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Интерфакс-АВН

Генсек НАТО заявил, что РФ должна действовать быстрее в украинском урегулировании

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М.Рютте
М.Рютте.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 5 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что в настоящее время прогресс в урегулировании конфликта на Украине зависит от российской стороны.

"Мяч явно на стороне русских. Они движутся недостаточно быстро, таково мое впечатление", - заявил Рютте телеканалу CBS в интервью, которое полностью выйдет в воскресенье. "Русские тоже должны танцевать танго, но в данный момент они, похоже, этого не делают", - сказал он. По словам генсека НАТО, украинцы "действительно близки к американской позиции".

Он заявил, что США и их союзники по НАТО в противодействии России "работают в тандеме", чтобы согласовать детали частичного прекращения огня и добиться прекращения конфликта на Украине.

"Я разговаривал с Марко Рубио, я поддерживаю регулярные контакты с другими членами американской администрации. Я думаю, вы, ребята, действительно пытаетесь шаг за шагом достичь ситуации, при которой эта война может закончиться", - сказал Рютте.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
2 комментария
№1
07.04.2025 14:14
Да, да!
Быстрее мочить нацистов!
0
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№2
07.04.2025 17:06
Цитата
"Мяч явно на стороне русских. Они движутся недостаточно быстро, таково мое впечатление", - заявил Рютте телеканалу CBS в интервью, которое полностью выйдет в воскресенье. "Русские тоже должны танцевать танго, но в данный момент они, похоже, этого не делают", - сказал он.
Когда это русские вам задолжали..?
0
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