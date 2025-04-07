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ТАСС

Маск призвал прекратить войну на Украине

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Илон Маск
Илон Маск.
Источник изображения: © Kevin Lamarque/ Pool Photo via AP, File

Он отметил, что "эта бессмысленная машина смерти должна быть остановлена"

РИМ, 5 апреля. /ТАСС/. Илон Маск, курирующий ведомство по повышению эффективности правительства страны (DOGE) в администрации Дональда Трампа, выступил за прекращение "бессмысленных смертей" в конфликте на Украине. Такое заявление он сделал во время выступления на конгрессе одной из правящих итальянских партий "Лига", отвечая на вопрос ее лидера Маттео Сальвини, министра транспорта и по инфраструктурам и вице-премьера Италии.

"Я не уважаю тех, кто способствует войнам, тех, кто их ведет до бесконечности ради своих целей. Это плохо. Мы будем бесконечно пускать молодых людей в топку без смысла. Это жестоко, бесчеловечно и бессмысленно. Нужен план на успех. Президент Трамп прав: мы должны достичь мира. Пришло время положить конец убийствам, эта бессмысленная машина смерти должна быть остановлена", - сказал Маска, отвечая на вопрос Сальвини о начавшихся переговорах США и России об украинском урегулировании.

"Почему русские и украинцы в траншеях должны убивать друг друга? Сколько еще? Этому надо положить конец", - добавил Маск. 

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