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РИА Новости

Боец рассказал, какое оружие помогло в освобождении Улаклы в ДНР

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Российские наземные дроны "Тарик" помогли в освобождении Улаклы в ДНР

ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Населенный пункт Улаклы в ДНР был освобожден при помощи российских наземных колесных дронов "Тарик", сообщил РИА Новости военнослужащий 39-й бригады с позывным "Егерь".

"На подъезде к Улаклы была разминирована главная дорога, по которой позже заходили наши ребята. Работали "Тариком" с дымами, прикрывали наступление штурмовых подразделений. Успешно отработали, наши ребята успешно зашли и, собственно говоря, населенный пункт Улаклы наш", - сказал "Егерь".

По его словам, при освобождения Улаклы колесный дрон был применен не только для создания дымовой завесы, но и для снабжения сослуживцев.

"Также применялся "Тарик" с доставкой мин. Мы завезли (мины - ред.) нашим парням уже в сами Улаклы, где они успешно минировали дорогу", - добавил он.

Об освобождении населенного пункта Улаклы в ДНР подразделениями "Южной" группировки войск Минобороны РФ сообщило 23 февраля. Улаклы находится в шести километрах к западу от Курахово, его освобождение позволит продвигаться далее к Константинополю и объединить группировки, которые ведут наступление с севера, от Андреевки, и с юга, со стороны Сухих Ялов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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