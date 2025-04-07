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Интерфакс-АВН

США ввели в боевой состав ВМС новую ударную атомную подлодку

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Подводная лодка ВМС США типа Virginia
Подводная лодка ВМС США типа Virginia.
Источник изображения: © U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class James S. Hong via ABACAPRESS.COM/Reuters Connect

Вашингтон. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - США в субботу ввели в боевой состав своих ВМС новую ударную атомную подводную лодку USS Iowa (SSN 797) класса Virginia Block IV, сообщил Пентагон.

Церемония состоялась на военно-морской базе в городе Нью-Лондон в штате Коннектикут. Подлодки этого класса оснащены 12 крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

Длина атомной подлодки составляет 115 метров, ширина - 10 метров. Она может погружаться на глубину более 240 метров и развивать скорость более 25 узлов.

В составе ВМС США на данный момент уже числятся 23 ударные подлодки класса Virginia различных модификаций.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Проекты
Virginia АПЛ
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