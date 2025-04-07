Звездные войны академика Савина: к юбилею конструктора ракетно-космической техники

6 апреля исполнилось 105 лет со дня рождения Анатолия Савина — ученого и конструктора, который участвовал в создании передового "умного" оружия, спутников-"истребителей" и систем космической разведки. ТАСС вспоминает жизнь и работы академика

Будущий выдающийся конструктор появился на свет в 1920 году в семье Ивана Николаевича и Марии Григорьевны Савиных, жившей тогда в Осташкове Тверской губернии, на берегу озера Селигер. Остались позади революция, Гражданская война, прошли годы НЭП, началась индустриализация. "Этот период был страшно тяжелым — ни одежды, ни обуви, ничего не было, — вспоминал Савин. — Спасало озеро, особенно летом: рыбалка, ягоды, грибы. А зимой было крайне тяжело". Занятия в школе заряжали оптимизмом.

В нас формировали большую возвышенную цель — сделать мир лучше. Мир, в основе принципов которого должен существовать труд — самореализация подаренных родителями и небесами талантов, принцип творческого и осознанного созидания

Анатолий Савин

В 1935 году семья Савиных из семи человек (у Анатолия было три брата и сестра) переезжает в Смоленск, где занимает 12-метровую комнатушку. Невысокий худощавый девятиклассник Савин не выглядел на свои 15 лет: сказалось голодное детство. После окончания школы с отличием Анатолий по существовавшим тогда правилам мог поступить в любое учебное заведение без экзаменов. Савин выбрал Московское высшее техническое училище (МВТУ) — знаменитую Бауманку, кузницу передовых инженерных кадров. "В то время, когда я впервые оказался в Москве, у меня не было ни денег, ни родственников, ничего и никого, к кому бы я мог в случае чего обратиться за поддержкой. Безусловно, это было одним из стимулов чего-то добиваться в жизни", — делился впоследствии Анатолий Иванович воспоминаниями.

Юный конструктор

Первый курс Савин окончил на пятерки. Весной 1938 года постановлением Совета народных комиссаров СССР в МВТУ было создано несколько новых факультетов оборонной направленности: артиллерийский, противотанковый, факультет боеприпасов и другие. Первый выпуск военных инженеров намечался на осень 1941 года. "Был канун войны, неизбежное приближение которой ощущалось буквально во всем. Наверное, поэтому интерес молодежи к оборонным специальностям был настолько велик, что количество поданных на новые факультеты заявлений почти в три раза превышало количество мест, которые были обозначены планом", — писал Савин.

Весной 1941 года, окончив четвертый курс, Анатолий с сокурсниками отправился на производственную практику на Сталинградский артиллерийский завод. Там они и встретили начало Великой Отечественной войны. Вернувшись в Москву, студент записался добровольцем в дивизию народного ополчения, однако вместе с другими учащимися был отозван из войск: талантливая молодежь была необходима для создания новых систем вооружения. Савин был направлен на работу на горьковский завод имени Сталина (завод №92, ныне — Нижегородский завод 70-летия Победы в составе концерна воздушно-космической обороны (ВКО) "Алмаз-Антей"). Первой работой юного конструктора стало усовершенствованное противооткатное устройство пушки Ф-34 легендарного "танка Победы" Т-34. Затем Савин возглавил работы по разработке танковых и противотанковых орудий. В феврале 1944-го Анатолий Савин получил должность замначальника конструкторского отдела завода, а в 1946-м стал главным конструктором предприятия. Окончить вуз ему удалось лишь в этом же году.

От пушек к атомному оружию

После завершения Великой Отечественной войны завод №92 начал выпускать оборудование для нефтяной промышленности. Однако талантливым инженерам нашлась работа поважнее: с 1945 года конструкторское бюро завода было привлечено для работы в рамках советского атомного проекта. В созданном в 1947 году особом конструкторском бюро при предприятии Савин руководил разработкой установок для обогащения изотопов (ввиду секретности в документации они именовались турбокомпрессорами), механизмов для первого промышленного ядерного реактора, нарабатывавшего оружейный плутоний.

Следует сказать, что американцы были абсолютно уверены в том, что для освоения процесса производства обогащенного урана нам потребуется как минимум 20 лет. А мы смогли уложиться всего в четыре года. Правда, это были годы максимальной самоотдачи, спрессованные буквально круглосуточной работой

Анатолий Савин

Результатом работ в том числе горьковчан стало испытание первой отечественной атомной бомбы 29 августа 1949 года.

Ракеты на любой вкус

В послевоенные годы набирали обороты оборонные инновации: реактивная авиация, ракетная техника, появилось "умное" оружие. Над одним из таких направлений — управляемыми ракетами классов "воздух — море", "воздух — земля", "воздух — воздух" поручили трудиться Анатолию Савину. В 1951 году его перевели в Москву в конструкторское бюро №1 (ныне — научно-производственное объединение "Алмаз" им. академика А.А. Расплетина в составе концерна ВКО "Алмаз-Антей"). Здесь в СКБ-41 в составе КБ-1 он принимал участие в работах над первой отечественной системой с крылатой ракетой "Комета", других дозвуковых, а затем и сверхзвуковых ракет, способных поражать морские, наземные и воздушные цели.

"Умная" ракета против американских авианосцев Крылатые ракеты - область, в которой отечественные оружейники традиционно занимают передовые позиции. В СССР такие ракеты появились в качестве ответа на развертывание Соединенными Штатами - недавним союзником по антигитлеровской коалиции - авианосных соединений с самолетами, способными нести ядерное оружие. Одна крылатая ракета, запущенная с самолета-носителя, была способна потопить даже крупный корабль противника, оставаясь сложной целью для корабельных зениток. К примеру, ПКР "Комета", похожая на миниатюрный реактивный самолет, выпускалась с бомбардировщика Ту-4 на расстоянии 60 км от цели и мчалась на нее со скоростью почти 1 000 км/ч. Ракета наводилась на отраженный от поражаемого корабля радиосигнал, испускаемый бортовым радиолокатором носителя. Впоследствии такие отечественные ракеты "поумнели" (вплоть до элементов искусственного интеллекта), стали способны находить и опознавать цели самостоятельно по заложенным в них радиолокационным "рисункам", летели к ним со скоростью, кратно превышающей звуковую, в нескольких метрах над поверхностью воды. Вершиной эволюции российских противокорабельных ракет является гиперзвуковой "Циркон": скорость новейшего боеприпаса вдевятеро превышает скорость звука, а дальность - 1 500 км.

Еще одна опасность, угрожавшая Советскому Союзу в конце 1940-х, — американские стратегические бомбардировщики с атомными боеприпасами на борту. Приоритетной целью для противника стала бы Москва, где расположено военно-политическое руководство страны. Для противодействия угрозе в 1950 году началась разработка стационарной системы противовоздушной обороны столицы С-25 "Беркут", состоящей из малого и большого кольцевых рубежей обороны (24 и 32 зенитных ракетных комплекса соответственно). Главным конструктором системы стал Александр Расплетин. Савин стал его заместителем, параллельно поступив в аспирантуру — необходимо было переучиваться, осваивать радиоэлектронику. Анатолий Иванович, к тому времени лауреат трех Сталинских премий, обладатель двух орденов и правительственных наград, сдал экзамены на общих основаниях. В апреле 1953 года С-25 впервые успешно перехватила на высоте 7 км самолет-мишень (бомбардировщик Ту-4), а в 1955 году была принята на вооружение.

Космический "истребитель"

Тем временем военные технологии стремительно развивались. С запуском Советским Союзом первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года планета вступила в космическую эпоху. Достоинства разведывательных спутников, позволявших беспрепятственно фотографировать военные объекты, были очевидны. Требовалось оружие, способное бороться с орбитальными шпионами.

Несмотря на активную работу СКБ-41 в составе КБ-1, в конце 1950-х годов для нас наступили тяжелые времена. После заявлений Н.С. Хрущева о бесперспективности стратегической авиации в стране стали резко сворачиваться работы по самолетным системам реактивного вооружения — основной тематике работ нашего коллектива

Анатолий Савин

Весной 1960 года СКБ-41 Анатолия Савина в кооперации с реутовским ОКБ-52 Владимира Челомея начало работы по созданию противоспутникового оружия. Перед конструкторами стояла фантастически сложная задача: необходимо было создать центр контроля за космическим пространством, наземные структуры, непосредственно спутник с аппаратурой самонаведения, который уничтожал бы космические аппараты противника, ракету-носитель для него... Конструкторы ОКБ-41 (бывшее СКБ-41) рассматривали даже установку на борту космического "истребителя" вооружения — боевого лазера или установки, выпускающей пучок ускоренных частиц. В январе 1961 года, еще до полета первого космонавта, было сформировано техническое задание для проектирования спутника-"истребителя", оснащенного радиолокационной головкой самонаведения и осколочной боевой частью.

Степень новизны всех решений зашкаливала: к примеру, для спутника-перехватчика были разработаны жидкостные ракетные двигатели различной тяги (от 1 до 400 кг), способные многократно включаться и выдавать нужные импульсы, чтобы аппарат мог продольно и поперечно маневрировать. В ноябре 1963 года ракета-носитель Р-7А вывела на орбиту прототип первого в мире боевого искусственного спутника Земли — маневрирующий космический аппарат "Полет-1", в апреле 1964-го — второй подобный аппарат.

В последующее десятилетие проходили полномасштабные испытания системы космического перехвата, затем прошла ее модернизация. Первый в мире перехват космического аппарата на орбите состоялся 1 ноября 1968 года: "истребитель" "Космос-252" поразил ранее запущенный аппарат-мишень "Космос-248" осколками направленной боевой части. Разработка перехватчика имела огромное значение для будущего космонавтики, открыв путь к созданию систем стыковки космических аппаратов на орбите, крупных долговременных орбитальных станций с заменой экипажа и снабжением их грузовыми кораблями.

Сверху видно все

Советский Союз был лидером в разработке противокорабельных крылатых ракет как асимметричного ответа авианосным ударным группам американских флотов, однако дальнобойным ракетам, выпущенным с советских подлодок, требовалось целеуказание, система загоризонтного обнаружения, селекции целей. 16 марта 1961 года советское правительство издало постановление о разработке системы морской космической разведки и целеуказания "Легенда". Электронику и системы стабилизации спутников "Легенды" было поручено создать ОКБ-41 под руководством Анатолия Савина.

В этой работе нам пришлось столкнуться с очень большими научно-техническими трудностями. Центральной из них стало то, что на спутник надо было поставить активный локатор, который требовал большой мощности излучения

Анатолий Савин

Для питания космических радаров была разработана бортовая ядерная энергетическая установка электрической мощностью 3 кВт. Первый прототип спутника с химическим источником питания был запущен в 1965 году, в 1970-м на орбиту вышел первый советский спутник с ядерной энергетической установкой — прототип космического аппарата радиолокационной разведки УС-А ("Космос-367"), а в 1975 году система со спутниками-радарами была принята на вооружение. Позднее к ней присоединились спутники радиотехнической разведки. Теперь семитонные противокорабельные крылатые ракеты "Гранит", которыми оснащались советские атомные подводные и надводные ракетоносцы, могли получать информацию о морских целях и поражать их за сотни километров от места пуска.

Американский тепловой след

Следующим этапом в развитии отечественной космической разведки стало создание системы раннего предупреждения УС-К о пуске межконтинентальных баллистических ракет (МБР) главным геополитическим противником СССР — Соединенными Штатами. Обнаружение ракет по излучению факелов ракетных двигателей сразу после их старта на другом континенте увеличивало время оповещения об атаке, что давало время на эвакуацию граждан, принятие ответных мер. Аванпроект предполагал создание группировки из 20–28 спутников, которые с высоты 3 600 км непрерывно наблюдали за территорией США. Главным конструктором системы управления УС-К был назначен Анатолий Савин.

Как не началась третья мировая В ночь с 25 на 26 сентября 1983 года один из спутников УС-К "доложил" о массированном запуске баллистических ракет с территории Соединенных Штатов. Система предупреждения о ракетном нападении подтвердила высокую достоверность запуска. В тот момент решение о подтверждении удара по СССР лежало на плечах дежурного офицера командного пункта Серпухов-15 подполковника Станислава Петрова. Ракетчик проявил осторожность и решил подождать подтверждения или опровержения пуска его коллегами, отслеживающими показания радиолокационных станций. Подтверждения не последовало. Впоследствии выяснилось, что система приняла блики закатного солнца в многочисленных стеклянных конструкциях на территории США за старт ракет. Алгоритмы распознавания доработали, и система не произвела больше ни одной ложной тревоги. На следующий год подполковник Петров ушел в отставку, а об этой истории стало известно лишь в 1990-е годы, после распада Советского Союза.

Скептики сомневались, что систему, которая сможет заметить тепловой след ракеты и отделить его от помех, вообще возможно создать. Отношение к проекту изменилось после того, как разработчики системы попробовали обнаружить старт баллистической ракеты с помощью телевизионной установки, находящейся на космическом аппарате — проекте НИИ телевидения. Согласовали момент старта ракеты с полигона Капустин Яр в тот момент, когда над ним пролетал спутник. В последний момент пуск баллистической ракеты отменили, однако главный конструктор НИИ телевидения Петр Брацлавец уверенно доложил об обнаружении запуска ракеты. Проверка показала, что космический теплопеленгатор засек пролет над полигоном бомбардировщика Ту-16 с гораздо меньшим тепловым следом. Проект изменили: теперь он предусматривало меньшее количество спутников, но на орбитах они поднимались до 40 тыс. км. Сомнения развеялись, когда 24 декабря 1974 года бортовая аппаратура обнаружения спутника впервые увидела старт американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman и сопроводила ее, определив траекторию полета. И все это на дистанции 45 тыс. км! В декабре 1982 года космическая система раннего обнаружения пусков МБР начала боевое дежурство.

"Комета", "Алмаз", "Алмаз-Антей"

В 1973 году на базе ОКБ-41 в составе Центрального конструкторского бюро "Алмаз" был создан Центральный научно-исследовательский институт (ныне — Корпорация космических систем специального назначения в составе концерна ВКО "Алмаз-Антей") "Комета". Его директором и генеральным конструктором стал Анатолий Савин. В 2004–2007 годах Савин был генеральным конструктором созданного в 2002 году концерна ВКО "Алмаз-Антей", а до 2016 года — научным руководителем концерна. Ученый и конструктор скончался 27 марта 2016 года на 96-м году жизни.

Вклад Анатолия Ивановича в обороноспособность страны трудно переоценить. С его участием и под его руководством были созданы передовые образцы вооружений и систем космической разведки. Академик Савин является автором и соавтором свыше 500 изобретений и научных трудов, подготовил 48 докторов и 126 кандидатов наук. В 2017 году на территории концерна ВКО "Алмаз-Антей" был открыт памятник выдающемуся конструктору.

Виктор Бодров

Использовались материалы книги "Академик А.И. Савин" С.М. Семенова, В.Н. Коровина