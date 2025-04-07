Фрегат "Адмирал Головко" зашел в египетский порт Александрия

Москва. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Российский фрегат "Адмирал Головко", выполняющий задачи дальнего похода, совершил деловой заход в порт Египта, сообщили в пресс-службе Северного флота в субботу.

"Корабль пробудет в порту Александрия несколько дней, в течение которых экипаж пополнит запасы пресной воды и продовольствия. Личный состав будет иметь возможность отдохнуть от длительного океанского перехода в условиях стоянки у причала", - говорится в сообщении.

Согласно данным Северного флота, дальний поход фрегата "Адмирал Головко" начался 2 ноября прошлого года.

По официальной информации, фрегат "Адмирал Головко" - третий корабль проекта 22350, построенный на заводе "Северная верфь". Согласно открытым данным, фрегаты проекта 22350 предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне: поражения надводных кораблей, конвоев, десантных отрядов, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов.