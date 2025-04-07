Сбор частей: во что может вылиться военное противостояние США и Ирана

Какие силы и вооружения могут быть задействованы в потенциальном конфликте

Мир находится на пороге нового витка эскалации американо-иранских отношений. На военной базе США Диего-Гарсия в Индийском океане замечены стратегические бомбардировщики B-2 Spirit. Иран одновременно с этим перевел войска в режим повышенной готовности. Что происходит сегодня между Соединенными Штатами и Ираном и какими возможностями обладают обе стороны на случай возможных военных действий — в материале «Известий».

Сбор бомбардировщиков США на базе Диего-Гарсия

В последнее время вероятность вооруженного столкновения между Ираном и США заметно возросла. Сейчас интерес вызывает развертывание американских малозаметных стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit. Это такой явный и неприкрытый военный шантаж со стороны Америки.

Northrop B-2 Spirit — американский тяжелый малозаметный стратегический бомбардировщик Источник изображения: Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov

В последние дни марта как минимум шесть таких самолетов-«невидимок» были замечены на космических снимках американской передовой базы на острове Диего-Гарсия. Особенность ее положения в том, что с нее могут осуществляться боевые миссии по всем регионам, примыкающим к Индийскому океану, — от Юго-Восточной Азии до Океании, Индии, Африки и Ближнего Востока. США используют эту базу с 1966 года и именно для стратегической авиации. Сейчас же вместе с бомбардировщиками B-2 там размещены еще и самолеты-топливозаправщики KC-135, что может быть признаком действительно готовящегося удара американскими самолетами по целям на территории Ирана.

В составе командования глобальных операций военно-воздушных сил США числится около 20 таких «невидимок». Можно предположить, что примерно третья часть этих самолетов или даже чуть больше привлечены сегодня к развертыванию на базе Диего-Гарсия. И здесь необходимо помнить, что B-2 Spirit на сегодня единственный носитель сверхтяжелой неядерной бомбы GBU-57, или Massive Ordnance Penetrator (MOP). Ее масса достигает почти 14 т, и создана она была специально для уничтожения укрепленных подземных объектов в Иране и Северной Корее.

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Бомба типа МОР способна пробить порядка 50–60 м горных пород и железобетона для поражения высокозащищенных объектов. В 2024 году американская промышленность увеличила темпы производства GBU-57 до шести-восьми единиц в месяц — можно предположить, что сегодня в арсеналах командования глобальных операций находятся десятки таких боеприпасов.

Из возможностей подобных бомб вытекает план вероятной операции. Massive Ordnance Penetrator — очень тяжелая свободно падающая бомба, то есть она должна быть сброшена на цель с самолета-носителя, который находится непосредственно над объектом. Следовательно, самолет-бомбардировщик США должен войти в воздушное пространство Ирана, который обладает современной противовоздушной обороной. И это значит, что либо США уверены в полной невидимости своих стратегов, что почти невероятно, либо перед нанесением ударов по защищенной инфраструктуре Ирана планируется лишить боевых возможностей его ПВО.

Фото: Global Look Press/Sepahnews Источник изображения: iz.ru

Учитывая опыт проведения подобных операций, можно сказать, что атака будет комбинированным воздушно-космическим нападением, в котором будут задействованы самые разные силы. Командные центры и ПВО Ирана будут блокироваться, вероятно, ударами самолетов пятого поколения F-35, аэробаллистических и крылатых ракет с кораблей ВМФ США и с наземных баз. Следом к нанесению ударов приступят стелс-стратеги и ударные самолеты типа F/A-18. Хочется надеяться также на то, что это будет демонстративная, а, следовательно, скоротечная операция, которая не приведет к большим жертвам на земле. Вопрос: чем ответит Иран?

Как Иран может ответить США

Конечно, Иран не будет пассивно ждать развития событий. Министр иностранных дел страны Аббас Аракчи сообщил, что готов обсуждать условия и вести переговоры по ядерной сделке, но одновременно Иран принял решение о приведении вооруженных сил в боевую готовность. На фоне американских угроз и намеков многие аналитики считают, что Иран способен даже на превентивный удар по базе Диего-Гарсия. Но какими средствами?

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи Источник изображения: Фото: TASS/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

До американской базы от территории Ирана 3800 км, и для возможных ударов на такую дальность арсеналы Ирана не располагают серьезными запасами вооружений. На дальность до 4 тыс. км могут нанести удары иранские дроны-камикадзе типа Shahed-136B, вопрос: какая часть из запущенных дронов долетит до столь далекой и прикрытой ПВО цели?

Запускать и дроны и баллистические ракеты можно с кораблей, но они должны как-то покинуть незамеченными Персидский залив и приблизиться к центру Индийского океана. Можно наносить удары баллистическими ракетами с гиперзвуковыми боевыми блоками типа Khorramshahr. Однако не факт, что у ракеты с дальностью действия 2 тыс. км есть испытанный и запасенный в нужных количествах вариант с дальностью действия в два раза больше. То есть технически такой удар возможен, но надо понимать, что если Иран нанесет превентивный удар, то, вероятно, последствия будут уже более серьезные и многонациональные.

Потому Иран скорее всего будет готовиться к ответным ударам по американским базам и кораблям в реальной близости от своей территории. Большой вопрос: будет ли угрожать Иран ударами по Израилю? Возможно, не будет. Но по базам США в Персидском заливе и по корабельным группировкам попытаться нанести удар дронами, кораблями, подводными лодками, и баллистическими ракетами может.

Фото: Global Look Press/Iranian Army Office Источник изображения: iz.ru

Все понимают, что такой удар принесет США ущерб, но не лишит их боевого потенциала. И в этом заключается особенность текущего противостояния: если Иран не станет нападать первым, то, возможно, его потери будут меньше, чем если он совершит превентивную атаку. Ну а США могут вообще не наносить удара, если политические цели текущего противостояния будут достигнуты только за счет демонстративного базирования бомбардировщиков B-2.

Дмитрий Корнев