Эти воины пытаются научить Запад воевать в Арктике (Financial Times, Великобритания)

FT: норвежская армия обучает 8000 военных НАТО ведению войны в Арктике

Многие армии не выдержали походов на Кремль в условиях холода, пишет FT. Россия по праву чувствует себя хозяйкой на Крайнем Севере. Это не дает покоя странам НАТО: Москву обвиняют во враждебности и стремятся противостоять ей, не имея при этом ни средств, ни целей.

Таяние льдов, рост напряженности и обучение искусству арктической войны.

В зловещих лучах поднимающегося арктического солнца 20 американских морпехов готовятся к ледовой войне. Надев белые маскировочные комбинезоны и беговые лыжи, они неуклюже передвигаются от одной позиции к другой по склону горы Блотиндан в самой северной части Норвегии. Группа ведет наблюдение за условным противником, находящимся на заснеженной вершине. Вторая разведывательная рота — элитное подразделение, действующее впереди основных сил и передающее разведывательные данные на командный пункт. Она умеет перемещаться скрытно. Но на такой местности разведчики уязвимы, заметны и неповоротливы. Тяжелые рюкзаки лишают их равновесия, что очень опасно во время спуска по склонам, а вес затрудняет движение при подъеме.

Норвежский инструктор Нильс служит в армии 10 лет, и сейчас он командует разведывательным дозором дальнего действия. Нильс наблюдает из бетонного командного пункта, как сначала один морпех падает на бок на далекой горной гряде, а за ним второй. Упавшие солдаты кажутся расплывчатыми пятнами в этой унылой одноцветной местности, где есть только темные сосны и белый снег. Нильс смотрит, как они поднимаются, и говорит: "Самое важное для них — понять и ощутить, насколько это трудно".

В годы холодной войны американские солдаты были частыми гостями в норвежских гарнизонных городках к северу от Полярного круга, но после распада Советского Союза они оттуда ушли. Сейчас, когда враждебность России усилилась, они вернулись, чтобы научиться воевать в этой негостеприимной местности. Этой весной норвежские вооруженные силы обучают около 8 тысяч натовских военнослужащих искусству ведения войны в холодную погоду.

Напряженность в Арктике нарастает, поскольку таяние морского льда открывает новый проход через Северный полюс. Это дает толчок гонке за минеральные ресурсы, которые стали доступнее из-за потепления океанов. Россия стремится использовать Северный морской путь длиной 5 600 километров, соединяющий Тихий и Атлантический океаны через скованные льдами моря на своем арктическом побережье. В то же время, она ревностно охраняет воды вокруг Кольского полуострова, где находится ее крупнейшее военно-морское объединение Северный флот, а также самое ценное из российского арсенала — подводные лодки с баллистическими ракетами и хранилища ядерных боеголовок. В последние годы Москва проводит активную милитаризацию этого региона, возобновив деятельность военно-морских баз времен холодной войны вдоль северного побережья Баренцева моря. Она также восстановила Ленинградский военный округ, существовавший в советскую эпоху и предназначавшийся для усиления северо-западных рубежей России у границы с Финляндией и Норвегией. Но Россия не единственная великая держава, действующая в этом регионе. Китай вкладывает значительные средства в разведку арктических энергоресурсов и наращивает свой военный потенциал, в том числе проводя совместные учения с Россией, которых в прошлом году было несколько.

Конфликт в Арктике может показаться отдаленной перспективой с учетом интенсивности боевых действий на Украине. Однако поражает то, что Москва сохранила свой Северный флот в условиях сильного ослабления ее сухопутных войск на поле боя. Американский вице-адмирал Дуглас Перри, который командует военно-морским штабом НАТО, отвечающим за безопасность в северной Атлантике и Арктике, предупреждает, что Россия за последние несколько лет "значительно усилила" свое военное присутствие на Крайнем Севере. "Конфликт на Украине лишний раз подтверждает, что союзники по НАТО должны быть способны действовать на всей арктической территории... защищать наши страны-союзницы от серьезных угроз", — говорит Перри. Прекращение конфликта на Украине только усилит внимание российских военных к Арктике.

Тем не менее, Москва, которая чувствует себя хозяйкой в этом уголке Крайнего Севера, сталкивается с нарастающим соперничеством. Дональд Трамп, ссылаясь на соображения безопасности, претендует на Гренландию и пытается сделать ее американской территорией. Владимир Путин на прошлой неделе предупредил, что Россия еще больше увеличит свою группировку войск в этом регионе. Европа не может рисковать, так как неподготовленность для нее недопустима. "Мы вряд ли сможем выбирать, где нам придется воевать, — говорит один высокопоставленный европейский военачальник. — А это значит, что мы должны уметь воевать в Арктике, обладая необходимыми навыками". Военная служба здесь, добавляет он, "это всего лишь 10% тактики и 90% борьбы за выживание".

Норвежские ветераны, обученные воевать в холодную погоду, любят перечислять армии, которые погибли, столкнувшись с арктическими условиями. Войскам Наполеона пришлось уйти из Москвы в 1812 году, когда мороз достиг –37 градусов Цельсия. Это было убийственное отступление, когда люди прямо на марше падали и умирали от обморожения, а горлом у них шла кровь. Спустя полтора столетия плохо подготовленные войска гитлеровского вермахта застряли под Москвой, потому что у них в машинах замерзло топливо, а авиация не могла обеспечить прикрытие с воздуха. Зимой 1941 года их разгромили на подступах к российской столице.

На Блотиндане, где проводятся занятия по наблюдению, американские морские пехотинцы ценой больших усилий заново осваивают необходимые навыки. В конце января день там длится всего шесть часов, и поэтому свою работу они делают в основном в сумерках. После тренировок им холодно, ноги у них дрожат, все они в синяках и ушибах от падения на снежный наст. На восточном склоне горы усиливается ветер, обжигающий кожу и горло. 30-летний Себастьян Ромео поправляет сползающую на глаза балаклаву и вздергивает лямки рюкзака. "Говорят, что норвежцы рождаются на лыжах, но я родился с хоккейной клюшкой в руке", — заявляет он, пытаясь обернуть в шутку свои неуклюжие попытки устоять на корке снега.

Этот морской пехотинец родом из Филадельфии за восемь лет своей военной карьеры успел послужить в Персидском заливе, на Средиземном море и на Ближнем Востоке. Подготовка здесь разительно отличается от военных кампаний в Ираке и Афганистане, где вместо снега была пыль. Но геополитическая ось сместилась, и настало время осваивать новые территории. "Есть вещи, которые они знают просто генетически, — говорит Ромео о норвежцах. — И мы тоже должны этому учиться". Готовясь к следующему маневру, он натягивает рукавицы. "Это всё подготовка, я полагаю, к худшей ночи в моей жизни", — заявляет он.

В норвежском военном штабе невозможно сказать, ночь сейчас или день. Штаб расположен в бункере, построенном в глубине гор к востоку от Будё. Но есть одна задача, которую здешние военные выполняют каждую неделю, никогда не пропуская. В 14:00 каждую среду они проверяют линию связи с командованием российского Северного флота, делая короткий звонок. Так норвежцы поддерживают связь с русскими на случай аварии или какого-то происшествия, когда потребуется разрядить обстановку.

Отношения Норвегии с Россией всегда были весьма необычными по сравнению с другими членами НАТО. Между двумя странами есть общая граница протяженностью 197 километров, которая требует взаимного управления. А труднейшие арктические условия подталкивают к необходимому сотрудничеству даже между противниками. Согласно одной теории, конфликт любого рода здесь будет настолько катастрофическим, что экстренные каналы связи с Москвой надо поддерживать любой ценой. "Высокие широты, низкая напряженность" — именно к этому стремится Норвегия после окончания холодной войны. Но сейчас эта фраза кажется всё более бессмысленной.

Норвежские вооруженные силы сократили контакты с российскими коллегами после аннексии Крыма в 2014 году и еще больше ослабили связи с началом военной операции на Украине три года назад. Однако еженедельный проверочный звонок они делают неизменно. По словам вице-адмирала Руны Андерсена, командующего норвежским объединенным штабом, "отношения с русскими остаются профессиональными и целенаправленными". Стороны желают друг другу счастливого Рождества, отправляя по линии связи письменные сообщения. "Мы думаем, что важно иметь возможность [контакта], — говорит Андерсен. — Это связано с безопасностью. И я думаю, они смотрят на это так же".

Жизнь в штабе в Бодё настолько далека от внешнего мира, что кажется неземной, будто вы находитесь на подводной лодке или в космосе. Чтобы попасть на этот объект времен холодной войны, необходимо пройти через своего рода портал — проход, пробуренный в скале из кварца. Этот бункер должен выдержать ядерный взрыв, дверь в него поставлена перпендикулярно тоннелю, благодаря чему взрывная волна пройдет через гору, обогнув находящийся внутри объект. Воздух фильтруется с целью атомной, химической, биологической и радиационной защиты. Поднявшись на несколько лестничных пролетов и пройдя по лабиринту ярко освещенных коридоров, вы попадаете в объединенный оперативный центр, где военные следят за деятельностью на земле, в море и в воздушном пространстве Норвегии 24 часа в сутки.

С помощью радаров, спутников, подводных датчиков и разведданных, собранных береговой охраной и морскими самолетами-разведчиками, они отслеживают российские корабли и подводные лодки, заходящие в Норвежское море. Многие из них направляются в сторону Фареро-Исладского рубежа, находящегося между Гренландией, Исландией и Великобританией, чтобы попасть в северную Атлантику. Он всегда был Рубиконом для союзников по НАТО. Если русские подводные лодки смогут пройти этот рубеж незамеченными, они получат возможность нацелить свои ракеты на европейские столицы, а также пересечь Атлантику, чтобы создать угрозу восточному побережью Америки.

Усилия по отслеживанию этих кораблей активизировались примерно в 2018 году. Тогда Норвегия, США и Британия заметили, что Россия проводит испытания новых подводных лодок, а Северный флот, как выразился Андерсен, "в нарастающем оперативном темпе" направляет свои корабли и субмарины в северную Атлантику. Андерсен — человек высокого роста, очень серьезный, говорит тихо и спокойно, взвешивая каждое слово. Поскольку передвижение подводных лодок строго засекречено, он отказывается комментировать их конкретные действия, однако сообщает, что усиление активности прекратилось и стабилизировалось. "Это часть новой динамики. "Это соперничество за контроль, — говорит он. — И это будет продолжаться".

Андерсен назвал причину столь взрывоопасной обстановки в Арктике. Она заключается в том, что конфликт из Восточной Европы или Прибалтики вполне может распространиться на север, хотя война в этом регионе вряд ли начнётся. "Мы уже видим это сейчас на Украине: там военные действия идут не только на фронте, они перетекают на периферию других стран", — объясняет адмирал. Российские самолеты взлетают с авиабазы в Оленегорске на Кольском полуострове далеко за Полярным кругом, чтобы нанести удары по целям, например на Украине. А Киев наносит ответные удары, отправляя беспилотники для нанесения урона самолетам на авиабазе. "Наиболее вероятный сценарий — что конфликт начнется в другом месте, а затем перейдет в Арктику, — говорит Андерсен. — Из-за здешних баз, из-за находящихся здесь средств поражения, из-за того, что ответ Запада будет масштабным и мощным".

Андерсен закончил норвежскую военно-морскую академию в то время, когда враждебность периода холодной войны пошла на убыль. За свою карьеру он увидел весь спектр отношений. После распада Советского Союза корабли России и Норвегии заходили с визитами в порты друг друга, а две страны даже проводили совместные военно-морские учения. "Мы как западные страны склонны к сотрудничеству, — говорит он. — Мы в 90-е годы с оптимизмом смотрели на развитие [мирных отношений]". Центральный коридор штаба в Бодё уставлен стеклянными витринами с подарками от командиров российских кораблей в период разрядки: наполненный водкой стеклянный автомат Калашникова (по-прежнему запечатанный), кукла-матрешка с щедро подведенными ресницами и надутыми губами, похожими на розовые бутоны.

За обедом в столовой, состоявшем из тушеной оленины и картофельного пюре, Андерсен сказал, что сейчас в отношения Осло с Москвой "вернулся реализм". "Девяностые годы и вся доброжелательность, которая пришла вместе с ними, — всё это в прошлом". Для его офицеров это означает медленную, кропотливую работу на объединенном командном пункте, где они наблюдают за кораблями, которые пытаются скрыть свое местоположение или маневрировать необычным образом. Норвежцы отправляют корабль или самолет, чтобы отследить подозрительные суда, а затем делятся полученными разведданными с союзниками. "Нужна постоянная бдительность, чтобы ориентироваться в обстановке, — говорит Андерсен. — Мы не хотим действовать, но мы хотим знать, где находятся русские".

Вторая разведывательная рота морской пехоты вернулась на Блотиндан, чтобы отработать свои действия на худший случай: если скрытая слежка окажется неудачной и ей придется вступить в бой с противником. Войска противника изображены в виде мишеней, которые периодически появляются в снегу на склоне горы. Солдаты, жонглируя лыжными палками и автоматами, для устойчивости опускаются на одно колено и прицеливаются. Раскрыв местонахождение всех позиций противника, командир громко отдает приказания — при этом изо рта у него идет пар. В ответ звучат выстрелы, а эхо от них заглушается снегом. Люди медленно поднимаются вверх, идя шеренгой по широкой равнине. Там нет растительности, где можно спрятаться, поэтому морские пехотинцы должны научиться вступать в огневой бой с противником на большем расстоянии. Привычная для них боевая подготовка здесь бесполезна, и даже знакомое оружие становится тяжким бременем. Пальцы плохо чувствуют спусковой крючок через две пары перчаток и огромные водонепроницаемые рукавицы.

Нильс дает свисток, и морпехи для подведения итогов бредут в дом на склоне горы, втыкая у входа свои лыжи в сугроб. Один, растянувший связки колена, хромает, опираясь на двух товарищей. Внутри морпехи в изнеможении опускаются на скамейки вдоль стен. В доме пахнет хвоей и печным дымом. Перекусив норвежским шоколадом, украшенный оттисками лесных животных, они перечисляют трудности: не все видят цели, многие плохо слышат команды, а когда кто-то спотыкается и падает, его автомат забивается снегом.

Обычно эта рота действует в море, высаживаясь на борт судов для захвата контрабанды или погружаясь в воду для сбора разведданных. Эти бойцы обучены воевать в болотах и джунглях. Но, по их словам, арктическая местность самая недружелюбная. Пока они перезаряжают оружие, снаружи начинается снегопад, размывающий грань между небом и линией деревьев. Старший сержант Тим Раддерхэм напоминает своим подчиненным, что он тоже не привык к таким условиям. "Если видите, что ваш командир лежит пластом, кто-то должен взять командование на себя, — объясняет он. — Расслабляться нельзя".

Если наблюдение за перемещениями российских военных ведется десятилетиями, то попытки понять устремления Китая в этом регионе предпринимаются лишь с недавнего времени. Китай, не являющийся членом Арктического совета из восьми стран, тем не менее объявил себя "околоарктическим государством". Отчасти это было сделано, чтобы воспользоваться возможностями Северного морского пути. В настоящее время СМП большую часть года непроходим. Но по данным климатологов, к 2050 году даже в сентябре он будет свободен от льда, а к 2100 году льда там не будет круглый год. Благодаря ему время в пути из Азии в Европу сократится почти на треть, так как не нужно будет проходить сужения Суэцкого канала.

Хотя СМП находится в международных водах российской исключительной экономической зоны, Москва называет маршрут его пролегания своей суверенной территорией. В 2022 году она объявила, что ни одно судно не может проходить этим путем без предварительного согласования. В мае прошлого года Владимир Путин и Си Цзиньпин объявили о создании совместной комиссии по развитию этого маршрута, который станет частью китайского "полярного шелкового пути". Россия сейчас вкладывает средства в технологии, которые позволят легче отслеживать движение судов по СМП. Один британский разведчик назвал его "эквивалентом Суэцкого канала XXI века" и сказал, что это исключительно важный морской проход, создающий почву для будущего конфликта.

На данный момент основные интересы Китая в Арктике — экономические. Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) и Китайская национальная шельфовая нефтяная корпорация (CNOOC) владеют долями в крупнейших российских проектах СПГ — "Арктик-2" и "Ямал". Растет число новых компаний, принадлежащих китайцам, которые работают в Арктике и прилегающих к СМП регионах. В 2020 году их было зарегистрировано 48, а только за первые шесть месяцев 2023 года их количество увеличилось до 123, согласно анализу Института Страйдера.

Но появляется всё больше признаков того, что Китай также готовится к военным операциям. Два года назад береговая охрана Китая и пограничная служба ФСБ России, как называют контрразведывательное ведомство, договорились о более тесном сотрудничестве в арктических водах. В прошлом году две страны провели совместное патрулирование силами береговой охраны в Беринговом проливе недалеко от Аляски, и теперь намерены делать это ежегодно. Самое важное заключается в том, что в июле прошлого года Москва и Пекин провели первое совместное патрулирование над Беринговым проливом с участием стратегических бомбардировщиков. Сенатор от Аляски Лиза Меркауски назвала это "беспрецедентной провокацией наших противников".

Россия издавна пытается вытеснить из региона конкурентов и страны, не относящиеся к арктическому региону. До сих пор она ограничивала свои совместные действия с Китаем североамериканской стороной Арктики, проводя их как можно дальше от своих секретных военных объектов на Кольском полуострове. Тем не менее, по мнению западных военачальников и представителей разведслужб, поделившихся своими оценками для этой статьи, хотя зависимость России от азиатской сверхдержавы усилилась в результате военных действий на Украине, хотя Москва с опаской относится к попыткам Пекина закрепиться в регионе. Китай наверняка постарается воспользоваться этой зависимостью через Арктику, чтобы получить там новые инвестиционные возможности и доступ для своих вооруженных сил.

Пока трудно понять характер и масштабы сотрудничества между Россией и Китаем, но НАТО внимательно следит за этим. Представитель датской службы разведки заявил Financial Times, что, по его мнению, у Китая есть "долгосрочные военно-стратегические интересы" в Арктике. Он наверняка пытается установить там свое присутствие, "например посредством отправки стратегических подводных ракетоносцев под арктический ледовый покров для обеспечения стратегического сдерживания". Другими словами, Пекин стремится действовать тайно под льдом, чтобы со временем нацелить свое ядерное оружие на Европу и США.

Китай уже превращает в норму свою деятельность в Арктике, главным образом проводя научные исследования и изыскательские работы. Однако есть свидетельства, что эти исследования могут иметь двойное назначение. Особую обеспокоенность вызывает китайская научно-исследовательская станция "Река Желтая" на архипелаге Шпицберген. Он принадлежит Норвегии и находится на Крайнем Севере в центре Северного Ледовитого океана и в 930 километрах от материковой части страны. Американские конгрессмены из специального комитета по делам Коммунистической партии Китая предупреждали, что некоторые китайские сотрудники с этой станции связаны с военной компанией. Они используют собранные там данные для изучения технологий наведения ракет на цели. У Китая также имеется научно-исследовательская лаборатория в Кархолле на севере Исландии, которая, по словам членов комитета, "проводит исследования двойного назначения" на территории НАТО.

Пекин заявляет, что главная причина крупных капиталовложений в строительство ледоколов — это проведение исследований климата и погоды. Но такие суда также могут иметь военное применение. Прошлым летом китайский ледокол "Сюэ Лун 2" впервые пришвартовался в Мурманске — крупнейшем российском порту на севере Кольского полуострова. У Пекина в настоящее время пять полярных ледоколов. Он работает над созданием более крупных судов, в том числе атомного ледокола водоизмещением 30 000 тонн, который, согласно прогнозам, будет стоить миллиард юаней (134 миллиона евро). В прошлом году в Арктике работали три китайских исследовательских ледокола, и это был рекорд.

Майк Сфрага, первый и единственный арктический посол США, назначенный администрацией Байдена, признается, что обеспокоен устремлениями Пекина. Покинув пост после прихода в Белый дом Трампа, Сфрага сейчас работает на Аляске в Фэрбанксе, где возросшая военная активность Москвы и Пекина ощущается особенно остро. "С 2022 года мы стали свидетелями резкого расширения российско-китайского военного сотрудничества в Арктике, — говорит он. — Эти события нельзя рассматривать как простую показуху". Сфрага утверждает, что стремление Китая стать настоящей военной державой будет реализовано только в том случае, если его военно-морские силы получат важный опыт действий в ледовых широтах. "Я не знаю, будет ли Китай когда-нибудь постоянно присутствовать в Арктике", — говорит он. Однако Сфрага предполагает, что Пекин уже обладает "значительными возможностями" для нарушения работы спутниковой связи НАТО и критической подводной инфраструктуры. Он также считает, что научно-исследовательские объекты, такие как "Река Желтая", могут быть оснащены оборудованием и аппаратурой для сбора разведывательной информации.

Следующая задача для Пекина — провести проверку своих войск в арктических условиях, как это делают войска НАТО в Норвегии. Арктические моря, по словам одного бывшего военно-морского океанографа, это самые трудные места для ведения вооруженной борьбы. Металл становится хрупким при низких температурах, оружие то замерзает, то оттаивает и накапливает влагу, вызывающую ржавчину и разрушение. Чем ближе вы к Северному полюсу, тем труднее там ориентироваться и осуществлять судовождение, так как сходящиеся магнитные поля Земли искажают положение стрелки компаса. Навигация затруднена еще больше из-за GPS-спутников, которые в полярных регионах находятся на меньшей высоте и часто блокируются рельефом местности. Военные учатся только на практике и личном опыте. Когда ВМС США в 2018 году отправили свой авианосец "Гарри Трумэн" стоимостью 4,5 миллиарда долларов к Северному Полярному кругу, его командир нашел старое наставление по действиям военно-морских сил. Там прочитал, что лучшим средством для удаления льда с палубы являются бейсбольные биты. Действуя в соответствии с правилами, он заказал у компании в Луисвилле 48 бит для этого похода.

Специалист по Китаю Марк Лантейн, работающий доцентом кафедры политологии в Арктическом университете в норвежском Тромсё, не сомневается в интересе Пекина к этому региону. Но он скептически относится к тому, что Китай выстраивает серьезный альянс с Россией. "Да, было много позерства и хвастовства, — говорит он. — Но у меня есть сомнения, что между двумя странами существует прочное доверие". Он считает, что во многом сигналы из Москвы и Пекина являются ответной реакцией, особенно после вступления арктических стран Швеции и Финляндии в НАТО, что усилило, как считает Россия, угрозы на ее северо-западной границе. "Китай и Россия с огромным подозрением относятся к целям НАТО в Арктике. Они очень хотят совместно подать очень громкий сигнал о том, что нет, Запад там не единственное действующее лицо, — говорит он. — Эти страны посылают сигнал: "Мы тоже здесь, и мы никуда не уйдем"".

На военной базе Сетермоэн в Заполярье норвежские офицеры готовятся к прибытию военных из США, Британии, Германии и Нидерландов, которых они будут учить ведению боевых действий в холодную погоду. Такая подготовка важна, так как в случае конфликта в Арктике именно эти силы будут подняты по тревоге для защиты страны.

По словам норвежцев, самая трудная задача — убедить коллег, насколько опасны раны и травмы в холодную погоду, и изменить их отношение, сформировавшееся за предыдущие годы военной подготовки. "Большинство союзников думает: "Если холодно, терпи". Но так нельзя поступать во время зимней подготовки, потому что при таком отношении ты замерзнешь, — предупреждает один из инструкторов. — Если ты не чувствуешь, что обморозился, потеряешь пальцы".

Правила, которым они учат перед проведением занятий на местности, на военном сленге называются "Сибирь". Они предусматривают ежевечернюю проверку ног солдат на признаки обморожения. Надо потихоньку потыкать иглой по всей подошве стопы для проверки ее чувствительности. Когда солдаты идут на местности, они должны время от времени оборачиваться и смотреть в лицо позади идущему человеку. Белая точка на носу, подбородке или скуле — это первый признак обморожения. В таком случае это место следует немедленно потереть рукой без перчатки.

Норвежские военные способны действовать под открытым небом при температуре до –20 градусов Цельсия. Даже если температура опускается ниже, они не прекращают свои действия, но делают всё гораздо медленнее. Спецназ тренируются и при более экстремальных температурах — минус 30 градусов и ниже. В таких условиях суставы теряют подвижность, передвигаться становится труднее из-за дополнительных слоев одежды, а на выполнение самых элементарных задач, таких как разбивка лагеря, порой уходит в три раза больше времени. Основное внимание резко переключается с ведения боевых действий на выживание. Один из инструкторов рассказывает, что солдаты должны изучать местность и укрываться от холодной погоды, а не подвергать себя риску. Они должны знать, когда надо выкопать нору в снегу, чтобы переждать снежную бурю или туман. "Надо стать частью природы, — говорит он, — а не воевать с ней".

Когда почти год назад российские военные и руководители судостроительной отрасли собрались на площадке предприятия "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге, на пирсе дул лёгкий восточный ветер, а температура была нулевая. Там состоялась церемония закладки нового автономного глубоководного аппарата "Сергей Бавилин", который, как ожидается, сможет опускаться на глубину до 11 тысяч метров, то есть почти в два раза ниже глубины погружения находящихся в строю российских подводных аппаратов. Аппарат заказало одно из самых секретных военных ведомств России — Главное управление глубоководных исследований, известное как ГУГИ.

ГУГИ базируется в изолированном заливе Оленья губа на северном побережье Кольского полуострова. Управление отвечает за работу сети датчиков на морском дне, которые предупреждают Россию о приближении вражеских подводных лодок. Но ГУГИ также специализируется на диверсионных действиях: его подводные аппараты могут погружаться на большие глубины и при помощи манипуляторов перерезать силовые и коммуникационные кабели в Арктике и за ее пределами. ГУГИ — это сила зла, проводящая операции на противоположном от гиперзвуковых ракет и ядерного оружия полюсе спектра конфликтов. Его операции тайные, причастность к ним можно отрицать, и они ниже порога открытой войны.

Характер деятельности ГУГИ означает, что информация о его операциях, которой владеют западные союзники, является строго засекреченной. Большинство руководителей наотрез отказывается обсуждать его работу. Один военно-морской начальник из НАТО сказал об этой организации, которая также может проводить картографические работы и разведку, что она "обладает превосходным потенциалом для проведения глубоководных операций, не имея себе равных во всем мире". По данным норвежской разведывательной службы, ГУГИ совместно с Северным флотом обладает "значительным потенциалом для создания угроз критической подводной инфраструктуре и энергетическому сектору Норвегии и Запада". Один отставной российский военно-морской офицер, служивший в Арктике и согласившийся на разговор c Financial Times на условии соблюдения анонимности, сказал, что ГУГИ работает в тесном контакте с российским военным разведывательным ведомством ГРУ и наверняка получило дополнительные ресурсы после начала военной операции на Украине. Проанализированные Financial Times спутниковые снимки показывают, что с начала военных действий ГУГИ укрепило оборонительные сооружения в Оленьей губе для защиты своей секретной техники от ударов и наблюдения.

На церемонии в марте прошлого года начальник ГУГИ Владимир Гришечкин приветствовал закладку "Сергея Бавилина", рассказав об этом в хвалебных и нарочито расплывчатых выражениях. "Глубоководный аппарат является уникальным в своем классе, — сказал он собравшимся высокопоставленным руководителям, согласно пресс-релизу, опубликованному на сайте предприятия. — Только аппараты такого класса позволяют погружаться на значительные глубины для изучения, освоения и выполнения специфических работ в придонном пространстве Мирового океана"

По крайней мере один из аспектов таких "специфических работ" — это повреждение кабелей, без которых не может обойтись Европа. В ноябре 2021 года была вырвана часть подводного кабеля, используемого норвежской океанографической обсерваторией Лофотен-Вестеролен. Вскоре после этого, в начале 2022 года, был поврежден один из волоконно-оптических кабелей, соединяющих Шпицберген с материковой частью Норвегии. Расследование обоих инцидентов показало, что кабели могли быть повреждены в результате вмешательства человека. По словам бывшего офицера российского ВМФ, ГУГИ в состоянии проводить такие операции самостоятельно или с привлечением гражданских судов.

Подобные действия свидетельствуют о том, что склонность России к риску усиливается. Журналист и редактор интернет-издания Barents Observer Томас Нильсен более 20 лет прожил и проработал в норвежском прибрежном городе Киркенесе недалеко от российской границы. "Гибридные действия имеют большое значение, потому что Россия готовится к вероятному конфликту, — говорит он. — Русские проверяют реакцию Норвегии. Они перерезают кабель, а потом садятся с попкорном и фиксируют реакцию норвежцев... Они принимают это к сведению, и они учатся на этом. После этого они могут лучше подготовиться к реальным действиям в случае эскалации конфликта". ГУГИ, говорит Нильсен, это иллюстрация российских военных расчетов. Русские полагают, что конфликт — "это не только оружие, стрельба и ракеты, но и весь спектр ущерба, который можно нанести противнику".

Такие действия происходят не только на дне океана, но и в воздухе. Нильсен был в начале этого года на борту самолета, который пострадал от искусственных помех GPS. Командир воздушного судна сказал Нильсену, что русские часто так поступают. Управление гражданской авиации Норвегии в 2022 году сообщило, что такие инциденты с постановкой помех участились после начала конфликта на Украине. Осенью того же года Норвегия арестовала российского гражданина после появления беспилотников вблизи морских нефтяных и газовых платформ. Тем не менее, к разочарованию Нильсена, Норвегия более осторожна по сравнению со своей союзницей Финляндией в том, что касается протестов против гибридной агрессии России или прямых предупреждений о масштабах угрозы.

Это дипломатия на острие ножа, проводимая посредством тщательно выверенных заявлений. "Всякая война, с этого момента и до скончания веков, будет гибридным конфликтом, и только после этого она может стать кинетической", — сказал в начале года министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде на конференции в Тромсё. Он признал, что кабели иногда повреждаются по чистой случайности и что электроника не всегда работает, однако заявил: "Первые признаки того, что вы идете от мира к войне, проявятся в гибридной сфере".

А в Сетермоэне новая группа морских пехотинцев, легкий бронетанковый разведывательный батальон, рано утром просыпается и отправляется на занятия по вождению на льду. Это подразделение, которое обычно движется впереди пехоты и передает информацию об обстановке на поле боя, выстраивается в колонну, и каждый водитель дожидается своей очереди на трассе. Поднимается ветер и засыпает снегом неподвижно стоящие машины. Норвежский инструктор Фроде требует, чтобы водители сняли цепи с колес для уменьшения силы сцепления с поверхностью. Он хочет, чтобы обучаемые испытали на себе самые опасные условия.

Первая машина готовится к движению. Штурман, сидящий высоко на башне, надел шлемофон и дает водителю указания по рации. Дует ветер, на голову ему падает снег. "Вперед", — приказывает он, а затем отдает вторую команду: "Газ!" Танковый двигатель рычит, машина резко срывается вперед по льду на скорости 30 километров в час, шлейф черного дыма вырывается из выхлопной трубы, как угольная пыль. И тут же без предупреждения звучит приказ: "Тормози!" Машину заносит, разворачивает, но ее останавливает снежный сугроб. Ветер стихает на несколько секунд, и воцаряется тишина. Но потом двигатель снова пробуждается и громко ревет.

НАТО сейчас находится именно в таком положении — между остановкой и движением. Проблема для союзников заключается в том, как реагировать на угрозы, которые возникают по всей Арктике — с востока на запад вокруг полюса, и от морского дна до космоса. Один представитель НАТО откровенно признался, что альянс "всё еще в пути" и не определился, какой должна быть его позиция и военная концепция.

Трамп еще больше усложнил этот вопрос даже до возвращения в Белый дом в конце января. Он подтвердил свое намерение "купить" Гренландию, занимающую стратегическое положение между Россией и США. Ее военная база в Питуффике оснащена системами раннего предупреждения, имеющими решающее значение для защиты Америки от баллистических ракет. На прошлой неделе вице-президент Дж. Вэнс посетил Питуффик, чтобы подтвердить озабоченность США безопасностью в Арктике. Дания неоднократно заявляла, что остров не продается.

Возможность совместных инвестиций в энергетику и транспортную систему Арктики стала темой для обсуждения на переговорах США с Россией по Украине. Встретившись в марте с Путиным в Москве, специальный представитель Трампа Стив Уиткофф предложил, чтобы Россия и Америка "подумали о том, как интегрировать свою энергетическую политику в Арктику, совместно использовать морские пути, а возможно, вместе отправлять в Европу сжиженный природный газ". Это явно выгодно для Москвы, которая стремится получить расширенный доступ на европейские рынки для своего СПГ, который был подвергнут некоторым санкциям после начала военной операции на Украине.

Военное командование Британии, потрясенное растущей нестабильностью, начало действовать и в этом году договорилось о новом оборонном пакте с Норвегией в целях укрепления безопасности в Арктике. Британские вооруженные силы имеют только одно судно ледового класса — устаревший патрульный корабль "Протектор". Перед составлением ежегодного Стратегического обзора обороны командование ВМС подало заявку на два новых корабля на замену "Протектору", о чем сообщили знакомые с этими планами источники. Сейчас обсуждается вопрос о том, должна ли Британия в одиночку или вместе с союзниками оспаривать претензии России на суверенитет над СМП путем проведения там учений по обеспечению свободы судоходства. Это гарантированно вызовет ответную реакцию. Британские военачальники дважды предлагали провести такие учения — в 2019 и 2021 годах, о чем сообщили три информированных источника. Один военный рассказал Financial Times, что такие действия никогда прежде не проводились, но в будущем этот подход наверняка будет пересмотрен.

Морские эксперты, включая бывшего военно-морского атташе Британии в Москве капитана первого ранга Дэвида Филдса, постоянно рекомендуют не проводить такие учения по обеспечению свободы судоходства на Крайнем Севере. Они считают, что риск эскалации слишком высок. Они также предупреждают об угрозе аварий и поломок в далеких и опасных водах, когда может потребоваться помощь России. США тоже рассматривали возможность проведения аналогичной экспедиции в Карском море к северу от России в сопровождении четырех эсминцев УРО и судов обеспечения. Об этом говорится в документе Пентагона, с которым два года назад удалось ознакомиться журналистам Wall Street Journal.

Обе страны пока отдают предпочтение сдержанности, но противоречие между действием и бездействием усиливается. Норвегия ничего не говорит о том, одобряет ли она совместные учения по противодействию России, и тем более, будет ли она в них участвовать. Ее министерство иностранных дел всё еще думает, надо ли снимать установленные Осло ограничения на проведение военных учений союзников в северном регионе Норвегии Финнмарк на российской границе, опасаясь провоцировать Москву. По мнению Нильсена, продолжение такой политики равноценно отрицанию реальности. "Здесь есть поговорка: "Sitt stille i båten, stormen vil gå over" (Сиди спокойно в лодке, и буря пройдет), — говорит он. — Таково отношение Норвегии к России".

В долине ниже Блотиндана налобные фонари морских пехотинцев светятся в полумраке. Вторая разведывательная рота провела четвертую ночь в палатке при температуре –12 градусов и поднялась рано, чтобы натопить снега на завтрак и приготовить кашу с шоколадом из пайка. Каждое действие продумано, но дается с усилием и утомляет, потому что незнакомо. Им приходится смахивать снег с любого предмета перед тем, как занести его в палатку, потому что в противном случае появится сырость. Ложась спать, солдаты кладут оружие рядом, чтобы внутренние механизмы не заледенели. Нельзя касаться металла голыми руками, потому что можно получить обморожение. Даже нижнее шерстяное белье, сохраняющее тепло, заказано у норвежских военных поставщиков. Когда лагерь свернут, после него остаются прямоугольники с траншеями в снегу на одном конце, достаточно глубокими, чтобы встать и одеться. Они закидывают траншеи снегом, а потом разравнивают отпечатки в снегу лопатами. Все следы их пребывания исчезнут после очередного снегопада.

Разведывательной роте предстоит еще несколько занятий: 15-дневный лыжный переход по труднопроходимой местности, тренировка по пересечению замерзших рек, спасение попавших в лавину. Морпехам покажут, как выкопать место для ночлега в снегу, развести костер из мокрых дров, разместиться в спальном мешке и наблюдать за противником в подзорную трубу через отверстие в спрятанной палатке. Они учатся вести наблюдение по-норвежски — ведь это страна, наблюдающая за своим противником с самолетов, кораблей, подводных лодок, пограничных постов, с экранов, спрятанных в глубине бункере на склоне горы и здесь, на местности, из холодных укрытий. Действовать устойчиво и плавно, без резких поворотов — таков главный принцип Андерсена. "Все действия должны быть стабильными и предсказуемыми, — говорит он. — Эта граница с Россией у нас навсегда". Наученные бдительности, они ждут и наблюдают.

(Примечание редактора: Нильс и Фроде — имена вымышленные.)

Автор: Хелен Уоррел (Helen Warrell). Свой материал для статьи предоставила Дарья Мосолова.