Сергей Когогин: "КАМАЗ" планирует занять половину рынка грузовиков

"КАМАЗ" планирует в краткосрочной перспективе занять половину рынка грузовиков, сообщил генеральный директор Камского автозавода Сергей Когогин в интервью корпоративному изданию "Вести КАМАЗа". "Если в 2023-м, после ухода старых поставщиков, мы не могли быстро нарастить производство под новый уровень спроса и сократили свою долю до 18%, то уже за 2024 год вернулись к 26%. Минувший февраль завершили с 31%, а целевой планкой ставим цифру 50%, к которой мы возвращались в начале каждого кризиса", - сказал он.

"Такие компании, как «Газпром», «Роснефть» и другие сырьевые предприятия все равно покупают грузовики ежегодно и в финансовом плане чувствуют себя нормально. Не забываем и про большой, напряженный гособоронзаказ. Потребности армии не закроются с окончанием боевых действий, потому что армейский парк будет по-прежнему требовать восполнения. Наконец, у нас есть заводы спецтехники - коммунальные машины все равно изнашиваются. Возьмите Москву - только она в этом году законтрактовала у нас почти тысячу единиц коммунальной техники, и мы уже обсуждаем поставки на 2026 и 2027 годы", - добавил генеральный директор.

Также Сергей Когогин рассказал о планах выпуска пассажирского транспорта:

"В стратегическом плане мы продолжаем наращивать мощности производства пассажирского транспорта и к целевой планке - три тысячи единиц в год - хотим прийти в 2027-м. В текущем году, согласно бизнес-плану, рассчитываем продать 2350 единиц, это на 7% больше, чем в 2024-м. На перспективу думаем о строительстве сервисного завода для электробусов", - отметил он.