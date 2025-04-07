Генсек НАТО заявил, что РФ должна действовать быстрее в украинском урегулировании

Москва. 5 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что в настоящее время прогресс в урегулировании конфликта на Украине зависит от российской стороны.

"Мяч явно на стороне русских. Они движутся недостаточно быстро, таково мое впечатление", - заявил Рютте телеканалу CBS в интервью, которое полностью выйдет в воскресенье. "Русские тоже должны танцевать танго, но в данный момент они, похоже, этого не делают", - сказал он. По словам генсека НАТО, украинцы "действительно близки к американской позиции".

Он заявил, что США и их союзники по НАТО в противодействии России "работают в тандеме", чтобы согласовать детали частичного прекращения огня и добиться прекращения конфликта на Украине.

"Я разговаривал с Марко Рубио, я поддерживаю регулярные контакты с другими членами американской администрации. Я думаю, вы, ребята, действительно пытаетесь шаг за шагом достичь ситуации, при которой эта война может закончиться", - сказал Рютте.