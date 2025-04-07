США ввели в боевой состав ВМС новую ударную атомную подлодку

Вашингтон. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - США в субботу ввели в боевой состав своих ВМС новую ударную атомную подводную лодку USS Iowa (SSN 797) класса Virginia Block IV, сообщил Пентагон.

Церемония состоялась на военно-морской базе в городе Нью-Лондон в штате Коннектикут. Подлодки этого класса оснащены 12 крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

Длина атомной подлодки составляет 115 метров, ширина - 10 метров. Она может погружаться на глубину более 240 метров и развивать скорость более 25 узлов.

В составе ВМС США на данный момент уже числятся 23 ударные подлодки класса Virginia различных модификаций.