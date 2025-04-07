В Минобороны Азербайджана обсудили ситуацию на границе с Арменией

Баку. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 5 апреля провел служебное совещание, одной из тем обсуждений являлась оперативная обстановка на условной границе с Арменией.

"На совещании обсуждены сложившаяся оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе, в том числе регулярные обстрелы в последнее время подразделений ВС Азербайджана со стороны армянских военных и попытки осуществления разведывательных полетов над позициями Азербайджанской Армии при помощи беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Министр поставил перед соответствующими должностными лицами конкретные задачи о готовности подразделений азербайджанской армии оперативно реагировать на любые провокации и подчеркнул важность повышения бдительности при организации боевого дежурства.

Гасанов на совещании также подчеркнул важность расширения боевых возможностей войск, поручил поддерживать интенсивность военных учений, проводимых с учетом современного боевого опыта, и постоянно повышать их качество путем внедрения технологических инноваций.