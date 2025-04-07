Бразилия приобретает британские десантные вертолётные корабли-доки Albion и Bulwark

2 апреля 2025 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) на полях проходившей там международной оборонной выставки LAAD Defence & Security 2025 военно-морские силы Бразилии подписали протокол о намерениях относительно приобретения двух выводимых из состава Королевских ВМС Великобритании десантных вертолётных кораблей-доков Albion и Bulwark. Протокол открывает дорогу завершению контрактных переговоров о продаже этих кораблей Бразилии в течение 2025 года.

Британские десантные вертолётные корабли-доки L 14 Albion и L 15 Bulwark, теперь приобретаемые Бразилией (с) ВМС Великобритании

Десантные вертолётные корабли-доки L 14 Albion и L 15 Bulwark были построены на предприятии BAE Systems Marine (бывшая верфь Vickers Shipbuilding and Engineering Limited) в Барроу-ин-Фернёссе по контракту 1996 года и были введены в состав британского флота, соответственно, в 2003 и 2004 годах, заменив его составе десантные вертолётные корабли-доки Fearless и Intrepid постройки 1960-х годов. Корабли типа Albion имеют полное водоизмещение 19560 тонн (без заполнения доковой камеры) и длину 176 м и ширину 28,9 м, и способны нести от 256 до 710 человек десанта и до 67 машин (или шесть танков Challenger 2 и 30 бронетранспортеров).

С самого начала эксплуатация Albion и Bulwark в ВМС Великобритании сопровождалась трудностями прежде всего из-за проблем с комплектованием личным составом (штатный состав экипажа каждого корабля 325 человек). В изданном в 2010 году британским правительством Стратегическом обзоре обороны и безопасности (2010 Strategic Defence and Security Review) Великобритании было установлено положение, что один из двух кораблей типа Albion должен постоянно находиться по ротации в резерве. С 2016 года в резерве находится Bulwark. В июле 2023 года в Девонпорте началась подготовка к выводу в резерв и ремонту Albion, с планами замены его в активном составе флота на намечаемый к выводу из резерва Bulwark, но им не суждено было реализоваться.

В ноябре 2024 года новое лейбористское правительство Великобритании объявило о решении списать оба корабля типа Albion из соображений экономии. Уже в декабре 2024 года появились сообщения оведущихся переговорах относительно продажи этих кораблей Бразилии, причем стоимость продажи оценивалась весьма незначительной суммой 20 млн фунтов стерлингов. Сообщалось, что оба корабля должны были быть официально выведены из состава ВМС Великобритании в марте 2025 года, но до настоящего времени соответствующие церемонии произведены не были.

Ранее в 2018 году Бразилия приобрела выведенный из состава ВМС Великобритании десантный вертолетосец L 12 Ocean, который был введен в состав ВМС Бразилии под названием А 140 Atlântico и, официально классифицируясь как "многоцелевой вертолетоносец" (Porta-Helicópteros Multipropósito), стал самой крупной единицей бразильского флота.

Подписание протокола о намерениях относительно приобретения Бразилией двух выводимых из состава ВМС Великобритании десантных вертолётных кораблей-доков Albion и Bulwark. Рио-де-Жанейро, 02.04.2025 (с) Agência Marinha de Notícias

Британские десантные вертолётные корабли-доки L 14 Albion и L 15 Bulwark, теперь приобретаемые Бразилией (с) Dave Jenkins