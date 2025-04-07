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Интерфакс-АВН

Путин отметил значимый вклад Российского федерального ядерного центра в обеспечение суверенитета страны

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«Закрытый» город Саров. РФЯЦ-ВНИИЭФ
«Закрытый» город Саров. РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Источник изображения: Фото: РФЯЦ-ВНИИЭФ

Москва. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института технической физики (РФЯЦ - ВНИИТФ) им. академика Е. И. Забабахина с 70-летием создания организации.

"За прошедшие годы, во многом благодаря неустанному творческому труду выдающихся учёных, организаторов, инженеров, специалистов, ваше предприятие разработало десятки передовых образцов вооружения для оснащения Ракетных войск стратегического назначения, Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил страны, воплотило в жизнь уникальные инновационные, конструкторские решения в ядерно-энергетическом комплексе, в других ключевых отраслях экономики", - приводит сайт Кремля текст поздравления Путина.

По его словам, "нынешний коллектив РФЯЦ-ВНИИТФ достойно продолжает замечательные традиции предшественников, вносит значимый вклад в обеспечение технологического и индустриального суверенитета России, укрепление обороноспособности и национальной безопасности страны".

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