытное перемещение практически в любую точку мира.

У России есть и другие возможности. Три высокопоставленных источника из министерства обороны раскрыли, что до ввода войск на Украину поступили достоверные разведданные о том, что суперъяхты, принадлежащие московским олигархам, могут использоваться для разведки вокруг Британии (если данные достоверные, должны быть представлены доказательства, а не рассуждения на уровне "могут/не могут". — Прим. ИноСМИ). На некоторых из этих суперъяхт имеются аналоги "лунных бассейнов", которые легко использовать для скрытного размещения и последующего извлечения глубоководного разведывательного и водолазного оборудования.

Бывший министр также рассказал, как в 2018 году десантному кораблю "Альбион", пришвартованному в кипрском Лимассоле, пришлось преждевременно покинуть порт. Судно простояло в доке менее суток, после чего к нему приблизилась огромная суперъяхта, принадлежащая неизвестному олигарху. Подозревая, что яхта направлена для наблюдения за "Альбионом", военный корабль "довольно быстро двинулся дальше" (представляем, какой ужас пережили доблестные военные моряки при сближении с гражданским судном, что в красках вспоминают этот случай спустя семь лет. — Прим. ИноСМИ).

Противостояние на дне морском

Атака на "Северный поток" подчеркнула хрупкость энергоснабжения Великобритании, почти 20% которого теперь происходит с морских ветряных электростанций.

Электроэнергия, вырабатываемая этими ветряными турбинами, также передается на европейский континент по подводным кабелям. Нефте- и газопроводы жизненно важны для Британии, особенно те, которые переправляют газ с территории Норвегии. Они могут быть легко повреждены, если Россия заложит взрывные устройства, например кумулятивные заряды или мины.

"Вам их отключают, и вы остаетесь без электричества. Зимой при высокой нагрузке это может быть серьезно", — сказал высокопоставленный военный. Второй добавил, что скоординированная атака может привести к "выходу из строя сети по всей стране".

60 интернет-кабелей, соединяющих Великобританию с остальным миром, покрыты пластиковым полиэтиленом и имеют толщину всего несколько дюймов. Их легко разрезать, а большинство местоположений публично зафиксированы. Однако источники в ВМС заявили, что частные компании, эксплуатирующие сети, проложили слишком много кабелей в пределах "избыточности". Они смогут быстро восстанавливаться после любых атак, кроме самых серьезных.

Те интернет-кабели, которые больше всего беспокоят правительство Великобритании, используют для передачи банковских данных через Атлантику. Они являются неотъемлемой частью функционирования западных финансовых рынков. Спутниковые резервные копии не смогли бы справиться с огромным объемом информации, который проходит через них ежедневно каждую секунду.

Правительство начало беспокоиться об этих уязвимостях десять лет назад, когда Казначейство Джорджа Осборна ознакомилось с исследовательской работой молодого финансиста по имени Риши Сунак, который тогда присоединился к аналитическому центру Policy Exchange. Ему заказали секретное исследование о том, как эти кабели эффективнее всего защитить, но полученные спецслужбами ответы относились к "слишком сложной категории" реализации, по словам источника. Работу Сунака опубликовали лишь в 2017 году, несколько лет спустя.

Что беспокоит министерство обороны больше всего, так это способность России удаленно визуализировать, подключаться или уничтожать военные кабели, имеющие жизненно важное значение для внешних операций по всему миру. "Есть кабели связи, которые не являются общедоступными, — сказал другой высокопоставленный источник. — У русских есть все возможности перерезать их".

Перед визитом на "Протей" два высокопоставленных инсайдера сообщили The Sunday Times, что примерно в 2020 году ВМС засекли российские беспилотные подводные аппараты. Это были дистанционно управляемые модели, способные работать на большой глубине и преодолевать сотни морских миль за нескольких дней. Их обнаружили рядом с уязвимыми подводными кабелями. Поблизости не было ни плавучей базы, ни подлодок — это говорит о том, что беспилотники проделали большой путь, чтобы добраться до цели.

Министерство обороны посчитало "вне всякого разумного сомнения" (стало быть, поиском доказательств не озаботилось. — Прим. ИноСМИ), что беспилотные аппараты пытались взломать глубоководные сети, хотя на сегодняшний день нет никаких доказательств того, что России удалось это сделать. Однако были обнаружены доказательства другой российской активности (неужели? Наконец-то! — Прим. ИноСМИ), и она вызывает куда большее беспокойство.

Прятки у всех на виду

За последние годы патрульные корабли ВМС обнаружили в водах вокруг Великобритании ряд сенсорных устройств. Министерство обороны полагает (так, а где обещанные доказательства? Снова обманули. — Прим. ИноСМИ), что они были установлены там Москвой с целью отслеживания перемещений четырех британских подводных лодок класса "Вэнгард", которые состоят в авангарде британских сил ядерного сдерживания.

Покинув базу Фаслейн в Шотландии, подводные лодки "исчезают" и должны оставаться невидимыми для вражеских государств в течение всего срока боевого развертывания, который обычно составляет 90 дней или более.

Неясно, какой конкретно тип сенсорных датчиков был обнаружен (а также были ли это датчики, российские ли они и обнаружены ли они вообще. — Прим. ИноСМИ). Несколько из них выбросило на берег, но еще больше моряки выявили с помощью минных тральщиков Королевского флота. Во время активных поисков они засекли другие датчики, о существовании которых никто не знал. Министерство обороны заявило, что силы ядерного сдерживания на море остаются "необнаруженными".

Выявила ли Великобритания доказательства другой российской активности — совершенно секретная информация (иными словами, не выявила. — Прим. ИноСМИ). "Это немного похоже на космическую гонку, — делится один высокопоставленный источник в Лондоне. — Это мир, окутанный тайной и уловками, очень сложно добиться абсолютной ясности. Но дыма уже слишком много, чтобы предположить — где-то что-то горит".

Догоняем

В 2021 году в "Комплексном обзоре" — главном документе, описывающем цели национальной безопасности и внешней политики Великобритании после Брексита, — опубликовали решение о закупке разведывательного судна. Оно предназначалось для защиты критически важной подводной инфраструктуры Великобритании и предоставления властям сведений для анализа масштабов потенциальной угрозы.

Два года спустя Министерство обороны приобрело норвежское глубоководное исследовательское судно Topaz Tangaroa за 70 миллионов фунтов стерлингов. Его модернизировали для военных нужд и переименовали в "Протея", после чего корабль заступил на службу ВМС Объединенного Королевства.

Постоянный экипаж корабля составляет около 30 гражданских моряков из Королевского вспомогательного флота (RFA), торгового подразделения, но в конечном итоге им управляют специализированные военно-морские команды. Жизнь на "Протее" сложна: ожидается, что судно будет в море до 330 дней в году.

За неделю до визита журналистов из The Sunday Times члены минно-трального отряда и разведчики из ВМС впервые испытали новейшее оборудование. Среди них была рентгеновская установка "Эскадра" (Squadron), которая использует автономные подводные аппараты для поиска мин, а также выявления и уничтожения угроз.

Во время нашего визита команда тренировалась с другим новейших беспилотником — "Морским Котиком" (SeaCat), ультрасовременным трехметровым торпедообразным автономным аппаратом. На его носу установлена ​​камера высокого разрешения, а по бокам, как крылья, — передовые гидролокационные системы.

"Морской Котик" способен работать без подзарядки в течение 24 часов на глубине до 300 метров, и один из командиров утверждает, что при поиске мин он обычно "в три–шесть раз быстрее", чем подводные беспилотники предыдущих поколений.

Неподалеку другая команда готовит к спуску "Гавию" (Gavia) — беспилотный подводный аппарат, способный погружаться на глубину до 1000 метров. Этого достаточно для охвата большей части территориальных вод Великобритании.

Затем идет "Защитник" (Defender), который можно оснастить целым рядом оборудования, включая манипуляторные "руки". Портон-Даун, сверхсекретный военных исследовательский центр, разрабатывает оружие, способное управлять и устанавливать кумулятивные заряды, высокоточное взрывчатое вещество, которое можно использовать для обезвреживания вражеских мин.

Последнее не так давно испытали у берегов Норвегии, куда "Протей" отправился одновременно с министром обороны Джоном Хили. Военный чиновник уже длительное время ведет переговоры с Осло, чтобы достичь соглашения о более тесном сотрудничестве в целях противодействия российской угрозе.

Все три аппарата оснащены сложными гидролокационными системами для сканирования больших участков морского дна. Если они обнаружат подозрительную активность, их отправляют поближе, чтобы сделать снимки с высоким разрешением.

Капитан Саймон Прессди, один из старших офицеров, принявших участие в встрече с журналистами, сказал: "Наша задача — преодолеть любые угрозы в адрес Великобритании и вывести ее из "серой зоны". Мы окончательно убедились, кто в этом замешан, мы предоставили все доказательства, чтобы избежать недоразумений и заставить тех, кто угрожает Королевству, отвечать за свои действия".

У "Протея" есть и другие возможности, позволяющие погружаться в самые глубокие области мирового океана, хотя для журналистов они остались скрытыми.

Задел на будущее

Поскольку правительство Великобритании взяло на себя обязательство к 2027 году направлять 2,5% ВВП на оборону, ожидаются дальнейшие инвестиции в ведение боевых действий в территориальных водах. Ожидается, что стратегический обзор обороны, заказанный Хили для устранения пробелов в вооруженных силах Великобритании, порекомендует уделить больше внимания подводной инфраструктуре.

Чтобы устранить имеющиеся пробелы в вооруженных силах Великобритании, министр обороны Джон Хили приказал составить подробный стратегический обзор. Предположительно, текст документа посоветует военному ведомству уделить больше внимания подводной инфраструктуре.

Министры уже ускоряют развертывание первого автономного минного тральщика "Ариадна" (Ariadne) и спуск на воду новейшей беспилотной подводной лодки в рамках программы "Проект Созвездие Кита" (Project Cetus). Также обсуждается покупка еще одного корабля, аналогичного "Протею". "У нашего противника есть несколько сценариев, которые он может разыграть, а у нас — лишь один корабль, который может с этим справиться", — сказал The Times инсайдер на условиях анонимности.

В рамках стратегического обзора ВМС предложили новую программу "Атлантический Бастион" (Atlantic Bastion), которая разработает флот воздушных, надводных и подводных транспортных средств. Сюда же относятся датчики патрулирования британских вод и более широкой северной части Атлантического океана. В краткосрочной перспективе проект под кодовым названием "Кэбот" (Cabot) позволит реализовать эти возможности в партнерстве с частными предприятиями, которые заинтересованы в подводной инфраструктуре. Это, вероятно, означает, что компании попросят помощи в финансировании, сообщили источники.

Похожую идею годами продвигала бывший министр транспорта и внешней торговли, член Консервативной партии Энн-Мари Тревельян. "Если это общенациональная задача, возможно, пришло время рассмотреть вопрос о законодательном закреплении гарантированной защиты наших энергетических, водных, подводных кабелей… и попросить всех внести свой вклад в расходы, — сказала она. — Ипотечный налог, выплачиваемый в оборонный фонд, может обеспечить защиту страны и сдерживание тех, кто желает нанести ущерб нашей экономической безопасности и образу жизни. Это должно стать выходом".

Представитель министерства обороны заявил: "Мы стремимся усилить безопасность критически важной морской инфраструктуры. Вместе с нашими союзниками по НАТО и Объединенному экспедиционному корпусу мы усиливаем наш ответ. Чтобы гарантировать, что российские корабли и самолеты не пройдут вблизи Великобритании или вблизи территории стран НАТО. Мы используем новые технологии, такие как ИИ, координируем патрулирование с нашими союзниками. И наши постоянно действующие силы ядерного сдерживания продолжают патрулировать мировые океаны незамеченными, как это было на протяжении последних 56 лет".

В частном порядке некоторые представители ВМС высказываются, что Королевству необходимо пойти дальше и восстановить свои возможности по установке морских мин, чего наша страна не делала со времен окончания холодной войны.

Последние запасы были уничтожены в 1992 году из-за этических проблем сменявших друг друга правительств и убежденности в их ненужности. Однако Австралия недавно выделила 500 миллионов фунтов стерлингов на производство морских мин, а российская угроза вновь подняла этот вопрос в умах некоторых военнослужащих. Польша и страны Балтии недавно объявили о планах выхода из договора о запрете противопехотных мин (так называемый Оттавский договор. — прим. ИноСМИ).

В настоящее время флот не рассматривает это, и никаких предложений в рамках обзора стратегической обороны пока что не выдвигали. Но один чиновник, беседовавший с журналистами The Times анонимно, сказал, что Великобритании, возможно, придется устанавливать защитные линии по периметру британских вод, чтобы не подпустить к берегам вражеские подводные лодки.

Правительство Кира Стармера ясно осознало масштаб угрозы, выделив миллиарды фунтов дополнительных расходов на оборону и приблизив Великобританию к состоянию прямого конфликта. Учитывая то, что происходит в морской пучине, подобные инвестиции сейчас необходимы как никогда.

Автор: Гарри Йорк (Harry Yorke), заместитель политического редактора The Times.