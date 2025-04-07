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Военное обозрение

ВМС США получили первый подводный беспилотник Dive-LD

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Источник изображения: topwar.ru

1-я эскадрилья беспилотных подводных аппаратов (UUVRON-1) ВМС США, которая отвечает за развертывание подводных дронов для разведки, наблюдения, рекогносцировки и других задач, получила от оборонной компании Anduril первый подводный аппарат Dive-LD.

Этот подводный дрон предназначен для длительных операций без вмешательства человека и может использоваться для таких задач, как картографирование морского дна, ретрансляция коммуникаций и инспекция инфраструктуры.

Долговечность Dive-LD, модульная конструкция и возможность адаптации полезной нагрузки обеспечивают критически важные решения для подводных миссий

- говорится в заявлении компании.

Хотя конкретные технические детали беспилотника остаются неизвестными, в компании-производителе подчеркивают, что подводный аппарат займет важное место в проведении современных морских операций.

ВМС США закупает подобные дроны с целью расширения подводных возможностей при одновременном снижении потребности в пилотируемых миссиях. С поставкой Dive-LD персонал UUVRON-1 в Кейпорте, штат Вашингтон, приступит к оценке его эксплуатации и тестированию в реальных условиях.

В октябре 2024 года компания Anduril анонсировала два новых военных БПЛА Bolt и Bolt-M с элементами ИИ, предназначенных для разведки и наблюдения с возможностью нести боеприпас весом до 1,4 кг.

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