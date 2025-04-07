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РИА Новости

Минобороны подало иск к конструкторскому бюро "Алмаз"

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Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Минобороны подало иск на 11,5 млн рублей к конструкторскому бюро "Алмаз"

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск Министерства обороны к Центральному морскому конструкторскому бюро "Алмаз", сообщили РИА Новости в суде.

"Рассмотрение искового заявления назначено на 13 мая", — сказал собеседник агентства.

Суть иска, включающего требование на 11,5 миллиона рублей, в суде не раскрыли.

В начале марта Минобороны подало иск к ПАО "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А. А. Расплетина" — производителю систем противовоздушной обороны, а также к петербургскому НПО "Импульс". Основания исковых требований и суммы не уточнялись. Кроме того, с 4 февраля по 28 марта военное ведомство подало десять исков к РЖД на 105 миллионов рублей.

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Страны
Россия
Компании
Алмаз Расплетина
РЖД
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