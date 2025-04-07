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Военное обозрение

Минобороны РФ показало кадры работы наземной боевой роботизированной платформы

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Источник изображения: topwar.ru

Уже достаточно давно можно с уверенностью констатировать, что группировка войск ВС РФ, действующая в зоне СВО, не испытывает дефицита в различных беспилотных летательных аппаратах. Подтверждением тому служат множество сообщений и видеосвидетельств в интернете, когда одну достаточно крупную цель, например, танк ВСУ атакуют сразу несколько дронов. Работают они опять же по наводке разведывательного БПЛА.

С августа прошлого года наши бойцы группировки войск «Север» для уничтожения оккупантов в курском приграничье все чаще применяют дроны на оптоволокне, которые не по силам для подавления средствами РЭБ. Охоту за техникой врага ведут в том числе из засад, что снижает нагрузку на операторов и позволяет намного дольше использовать беспилотник, так как до атаки он находится основное время в режиме гибернации, что продлевает работу аккумулятора.

Но не только разработкой и наращиванием серийного выпуска БПЛА занимаются наши предприятия ВПК. Большое внимание уделяется и наземным роботизированным системам, некоторые из которых могут буквально заменить сразу несколько бойцов. Но главное, их применение сохраняет здоровье и жизни штурмовиков в ходе атак на позиции противника.

На этот раз Министерство обороны России показало работу боевой роботизированной платформы российской разработки. Судя по сообщению, данные комплексы уже применяются нашими бойцами на Красноармейском направлении в ДНР.

Источник изображения: topwar.ru

О беспилотных помощниках рассказал командир отделения 1-й отдельной гвардейской мотострелковой «Славянской» бригады группировки войск «Центр» Николай Соболь, продемонстрировав некоторые возможности дрона.

В задачу данных платформ входит обеспечение прохода штурмовых групп, подвоз провианта и эвакуация раненых

— рассказал боец.

Источник изображения: topwar.ru

Роботизированный комплекс на гусеничном ходу, что повышает его проходимость. К нему может прицепляться тележка, которая выполняет дополнительные функции перевозки. Управление осуществляется двумя пилотами дистанционно, максимальное расстояние от операторов до дрона может достигать семи километров. Один оператор управляет разведывательным БПЛА, второй — непосредственно наземной машиной.

Источник изображения: topwar.ru

На заданную точку боевой робот выдвигается заранее. Атаковать противника он может как самостоятельно, так и в составе штурмовой группы.

Впечатляет вооружение, которым может быть оснащен достаточно небольшой роботизированный комплекс. Это 12,7-мм крупнокалиберный пулемет «Утес», РПГ-7 с 10 выстрелами, также 14,5-мм крупнокалиберный пулемет. Судя по кадрам, мишень комплекс поражает очень точно.

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