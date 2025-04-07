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Военное обозрение

В Японии решили разработать свою версию ракеты Tomahawk

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Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны Японии объявило, что подписало контракт на сумму около 32,3 миллиарда иен (2,19 миллиона долларов) с компанией Mitsubishi Heavy Industries (MHI) на разработку собственных ракет дальнего радиуса действия, которые могут быть запущены из-за пределов досягаемости противника, пишет издание Naval News.

По данным Минобороны страны, этап разработки новой ракеты запланирован на период с 2025 по 2032 финансовый год. Контракт с MHI был подписан ещё 31 марта 2025 года, как раз в последний день 2024 финансового года в Японии.

Это новая автономная ракета с улучшенными противокорабельными и наземными возможностями, такими как дальность полета и точность наведения

- заявили в оборонном ведомстве.

По словам авторов издания, японская ракета будет использовать небольшой экономичный двигатель и иметь крылья для горизонтального полета. Поскольку она имеет много общего с американской крылатой ракетой Tomahawk по дальности полета, форме и характеристикам, отечественные СМИ окрестили ее японским «Томагавком».

Предполагается, что новая крылатая ракета будет иметь дальность действия 2500 километров – это означает, что в случае запуска с запада Японии она сможет достичь, например, ракетных баз во внутреннем Китае.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Япония
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Компании
MHI
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