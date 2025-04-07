Киев обсуждает с руководством Rheinmetall вопрос подготовки украинских специалистов по техническому обслуживанию военной техники

Источник изображения: topwar.ru

На Украине побывала делегация немецкого оружейного концерна Rheinmetall. Об этом информирует Минобороны киевского режима. Как поясняют в ведомстве, на переговорах с заместителями министра обороны Украины обсуждался вопрос подготовки немецкими специалистами кадров для предприятий оборонной промышленности Киева.

Заместители министра обороны Украины Валерий Чуркин и Сергей Боев обсудили с делегацией немецкой компании Rheinmetall Landsystem GmbH развитие совместных проектов, деятельность совместных украинско-немецких предприятий по ремонту и обслуживанию иностранной боевой техники, а также возможность подготовки партнерами украинских специалистов по техническому обслуживанию вооружения и военной техники

– говорится в сообщении Минобороны Украины.

Источник изображения: topwar.ru

Стоит отметить, что немецкий оружейный концерн Rheinmetall активничает на подконтрольной киевскому режиму территории практически с самого начала специальной военной операции РФ на Украине. Не без участия специалистов немецкого концерна в настоящее время осуществляется восстановление и ремонт поврежденной в боях западной техники.

Напомним, Берлин после начала СВО является одним из главных поставщиков военной техники Киеву. ФРГ передает Украине не только танки и БМП, но и системы ПВО, а также инженерную технику.

По оценкам специалистов, Германия является вторым после США спонсором Украины. В общей сложности, по оценкам экспертов, Берлин потратил на обеспечение Киева почти 15 миллиардов евро.

Добавим, что в настоящее время немецкие политики продолжают заявлять о намерении продолжить военную и финансовую поддержку Украины.