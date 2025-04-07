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Интерфакс-АВН

Рютте пытается убедить европейских союзников в неизменности обеспечения США ядерной безопасности континента

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Генсек НАТО Марк Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте.
Источник изображения: © AP Photo/ Omar Havana

Вашингтон. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - В связи с заявлениями лидеров Германии, Польши и Франции о необходимости расширения ядерного зонтика помимо гарантий защиты, предоставляемых США, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что уверен в неизменности американских обязательств.

"Марко Рубио на этой неделе, по сути, повторил то, что президент Трамп уже трижды говорил по телевидению: США полностью привержены НАТО, полностью привержены статье 5 устава блока", - сказал Рютте.

Он добавил, что "это включает в себя то, что США являются главным гарантом, посредством ядерного сдерживания, территории НАТО, включая и, конечно, европейскую часть НАТО".

Генсек заявил: "Я призываю своих европейских коллег включить телевизор и иногда прислушиваться к мнению высшего американского руководства, когда речь заходит о НАТО", - сказал Рютте. - Вместо того, чтобы постоянно беспокоиться о том, а по-прежнему ли США привержены НАТО, говорю: "Ответ - да, в течение последних трех месяцев подтверждения постоянно поступали от американской стороны".

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