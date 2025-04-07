Корейское обозрение

Военный эксперт Дмитрий Болтенков — о последних достижениях военно-промышленного комплекса Северной Кореи

Северная Корея продемонстрировала миру очередные достижения своего военно-промышленного комплекса. И, надо признать, новинки удивили. Среди главных — самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОУ) на базе Ил-76МД. Вообще клуб стран, самостоятельно разрабатывающих такие машины, крайне ограничен — это США, Россия, КНР, Швеция, Израиль. Теперь к ним добавилась и КНДР.

Летательные аппараты

Первые фото корейской переделки транспортника в самолет ДРЛОУ появились в 2023 году. И вот теперь в марте 2025 года он взлетел. И, как оказалось, модель отличается оригинальностью.

На российских самолетах ДРЛО типа А-50 или А-100, а также на американских AWACS радары вращаются в полете.

На северокорейском он жестко закреплен на пилонах и состоит из трех фазированных антенных решеток. То есть данный комплекс похож на израильские или китайские разработки.

Также были показаны фото внутреннего отсека управления, на которых видны автоматизированные рабочие места операторов и дисплеи отображения обстановки. Забавно среди современного оборудования выглядели военнослужащие КНДР в шапках-ушанках.

Как можно использовать такой самолет? Для дальнего обнаружения воздушных и морских целей, контроля больших территорий, обнаружения вражеской техники и наведения на нее различных типов боеприпасов, наконец, для управления войсками. Также такие самолеты могут выполнять роль контрольно-измерительного комплекса в ходе испытаний крылатых и баллистических ракет.

Также в марте был показан БПЛА дальнего радиуса действия «Сэбёль-4» («Утренняя звезда – 4»), как две капли воды похожий на американский беспилотник Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk. Согласно сообщению ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Кореи), это стратегический разведывательный БПЛА с возможностью обнаружения целей.

О существовании этого аппарата известно еще с 2023 года, теперь же он показан и в полете. Северокорейская армия может использовать такие БПЛА для сбора данных о соседних недружественных странах (Южная Корея, Япония, военные объекты США на островах Гуам и Окинава).

Товарищ Ким Чен Ын заявил: «Область беспилотного оборудования и искусственного интеллекта должна быть приоритетной и развиваться в рамках модернизации вооруженных сил». Не исключено, что ученые и инженеры КНДР будут строить систему воздушной разведки и управления на интеграции самолетов ДРЛОУ и дальних высотных беспилотников в единый контур.

Однако самыми современными самолетами ВВС КНА являются поставленные еще в советское время истребители Миг-29 и штурмовики Су-25. Именно поэтому можно предположить, что северокорейский AWACS будет больше работать с разнообразными беспилотниками. При всем уважении к индустрии КНДР крайне сложно представить себе появление в этой стране боевых самолетов четвертого или пятого поколения.

КНДР тщательно держит свои разработки втайне и реальные характеристики «Сэбёль-4» остаются неизвестными. Но есть мнение, что в качестве двигательной установки используется турбореактивный двигатель Р-13-300. Они были сердцем истребителей Миг-21, массово поставленных в том числе в КНР и в КНДР. Предельная дальность полета машины может быть оценена в 8–9 тыс. км. Американцы, кстати, полагают, что северные корейцы получили доступ к обломкам ряда сбитых в том числе и на территории Ирана «Глобал Хоуков» — отсюда внешнее сходство.

Но, похоже, главная сенсация в этой области еще впереди. Недавно на спутниковых снимках нашли и новый беспилотник с размахом крыла 40 м.

Кроме того, недавно были показаны очередные фото испытаний новых БПЛА, в том числе и использование ударных БПЛА X-образного вида. Не исключено, что они созданы с использованием технологии российских ударных «Ланцетов». Этот барражирующий боеприпас в ходе СВО зарекомендовал себя как один из лучших инструментов борьбы с объектами врага на дистанции до 100 км.

Были показаны удары такими Х-образными БПЛА по макетам вражеской техники, среди которых наблюдались танки корейского и американского производства, колесные машины и боевые машины типа «Страйкер». Также были показаны БПЛА-разведчики, внешне похожие на российские «Орланы».

Еще один сюрприз преподнесла демонстрация крупных квадрокоптеров. В целом видно, что военные и инженеры Северной Кореи изучают поля сражений и делают соответствующие выводы.

Морские новинки

Военно-морская компонента КНА была создана с активным участием Советского Союза. Из состава ТОФ ВМС КНА были переданы тральщики, подводные лодки и торпедные катера.

Сами же ВМС КНА состоят из Западного флота, оперирующего в Желтом море, и Восточного — в Японском (в КНДР оно называется Восточным). Имеется и две верфи для строительства боевых кораблей и подводных лодок. На западе это Нампо, на востоке — Вонсан.

Первые фото строящегося крупного корабля, предположительно, на верфи в Нампо появились в конце декабря 2024 года. На фото виден сравнительно большой корабль со стелс-надстройкой и подкильным бульбовым обтекателем для ГАС. В носовой части корабля есть место для установки вертикальных пусковых установок для ракет разных типов.

У корабля есть площадка для взлета и посадки вертолетов, и известно, что два Ка-28 у Северной Кореи есть.

29 марта появились уже спутниковые фото корпуса корабля на воде. На Западе пришли к выводу о наличии нескольких десятков пусковых установок (32 в носовой части корабля и порядка 16 в кормовой) для крылатых, противокорабельных и зенитных ракет.

При этом в начале года КНДР провела испытания этих видов оружия. Так, 26 января была испытана стратегическая крылатая ракета морского базирования с дальностью полета до 1500 км. А в прошлом году состоялись стрельбы противокорабельной ракеты «Падасури-6».

На днях были проведены и испытания новых зенитных ракет. Также известно и о существование в Северной Корее как газовых турбин, так и корабельных дизелей и редукторов, которые подойдут для силовой установки фрегатов.

Другой крупный корабль строится на верфи в Чхонджине. Его фото были опубликованы в ходе визита Ким Чен Ына на предприятие. Сам корабль внешне несколько отличается от первого фрегата. Ряд интересных корабельных конструкций были заблюрены, что опять же открывает поле для фантазии. Оценки длины кораблей составляют порядка 120 и более метров, водоизмещение — не менее 3500 т. Стоит заметить, что опыта строительства столько крупных кораблей у КНДР ранее не было.

При этом для них строятся новые базы. На спутниковых снимках места Тапчон, расположенном на восточном побережье КНДР в заливе Вонсан, видны масштабные строительные работы. Да и сам Ким Чен Ын заявил: «Теперь, когда у нас скоро появятся крупные надводные военные корабли и подводные лодки, которые невозможно будет поставить на якорь на существующих объектах для швартовки, строительство военно-морской базы для их эксплуатации стало неотложной задачей».

Атомный шок

С 1970-х годов на вооружение ВМС КНА поступили как построенные в КНР подлодки советского проекта 633, так и субмарины собственных проектов. На основе проекта 633 северные корейцы построили очень любопытную подводную лодку «Герой Ким Гун Ок», спущенную на воду в 2023 году. На надстройке лодки видны четыре пусковые установки (ПУ) для баллистических и шесть для крылатых ракет.

Но, безусловно, шоком для военных недружественных Северной Кореи стран стали опубликованные ЦТАК фотографии момента посещения Ким Чен Ыном 8 марта строящейся атомной подводной лодки на заводе в Симпо.

Была показана только ее часть. Но уже по этой фотографии эксперты определили, что диаметр лодки примерно 12,5 м. Оценки длины составляют порядка 120 м и водоизмещения до 7 тыс. т. Данная атомная подводная лодка с управляемыми стратегическими ракетами была заложена в соответствии с решениями VIII съезда Трудовой партии Кореи.

Ким Чен Ын по этому поводу высказался так: «Для нашей страны, которая окружена морями с двух сторон — Востока и Запада, морской суверенитет является ядром государственной власти, а превращение ВМС в отборный, вооруженный ядерным оружием вид вооруженных сил в настоящее время представляет собой важное содержание стратегии обороны государства». Можно предположить, что на борту этой лодки будут находиться как баллистические, так и крылатые ракеты. И своим появлением этот подводный корабль резко усилит мощь ВМС КНА в частности и КНДР в целом.

Кстати, в середине 1990-х годов первые проектные разработки атомной подводной лодки были представлены Ким Чен Иру. Задача по строительству такой лодки была поставлена в середине 2010-х годов. Теперь она была решена учеными и инженерами КНДР.

Как устроена атомная подводная лодка (АПЛ), в принципе давно известно. Однако нужны материалы, технологии, станки, серьезные научные разработки, подготовленные кадры, которые и создают АПЛ. Она является, по сути, самым сложным технологическим современным продуктом.

Немаловажно и то, что попутно северные корейцы создали ракеты морского базирования, как баллистические, так и крылатые. Построили и неатомные лодки носители такого оружия как для военных целей, так и для отработки новых технологий.

В клубе владельцев атомных подводных лодок всего шесть стран — США, Россия, Франция, Великобритания, Китай и Индия. В будущем к этому клубу присоединятся КНДР и Бразилия.

Новые фрегаты и особенно атомная подводная лодка северокорейских ВМС — это целый технологический скачок для флота, основу которого составляют корабли советской постройки 1940–1950 годов или построенные с помощью КНР боевые единицы всё по тем же советским технологиям середины прошлого века.

Рассматривая новинки ВПК Северной Кореи, можно утверждать, что власти страны сделали выводы из разного рода событий первой четверти ХХI века. Они четко понимают, что только мощная, хорошо вооруженная и высокотехнологическая армия является гарантией существования и независимости любой страны.

Автор — военный эксперт

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