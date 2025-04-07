Деревня "Саперная". Как обучают добровольцев, разминирующих приграничье

Участники отрабатывают необходимые навыки в максимально приближенных условиях

Добровольцы отрядов "Барс-Белгород" и "Барс-Брянск", задействованные в разминировании освобожденных приграничных населенных пунктов, проходят подготовку в 66-м Межведомственном учебном центре инженерных войск (Московская область). Обучение проводится с применением новейших роботизированных наземных платформ.

Тренировочный комплекс

В учебном центре оборудована "деревня", которая так и называется "Саперная". Тренировочный комплекс имитирует настоящий населенный пункт с одной улицей, вдоль которой магазин, почта, автобусная остановка и другие здания. "Основная задача участников отрядов — разминирование населенных пунктов с тем, чтобы местные жители могли вернуться домой. Поэтому мы специально тренируем ребят в имитационном населенном пункте. В той же Курской области, согласно официальным данным, необходимо разминировать 110 населенных пунктов. Поэтому подготовка добровольцев, осуществляющих гуманитарное разминирование, крайне важна", — рассказал преподаватель 66-го учебного центра.

В ходе обучения отрабатываются способы идентификации и обезвреживания взрывоопасных предметов. "Опыт СВО, безусловно, учитывается. Участники отрядов "Барс-Белгород" и "Барс-Брянск" работают непосредственно рядом с границей, эти территории регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. В приграничных зонах остается большое количество взрывоопасных предметов — сбросы с дронов, а также заминированные противником предметы, территории. У ВСУ работают системы дистанционного минирования. Тема обучения достаточно актуальна, каждый должен уметь обнаружить взрывоопасный предмет, суметь его идентифицировать и знать способы уничтожения", — подчеркнул специалист.

© Владимир Гердо/ ТАСС Источник изображения: © Владимир Гердо/ ТАСС

В обучении добровольцев задействованы новейшие наземные робототехнические комплексы. В частности, БРГ-1 (боевой робот гусеничный). На платформу устанавливается средство радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Робот передвигается вместе с личным составом и укрывает защитным куполом диаметром 1 км. Таким образом, саперы могут выполнять задачи, не рискуя попасть под удар украинского FPV-дрона. "Помимо наземной робототехники мы используем беспилотные летательные аппараты. Они применяются для разведки местности непосредственно с воздуха. Также при помощи беспилотников можно обнаруживать установленные боеприпасы", — добавил преподаватель 66-го учебного центра.

Современная экипировка

Добровольцы отрядов "Барс-Белгород" и "Барс-Брянск" прекрасно экипированы. На их шевронах известная поговорка времен Великой Отечественной войны: "Сапер ошибается только один раз". Командир 2-го отделения инженерно-саперного взвода отряда "Барс-Белгород" с позывным Монтана отмечает, что такую экипировку не часто встретишь даже на передовой. "Оборудование самое современное. На бойцах несгораемые балаклавы, а также костюмы для разминирования, защищенные от осколочного поражения, с противопульными плитами. Таким образом, в случае нештатной ситуации сапер имеет высокие шансы на выживание. Также из оборудования у бойцов различные виды миноискателей и обязательный инструмент для сапера — щуп", — рассказал он.

© Владимир Гердо/ ТАСС Источник изображения: © Владимир Гердо/ ТАСС

Каждый из участников отрядов оснащен камерой видеонаблюдения, которая размещается на шлеме. "Командир группы работает с планшетом, куда в онлайн-режиме передается картинка с каждой из этих камер. Таким образом, я в любой момент могу увидеть что-либо глазами каждого из бойцов. Кроме того, все саперы оснащены наушниками с микрофоном для общения по рации. Для удобства кнопка выведена на грудь, и боец может передать информацию в любой момент", — отметил Монтана.

Помимо прочего в амуниции саперов-добровольцев присутствуют лопатка, нож, фонарик и флажки, которые устанавливаются при обнаружении взрывоопасных предметов. "На базе 66-го учебного центра представители нашего отряда проходят очередное повышение квалификации, чему мы все, безусловно, рады. Обучение проводится на высоком уровне, постоянно узнаем что-то новое и благодарны инструкторам. Кроме того, учимся работать с новейшим оборудованием. Как говорится, никто, кроме нас", — добавил Монтана.

Практические занятия

В 66-м Межведомственном учебном центре инженерных войск добровольцев отрядов "Барс-Белгород" и "Барс-Брянск" знакомят как с отечественными типами боеприпасов, так и минами иностранного производства. "В рамках обучения мы устанавливаем мины различного действия для того, чтобы понимать, как их можно обнаружить и уничтожить. Бойцы должны руками понимать, что и как работает. Допустим, в рамках сегодняшнего занятия устанавливались противотанковые и противопехотные мины. Противник использует все типы мин, как советского производства, так и производства стран НАТО. Поэтому, чтобы можно было грамотно и безопасно работать, необходимо владеть соответствующими знаниями", — отмечает инструктор-преподаватель 66-го учебного центра.

© Владимир Гердо/ ТАСС Источник изображения: © Владимир Гердо/ ТАСС

Добровольцы отрядов "Барс" на практике отрабатывают навыки по способу идентификации различных боеприпасов. В ходе занятий командир группы ставит различные задачи по обнаружению и обезвреживанию учебных мин. Группу сопровождает роботизированная платформа с установленным средством РЭБ. В частности, в ходе занятий бойцы выполняют задачи по обнаружению и поражению противотанковых мин, а также обезвреживают замаскированные растяжки.

В деревне также установлен автомобиль, при помощи которого бойцы отрабатывают навыки по обезвреживанию мины, взрывающейся при открывании двери. Инструкторы 66-го учебного центра в ходе практических занятий стараются обучить добровольцев всему тому, с чем им впоследствии предстоит столкнуться в условиях реальной работы на приграничных территориях.

Екатерина Адамова